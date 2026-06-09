Юрий Башмет: Всех приглашаю на фестиваль Чайковского!

Кроме Башмета, в пресс-конференции приняли участие директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов; художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, народный артист РФ Александр Титель; заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин; глава городского округа Клин Василий Власов и генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.



На пресс-конференции

Фестиваль пройдет с 26 июня по 5 июля 2026 года в Клину, на территории Государственного мемориального музыкального музея‑заповедника П.И. Чайковского.

В программе — шесть масштабных концертов разных жанров на Большой поляне, концерты в Сестрорецком парке, а также образовательные проекты.

«Фестиваль является флагманским проектом и визитной карточкой и Клина, и Московской области, да и всей страны, - уверен заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин. - Посещаемость за 5 лет выросла втрое, с 5 до 15 тысяч человек. Свидетельством международного масштаба фестиваля стала широкая представленность зарубежных участников во все годы проведения, и в этом году тоже. Солисты из КНР, Турции, Франции будут в этом году. С 2019 года наши дети, лучшие обучающиеся школ искусств области, получают финансовую поддержку от губернатора. Ежегодный объем финансирования — 15 млн рублей, и маэстро Башмет совместно с главой Клина и министром культуры Московской области чествует этих талантливых детей на открытии фестиваля Чайковского. В этом году будут награждаться 11 обучающихся и 3 коллектива. Юрий Абрамович, надеемся, что эта традиция будет продолжена. Кроме того, около 30 наших детей принимают участие в образовательной программе фестиваля, мы надеемся, что образовательная Академия фестиваля будет расширяться и далее».

«Я очень хочу, чтобы наш театр ездил по замечательным местам Подмосковья и вообще России, - рассказал художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александр Титель. - Это очень интересно: выступать у монастырей, у крепостных стен, у замечательных памятников городов Золотого кольца, и в усадьбах наших выдающихся деятелей культуры. Выступить в усадьбе Петра Ильича — это честь и счастье. Наши артисты бывали в Клину, но вот чтобы приехал целый театр, - на моей памяти это впервые. Мы привезем нашу недавнюю премьеру «Орлеанскую деву». У этой оперы не самая счастливая судьба, в отличие от «Пиковой дамы» или «Евгения Онегина». Я надеюсь, что мы вызовем интерес к этой потрясающей музыке. Исполнительница заглавной роли, очень трудной, как известно, - Катя Лукаш уже успела получить за эту роль премию МХТ. Она будет петь в Клину. Это не будет спектакль, каким он идет на нашей сцене в стационаре, - это будет выездной вариант. Но главное, - про что поем. И там все пронизано духом музыки Чайковского. Я считаю, что из Клина можно сделать русский Зальцбург».

«Петр Ильич был бы только «за» проведение фестиваля, я уверен, - говорит директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов. - В этом году мы сделали интересную выставку «Блог Чайковского». Если Чайковский жил сегодня, он наверняка стал бы блогером. Если мы почитаем его дневники, его переписку, - это готовые тексты для блога. Как он одевался бы сегодня, куда бы он путешествовал, как бы выглядел его дом. В его переписках каждый раз удивляешься краткости и лаконичности слога композитора, который характерен для современных блогеров. Он вел бы и видеоблог, и что угодно. И в соцсетях он был бы очень активным, описывал бы свои муки творчества, путешествия, гастрономические пристрастия и многое другое. Он это и делал — в своих переписках и дневниках. Мы все это собрали в формате выставки, обязательно посетите ее. Думаю, Чайковский был бы очень счастлив, если бы узнал, что в его доме постоянно звучит музыка. Нас как-то назвали Клинской филармонией. А я подсчитал количество концертов, которое у нас в музее проходит, - и да, на звание филармонии мы смело можем претендовать. И у нас будет еще одна выставка «Моцартиана» в честь 270-летия Моцарта, гения, которого Чайковский боготворил. Кроме того, в рамках фестиваля мы покажем три фильма — про «Путь Чайковского» Башмета, про сотрудников нашего музея, и про переписку Чайковского с Надеждой фон Мекк. К фестивалю выйдет пятое издание альманаха Чайковского с подлинными текстами его сочинений, переписок, и в нем будет впервые расшифрованные дневники Модеста Чайковского, посвященные его поездке с братом в Италию».

«Московские площадки летом уходят в отпуска, что очень помогает нашим победам за зрителя в Клину! Но даже если бы они продолжали работать, мы видим расширение зрительского интереса, - заверил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. - По количеству мест для зрителей мы уже дошли до предела, застроено так, что дальше строить некуда. Когда мы начинали, на большой поляне было 700-800 мест, а сейчас их 1500. За две недели до фестиваля на три четверти концертов мест уже нет, что очень приятно. Мы знаем, что очень многие зрители берут отпуск на время фестиваля, в дни его проведения в Клину и даже в окрестностях города невозможно найти гостиничные номера. Это нас радует. В этом году мы делаем эксперимент. Так как один из девизов фестиваля «Клин звучит», то в один из дней фестиваля он реально зазвучит! Мы устроим большой флэш-моб, заранее будет опубликовано расписание, и каждые 30 минут в разных точках Клина будет звучать музыка Чайковского. Потом это соберется в одном месте, и целостный концерт зрители смогут услышать. Берем пример с Зальцбурга, где кроме основной площадки музыка звучит везде — на площадях, в соборах… Мы хотим, чтобы музыка переполняла Клин в дни фестиваля».



Юрий Башмет

«Да, мы пока не стали в этом смысле Зальцбургом. Но если у них есть конфеты Моцарт кугель и марципаны, но у нас есть водка Чайковский, - пошутил художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР, Герой труда Юрий Башмет. - Но если серьезно, то там работают фанатичные люди — в музее, у нас в агентстве, в администрации Клина и области. Значимость в самой музыке Чайковского! У нас, кстати, есть несколько иностранцев, которые будут участвовать в программе этого года. Музыка Чайковского вынуждает каждого слушателя себя оценить, человек становится свободным и не стесняется собственных эмоций. Хотя жизнь всегда ставит рамки. Чайковский при всем своем таланте и уме все свои способности сумел дисциплинировать. В этом есть отдельный талант. Каждого слушателя он делает свободнее. Для артистов, участвующих в фестивале, важны искренность, свобода и при этом высокопрофессиональное исполнение. Всех приглашаю на фестиваль Чайковского!»

«В генах каждого клинчанина звучит музыка Петра Ильича Чайковского, - уверен глава городского округа Клин Василий Власов. - Ощущения от музыки Чайковского незабываемы. И наша задача как муниципальной власти — создать незабываемые впечатления для наших гостей, чтобы они прочувствовали Клин. В этом году в самом центре города на Советской площади мы соорудим сцену и проведем впервые там концерт. Мы для фестиваля продумали все, вплоть до парковочных мест. Так, чтобы все приезжающие ощущали комфорт и удобство».

«Конечно, фестиваль Чайковского должен стать фестивалем №1 в России, - резюмировал Юрий Башмет. - Но вы знаете, как упали продажи билетов в Зальцбурге после того, как туда перестали приезжать русские туристы? У нас есть иностранные участники и зрители. Но, например, один немецкий альтист и профессор выступил у нас на фестивале, и после этого его уволили из государственного учреждения. А она все равно приезжает к нам!»

Вадим ПОНОМАРЕВ