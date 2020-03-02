Гунны и римляне на фестивале Ильдара Абдразакова

Февральская афиша БЗК оказалась щедрее: значился гала-концерт на сцене БЗК, завершающий концертную программу III международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Нынешний фестиваль начался в Екатеринбурге, затем переместился в Уфу, далее была Казань, и вот теперь Москва. Программы фестиваля включали концерты «Вечер итальянской музыки» и «Верди-Гала», а также премьеру оперы «Аттила» Дж. Верди в Уфе и Москве.



Ильдар Абдразаков

Образовательная часть фестиваля была представлена мастер-классами на базе Свердловской и Казанской консерваторий, а также в театре «Новая Опера» в Москве.



Дирижер Михаил Татарников

Фестивальные программы шли в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра в Екатеринбурге и оркестра театра «Новая Опера» в Москве. Дирижировал Михаил Татарников. В Казани программу фестиваля сопровождал Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.



Фестиваль Абдразакова в Москве

Душой фестиваля был Ильдар Абдразаков, который принял участие во всех пунктах программы, будь то концерты или мастер-классы. В Уфе в премьерном показе оперы «Аттила» Дж. Верди Ильдар Абдразаков исполнил титульную партию Аттилы.



Ильдар Абдразаков

Художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков обладает не только певческим даром, владея в совершенстве своим редким по красоте басом. Он ещё и носитель уникального человеческого дара, позволяющего ему привлечь, расположить к себе людей, настроить их на плодотворное сотрудничество, передать им свою творческую увлечённость.



Ильдар Абдразаков

Так было и на этот раз. Во всех позициях фестиваля участвовали приглашённые певцы из Италии. Это итальянец, драматический баритон Клаудио Сгура, выступающий на самых престижных оперных сценах мира. Как признаётся сам певец, для него большое счастье перевоплотиться в отрицательных героев, но в реальной жизни он не такой, как они.



Клаудио Сгура

Итальянский тенор Лучано Ганчи прошёл традиционный для своей страны путь певца: пел в хоре мальчиков Папской Сикстинской капеллы, изучал игру на фортепиано и органе, окончил три престижных консерватории в Италии. К оперному пению Лучано Ганчи обратился в 2006 году. Активные выступления певца начались в 2009 году. Дебют Ганчи в Большом театре состоялся в 2014 году в партии Альфреда в опере «Травиата» Дж. Верди. Тогда же певец дебютировал и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в партии Форесто в опере «Аттила» Дж. Верди.



Лучано Ганчи

Первоначально в программе фестиваля была заявлена сопрано Соня Йончева, суперзвезда мировой оперной сцены. Её предполагаемое участие в программе фестиваля способствовало повышению интереса к этому музыкальному событию. Непредвиденные обстоятельства изменили ситуацию. Соню Йончеву заменила народная артистка республики Северная Осетия и Южная Осетия, заслуженная артистка России Вероника Джиоева, обладательница лирико-драматического сопрано.



Вероника Джиоева

В программе концерта «Верди - Гала» на сцене БЗК были представлены арии, дуэты, объёмные фрагменты из опер «Аттила», «Дон Карлос», «Трубадур», «Бал-маскарад», «Сила судьбы» Дж. Верди. Концерт открыл бас Ильдар Абдразаков, исполнив арию из оперы «Аттила». Целиком эта опера ещё только будет представлена вскоре на сцене Большого театра.



Вероника Джиоева

Дела давно минувших дней, пятый век н.э., римляне, гунны… Чем интересны герои столь далёкого прошлого нам сегодняшним? Об этом говорит художественный руководитель III Международного музыкального фестиваля Ильдар Абдразаков:



Ильдар Абдразаков

«В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя. С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей. И я счастлив, что у слушателей моего фестиваля в самых разных городах будет возможность насладиться этой музыкой и прожить самые сильные зрительские эмоции».



Ильдар Абдразаков

И действительно, градус зрительских эмоций был очень высок не только благодаря выбору программы, но, в первую очередь, благодаря первоклассным исполнителям, приглашённым итальянцам, баритону Клаудио Сгура и тенору Лучано Ганчи. Огромное значение имел тот факт, что музыку Верди пели итальянцы. Не было излишней экзальтации, но было удивительно гармоническое слияние музыки и слова при исполнении вердиевских шедевров.



Клаудио Сгура и Ильдар Абдразаков

Особенно запомнился тенор Лучано Ганчи с его беспредельным погружением в музыкальный текст исполняемых произведений. Певец обладает сильным, полётным, красивого тембра драматическим тенором. Огромный зал БЗК покорился певцу, вобрав все оттенки его необыкновенного голоса в сочетании с актёрским мастерством.



Вероника Джиоева и Лучано Ганчи

Также украшением программы были исполнительницы женских партий: Анастасия Коротенко (сопрано) и Наталья Якимова (меццо-сопрано).



Наталья Якимова и Анастасия Коротенко

И опять, на сцене, по прошествии стольких лет, гунны и римляне решают свои проблемы, поют о высоких чувствах, обращаются к людям – зрителям, желая найти поддержку в своих исканиях, в своих переживаниях…



Ильдар Абдразаков и Михаил Татарников

Без преувеличения, можно сказать, что фестиваль Ильдара Абдразакова нынешнего года прошёл под знаком оперы «Аттила» Дж. Верди, собрав, объединив первоклассные исполнительские силы современной мировой оперы. В скором времени московские меломаны будут иметь возможность познакомиться с оперой «Аттила» Дж. Верди на сцене Большого театра и встретиться с уже знакомыми исполнителями.



Участники фестиваля Абдразакова

Людмила КРАСНОВА

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ



Ильдар Абдразаков



Клаудио Сгура, Лучано Ганчи и Михаил Татарников



Вероника Джиоева



Клаудио Сгура



Лучано Ганчи



Лучано Ганчи



Клаудио Сгура и Лучано Ганчи



Клаудио Сгура



Лучано Ганчи



Клаудио Сгура и Ильдар Абдразаков



Вероника Джиоева и Лучано Ганчи



Участники фестиваля



Участники фестиваля