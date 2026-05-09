Фестиваль Башмета в Ярославле завершился «Бедными людьми» с Евгением Мироновым

Постановка режиссера Мурата Абулкатинова сводит роман «Бедные люди» к почтовой любовной переписке между мелким чиновником Макаром Девушкиным и девушкой-сиротой Варенькой Доброселовой. Соответственно, эти письма зачитывают Евгений Миронов и Юлия Хлынова.



Юрий Башмет и Евгений Миронов

А еще на сцене сидят и играют «Солисты Москвы», причем в качестве музыкального сопровождения Башмет выбрал самые часто играемые им и, видимо, свои самые любимые произведения Петра Ильича Чайковского: «Сувенир из Флоренции», Вальс и Элегия из Серенады для струнных (дважды), Элегия памяти Самарина, и в финале анданте из Струнного квартета №2.

Все эти произведения «Солисты Москвы» играют очень часто, и в этот раз сыграли их невероятно роскошно: чувственно, элегично, с огромным диапазоном по динамике. Слушать такое исполнение — чистое удовольствие.

Режиссерская трактовка имеет право на жизнь, а увидеть живого Евгения Миронова, пусть и читающего текст по бумажке, - захотели в Ярославле очень многие. Зал был полон, и даже все приставные стулья, которые пришлось доставить, - тоже были заняты.

Вадим ПОНОМАРЕВ