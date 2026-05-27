Конкурс «Партитура» установил абсолютный рекорд

Впервые оргкомитет получил небывалое количество заявок в самых сложных жанрах — «Опере» и «Балетной музыке»: на конкурс прислано 128 балетных и 95 оперных сочинений!



IV Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»

В связи с небывалым наплывом работ в «театральных» жанрах Оргкомитет конкурса принял решение провести концертную читку в этих номинациях 5 октября в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это принципиально новый уровень работы конкурса «Партитура»: участники смогут не только услышать свою музыку в живом исполнении симфонического оркестра, но и увидеть, как она обретает сценическое дыхание. Читки в остальных номинациях по традиции пройдут со 2 сентября по 2 октября Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Самой популярной номинацией 2026 года стало «Симфоническое произведение малой формы» — 247 заявок. 241 работу прислали в номинации «Хоровая музыка», 226 композиторов пробуют свои силы в номинации «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром». «Симфоническая музыка крупной формы» собрала 195 сочинений. Большой интерес участники проявили к номинациям «Киномузыка» (135 заявок) и «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл» (138).

При этом, отмечают организаторы, конкурс молодеет: средний возраст участников снизился с 26 лет до 24, много пришло хороших заявок юных композиторов 13-15 лет, а самому молодому участнику, приславшему свою работу, всего 8 лет!

Ирина Герасимова, председатель Оргкомитета конкурса, генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей»:

«Главное — конкурс, наконец, становится по-настоящему всероссийским: 138 городов — это не просто цифра, а доказательство того, что музыкальная Россия жива, талантлива и готова заявлять о себе. Наша работа — это не только выявление музыкальных талантов, но и их сопровождение. Вручение премий для нас не финал, а старт — старт нашего сопровождения реальной творческой карьеры. Вместе с партнёрами мы выстраиваем для лауреатов целую систему возможностей: от денежных грантов и медиаподдержки до конкретных творческих заказов. Мы внимательно, можно сказать пристрастно, следим за судьбой каждого участника».

Интерес к конкурсу не ограничился Россией. Заявки на участие прислали композиторы из Беларуси, Узбекистана, Китая, Германии, Франции и Объединённых Арабских Эмиратов. «Партитура» постепенно обретает международную известность.

Среди приоритетных тем лидируют Год единства народов России, тема служения Отечеству, а также произведения-посвящения выдающимся русским музыкантам и композиторам.

Шорт-лист из 40 лучших работ (по 5 в каждой номинации конкурса) будет опубликован на официальном сайте конкурса «Партитура» https://partiturakonkurs.ru/ 24 августа.

Конкурс «Партитура» проводит Фонд инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза композиторов России. Партнёры проекта — Московская консерватория, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Российский национальный музей музыки, Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) и Телерадиоцентр «Орфей». Генеральный партнёр — Русское музыкальное общество.