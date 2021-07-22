Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» завершился в Новом Иерусалиме

Задавал тон в программе фестиваля Государственный Академический Симфонический Оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением главного дирижёра оркестра Николая Петренко, художественного руководителя фестиваля.

Фестиваль закончился вечером 18 июля, осветив небо праздничным фейерверком, произнесением торжественных речей устроителей этого яркого музыкального события, выходящего за рамки Московской области. Фестиваль был праздником высокого искусства! Первостепенная заслуга в осуществлении такого амбициозного, масштабного проекта, безусловно, принадлежит Президенту фестиваля, маэстро Максиму Дунаевскому, который был неутомляемой душой этого музыкального события. Об этом свидетельствуют не только его речи при открытии и закрытии фестиваля, но и многочисленные ежедневные интервью различным СМИ, что увеличивало охват аудитории в разы и разы. Поражала искренняя заинтересованность, эмоциональная насыщенность его выступлений.



Максим Дунаевский

Если позволите, "чистосердечное признание": жаль расставаться с фестивалем, как с захватывающим, первоклассным романом. Хочется ещё и ещё раз вернуться к пережитым эмоциям, "пролистав" страницы этого события, если можно так выразиться. И тут уместно начать с заключительного выступления ГАСО России имени Е.Ф. Светланова под управлением Николая Петренко. Программа открылась исполнением сочинения С.В. Рахманинова "Остров мертвых", симфонической поэмой по картине А. Бёклина. Маэстро Николай Петренко сделал небольшое вступление, рассказав зрителям о своём видении этого произведения. Далее на сцену вышла сопрано Альбина Шагимуратова, носительница мировой известности, представив вниманию зрителей "Семь последних песен" Густава Малера. После антракта публика услышала музыку балета "Весна священная" И. Стравинского в феерической трактовке ГАСО России имени Е.Ф. Светланова под управлением Николая Петренко. Это был мощный эмоциональный аккорд при завершении фестиваля, длившегося пять дней, наполненных высоким искусством, в исторически значимом для русской истории и русской культуры месте - в Новом Иерусалиме.



Виолончелист Миша Майский общается со зрителями

Фестиваль будет удаляться от нас во времени, но память высветит яркие эмоциональные всполохи этого уникального музыкального события. Таким был концерт Сен-Санса №1 для виолончели с оркестром, исполненный легендарным музыкантом Мишей Майским. В этом же концерте прозвучала в исполнении оркестра прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" И. Стравинского к одноимённой эклоге С. Малларме. В финале концерта публика услышала, вернее, осязаемо ощутила уникальную образность музыки балета "Петрушка" И. Стравинского. Да, целая россыпь зримых образов эпохи импрессионизма в неповторимой трактовке Николая Петренко!

Сочинения И. Стравинского стали "сквозной темой" фестиваля. Мировое музыкальное сообщество чтит памятную дату - 150 лет ухода в мир иной Игоря Стравинского.



Алена Баева и Максим Дунаевский

Яркой вершиной в полотне фестиваля обозначилось выступление Алёны Баевой, исполнившей концерт №3 Моцарта для скрипки с оркестром соль мажор в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением маэстро Кирилла Карабица. В этой же программе была исполнена увертюра к опере "Сорока-воровка" Дж. Россини. После антракта программа продолжилась исполнением симфонии №1 ре мажор Малера.

Начиналась же программа фестиваля 14 июля и открывал её Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под чутким управлением Николая Петренко. Была исполнена сюита из балета "Жар-птица" И. Стравинского Затем последовал концерт №1 Равеля для фортепиано с оркестром соль мажор в исполнении Кирилла Герштейна. Уже после антракта зрители услышали фантазию для оркестра по Г.Х. Андерсену "Русалочка" композитора Цемлинского.



Пианист Кирилл Герштейн

Вечерним концертам предшествовали дневные выступления, которые начинались в 15 часов. И тут хотелось бы вспомнить замечательный концерт-трио: Артём Дервоед (гитара), Иосиф Пуриц (баян) и Сергей Шамов (перкуссия). Программа состояла из шедевров Астора Пьяццоллы и Ришара Гальяно, исполненная с блеском и эмоциональной насыщенностью.



Артём Дервоед (гитара), Иосиф Пуриц (баян) и Сергей Шамов (перкуссия)

Особое место в афише фестиваля заняла программа романсов "Посвящение Полине Виардо", исполненная меццо-сопрано Полиной Шамаевой, ведущей солисткой театра "Новая Опера". Партию фортепиано исполнила Мария Оселкова.

В афише дневных концертов был Московский камерный оркестр "Мusica Viva" под управлением солиста и дирижёра Гайка Казазяна. Была исполнена изысканная программа из произведений Генделя, Вивальди, Боккерини. Солистом выступил Эмин Мартиросян (виолончель).

И это ещё не всё, а только музыкальная часть фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который состоялся в Новом Иерусалиме в Подмосковье.

Людмила КРАСНОВА