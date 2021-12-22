Денис Власенко: Задача - поднять уровень оркестра, хора и солистов!

Во главе Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте встал Денис Власенко, теперь главный дирижёр и художественный руководитель знаменитого коллектива. Это многообещающий шаг в развитии карьеры молодого музыканта, хорошо известного не только в России, но и за её пределами.



Денис Власенко

Мощный образовательный фундамент в сочетании с блестящим опытом дирижёра маэстро Дениса Власенко дают надежду на плодотворное сотрудничество его с ГАБТ имени Алишера Навои.

О предстоящей работе в новом коллективе Денис Власенко рассказал изданию NEWSmuz.com.

«Так исторически сложилось, что в ГАБТе имени Алишера Навои наравне с европейским и русским репертуаром осуществлялись также постановки национальных опер и балетов. Это важная культурная составляющая любой страны, и это традиции театра в Узбекистане, которые мы будем продолжать и впредь. Мы уже обсуждаем новые постановки опер и балетов на ближайшие 5 лет. И баланс между ними приблизительно 50/50. Сейчас основная для меня задача - это поднять уровень оркестра, хора и солистов театра. После этого мы можем уже обсуждать гастроли, фестивали и прочие проекты за рубежом. Но скажу, что уже сейчас у нас ведутся переговоры с несколькими странами, с которыми мы планируем сотрудничество. В том числе и в России возрос интерес к театру, и к стране в целом. Театр с большой историей, и в его репертуаре огромное количество опер и балетов. Но боюсь, что многое нуждается в "реставрации". Мы будем активно сотрудничать с международными коучами и специалистами по языкам по каждой отдельно взятой опере. Очевидно, что у солистов есть с этим проблемы тоже».

Людмила КРАСНОВА