ВЮСО провел новый отбор в состав оркестра

Национальный отбор в новый состав уникального коллектива проходил в два этапа. Участниками первого тура, который прошел с апреля по июнь 2026 года, стали 1160 молодых музыкантов из разных городов нашей страны, а прослушивания первого тура прошли в 26 городах Российской Федерации. География первого этапа Национального отбора затронула практически все регионы нашей страны. Прослушивания состоялись в Владивостоке, Хабаровске, Тюмени, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростов-на-Дону, Ярославле, Воронеже, Норильске, Калуге, Кемерово, Якутске, Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Мурманске, Калининграде, Самаре, Череповце, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.



Финальный отбор в Москве

К прослушиванию финального тура в Москве были допущены рекордные 609 человек. Финальный тур состоял из 3 этапов, нужно было сыграть сольную программу, оркестровые партии и попробовать себя в игре в группе.

По результатам Национального отбора будет сформирован новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра на 2026-2028 годы, который будет объявлен в августе и куда войдут молодые музыканты в возрасте от 10 до 22 лет, а также стажерская группа оркестра.