В Ярославской области пройдет XVIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Уже 18 лет этот фестиваль остаётся одним из самых ярких и масштабных музыкальных событий страны, горячо любимым публикой. Каждый год меломаны со всей России и из‑за рубежа спешат в Ярославль, предвкушая встречу с безупречной программой. На сцене переплетаются эпохи и стили: от барочных шедевров до современных направлений, от академической классики до джазовых импровизаций. Одна из основных функций этого фестиваля маэстро Башмета – просветительская: открытие новых имен и встречи российской публики с мировыми звёздами.

Маэстро Юрий Башмет не раз отмечал особую восприимчивость ярославской публики к новым музыкальным формам — и сцена фестиваля вновь станет творческой лабораторией, где прозвучат мировые премьеры. А благодаря широкой географии проекта академическую музыку услышат жители десятков городов и посёлков — порой впервые в их истории.



Среди артистов этого года – актеры Евгений Миронов и Юлия Хлынина, Карэн Бадалов, Илья Шакунов, Полина Агуреева; музыканты Павел Милюков (скрипка), Федор Освер (гобой), Арсений Захаров (альт), главный органист церкви св. Фомы (Лейпциг, Германия) Штефан Кисслинг и главный органист церкви Мариенкирхе в городе Мюльхаузен (Германия) Дэнни Вильке, а также филармоническая хоровая капелла «Ярославия» и коллективы из Китая и Италии: Ming Quintet (Китай) и Барочный ансамбль Magnifica comunita (Италия).

Сам маэстро Юрий Башмет также примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижера двух своих коллективов: Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Торжественный гала-концерт открытия фестиваля пройдет 1 мая на сцене Ярославской филармонии и будет посвящен памятной дате: 270-летию со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В программе под руководством маэстро Башмета прозвучат как сочинения венского классика, так и сочинения XX и XXI веков, незримо связанные с творчеством Моцарта. В исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и блистательных солистов публике представят Kyrie e Gloria из Мессы до минор, Концерт № 5 для скрипки с оркестром (солист – Павел Милюков), Andante con variationi из Симфонии-кончертанте для квартета духовых с оркестром и Сороковую симфонию Моцарта, а также концертную игру «Moz-Art a la Haydn» для двух скрипок, двух маленьких оркестров, контрабаса и дирижёра Шнитке и «Белый свет» для гобоя и альта с оркестром современного автора Валерия Воронова. В концерте также примут участие Федор Освер (гобой), Арсений Захаров (альт), Андрей Поскробко (скрипка), Михаил Ашуров (скрипка), филармоническая хоровая капелла «Ярославия».

2 мая на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова публике представят постановку Полины Агуреевой «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)». Обращение к Чехову – это всегда разговор о человеке, о смысле жизни, и почти всегда – о любви. Любовь как внутренняя глубина или как бесплодный пустоцвет? Как желание обрести свое высшее «я» или как трагедия жизненного промаха? Почему чеховские «пять пудов любви» разрушают жизнь буквально всех его героев? Этот спектакль – этот попытка диалога с Чеховым, не с какой-то конкретной пьесой или рассказом, а с его сложным глубоким мироощущением, с его размышлением о вечном. В спектакле примут участие знаменитые актеры Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. А также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Композитор спектакля – Валерий Воронов. Этот спектакль – совместный проект московского театра «Мастерская Петра Фоменко» и Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

3 мая на фестивале пройдут сразу два концерта в рамках Баховского органного марафона: в концертном зале им. Собинова выступят два ведущих немецких органиста. В 16:00 состоится концерт «Путь из сумрака к свету», где сочинения Баха исполнит главный органист церкви св. Фомы Штефан Кисслинг (Лейпциг, Германия). А в 19:00 главный органист церкви Мариенкирхе в городе Мюльхаузен (Германия) Дэнни Вильке представит программу «Бах и Лист – гиганты музыки».

4 мая продолжит линию театральных постановок спектакль «Иоланта», где последняя опера Чайковского будет представлена в оригинальной версии Юрия Башмета и режиссера Павла Сафонова. Премьера спектакля состоялась в июле 2025 года на фоне живописных развалин усадьбы «Демьяново», ставших живой декорацией для мистической истории об Иоланте – слепой дочери французского короля Рене, для которой любовь становится сильнейшей мотивацией, чтобы вернуть зрение и увидеть «свет». Партитура Чайковского оживет благодаря Государственному симфоническому оркестру «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Главные роли в спектакле исполнят артисты Молодежной оперной программы Большого театра. Спектакль пройдет на сцене Концертно-зрелищного центра «Миллениум».

5 мая на сцене Ярославской филармонии – концерт китайского квинтета Ming Quintet, вдохновленный эстетикой эпох Тан и Сун «Сон о горах и реках», который в символическом смысле следует за жизненным путём учёного в древнем Китае. Начиная с беззаботной юности на лоне природы, история переходит к идеалам служения стране, переживаниям разлуки и войны, встречам с любовью и снами и, наконец, к возвращению к внутреннему покою и гармонии с природой. Вместо разговорных диалогов повествование передаётся через музыкальное выражение и оперные отрывки, позволяя зрителям войти в историю через звук, настроение и поэтические образы.

7 мая на фестивале – традиционный вечер Барокко в исполнении ансамбля Magnifica comunita (Италия). La Magnifica Comunità («Великолепное Сообщество») - итальянский камерный оркестр, основанный в 1990 году скрипачом Энрико Казаццей. Название коллектива отсылает к историческим сообществам итальянских долин, символизируя единство музыкантов в сохранении культурного наследия. Артисты используют копии инструментов XVII–XVIII веков, и наряду с барочными струнными в составе ансамбля есть деревянные духовые, натуральные валторны и лютня теорба.

Закроет фестиваль 8 мая еще одна премьера форума: спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством маэстро Башмета. Спектакль-концерт «Бедные люди», поставленный режиссером Муратом Абулкатиновым, передает тонкости сюжета романа Достоевского. Роль Макара Девушкина исполняет Евгений Миронов, читающий текст от лица персонажа. По замыслу постановки, именно переписка с любимой пробуждает в Девушкине литературный талант. Режиссерская концепция спектакля включает не только адаптацию классического сюжета, но и современные акценты, подчеркивающие тему социальной несправедливости, любви и отчаяния. Особое место в постановке отведено музыке Петра Ильича Чайковского.

Также в рамках фестиваля концерты пройдут не только в Ярославле, но и городах Ярославской области, где будет представлена в том числе серия камерных концертов в исполнении участников ансамбля «Солисты Москвы», а также состоится два больших концерта с участием Юрия Башмета в Рыбинске и Ростове Великом.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная барочная академия. В восьмой раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.