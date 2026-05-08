Дивное барокко из Италии: La Magnific Comunita сыграл волшебство

Квинтет солистов ансамбля La Magnific Comunita (Италия) дал невероятный концерт на международном фестивале искусств Юрия Башмета в Ярославле.

Руководитель La Magnific Comunita скрипач Энрико Казаццо не в первый раз в России, и он уже несколько лет назад выступал на фестивале Башмета в Сочи, и это, поверьте, было незабываемо восхитительно.

«Из русских композиторов я играл Чайковского и Мусоргского, испытываешь невероятные эмоции, когда играешь русскую музыку, она грандиозная. И я играл «Историю солдата» Стравинского, прекрасная и очень богатая образами музыка», - рассказал Энрико.

А вот меццо-сопрано Элеонора Де Прец, как выяснилось, в России впервые.

«Я первый раз в России, я невероятно взволнована и с нетерпением жду момента, когда я смогу спеть для вас. Для меня это огромная честь. С маэстро Энрико мы познакомились в Италии на фестивале Доницетти. Я училась в миланской консерватории, много брала уроков у разных педагогов. И я очень рано начала заниматься музыкой, потому что я пела в детском хоре театра Ла Скала. Кстати, я пела романсы Чайковского, мне очень нравится русский язык, он очень певучий. Если совместить итальянский и русский языки, то итальянский по позиции очень высокий, а русский позволяет расширить пространство. Мне кажется, это было бы очень интересно!».

La Magnific Comunita начал с Чаконы Тарквинио Мерулы из сборника «Песни или концертирующие сонаты». В состав ансамбля, помимо певицы, входят две скрипки (Энрико Казацца и Изабелла Лонго), виолончель (Себастьяно Севери) и клавесин (Николо Пеллиццари). Начали действительно с очень старой музыки. Вот как концепцию объяснил маэстро Казацца:

«Мы хотим вместе с вами совершить путешествие по барокко от его корней к зрелому итальянскому барокко. Первыми мы исполним произведения Тарквонио Мерулы и Клудио Монтеверди, которые обозначают тот важный момент в истории музыки, когда от Возрождения мы переходим к музыке барокко. И мы знакомимся с тем, что музыку барокко характеризует — выражение человеческих чувств. В «Чаконе» Мерулы мы слышим партию баса-континуо, которую берут на себя виолончель и клавесин, она продолжается все произведение, фактически мы играем остинато, а скрипки предлагают интересный ритмический рисунок. А Монтеверди показывает, как можно выражать свои чувства при помощи звука инструментов и голоса, особенно голос важен для него. Музыка для Монтеверди стала театром человеческой души».

Меццо Элеонора Де Прец, кажется, действительно переволновалась перед выходом на сцену. В мадригале Монтеверди «Так сладостна мука» она поначалу допустила несколько ошибок, но затем взяла себя в руки и завершила мадригал прекрасно и трогательно.

La Magnific Comunita
«Во второй части программы мы услышим историю зрелого барокко начала XVIII века, здесь представлено произведение Николы Порпоры, музыканта и вокального педагога из Неаполя, среди его учеников — кастрат Фаринелли, для этой эпохи характерна лиричность и пронзительное исполнения. А также известного скрипача-виртуоза Верачини, где на основе базы в виде баса-континуо происходит диалог и дуэль скрипок, и ценится виртуозность»
Итак, соната №6 для скрипки и basso continuo Франческо Марии Верачини из сборника «Академические сонаты». Солирует Энрико Казацца. Какое же безупречное чувство стиля у этих музыкантов… В виртуозном мастерстве Казацца сомневаться не приходится, а вот виолончелист Себастьяно Севери невероятно поразил своей точностью и округлым певучим звуком. Впрочем, и умение клавесина Николо Пеллиццари (внешне похожего на бородатого рок-звезду с пиратской серьгой в ухе) деликатно оставаться в тени виолончели (а это очень непросто!) дорогого стоит в этой стилистике.

Трио La Magnific Comunita
Арию «Горькая смерть» Николы Порпоры из оперы «Луцио Папирио» Элеонора, настоящая итальянская страстная красавица, спела безупречно. В ее голосе была и горесть, и отчаяние, и отменные фиоритуры виртуозного толка, и драматическая мощь. Не менее хороша была ария «Пойду, полечу, закричу» Антонио Вивальди из оперы «Неистовый Роланд». Какой мощи ее нижние ноты, и какой страсти ее голос! Ну хороша. Вот тут она завоевала сердца публики, и с этого момента ее вызывали на поклоны минимум по два раза, чему в первый раз она даже не поверила, и не сразу даже вышла.

Элеонора Де Прец
Элеонора Де Прец

«В третьей части мы играем произведения Генделя и Вивальди, битва двух гигантов. Гендель по происхождению немец (человек четкий и владеет техникой контрапункта), учился в Италии (поэтому прекрасный мелодист), но его карьера состоялась в Лондоне, где любят театральность. И он привозит в Лондон из Италии певцов-кастратов, в том числе знаменитого Фаринелли. Для Вивальди характерная невероятно сильная ритмика, виртуозность и драматизм. И для обоих характерна театральность. Наша программа — очень эмоциональная!»

Трио-соната Генделя для двух скрипок и basso continuo прозвучала действительно крайне эмоционально и контрапунктово. Никакого вялого музицирования, как оно бывает, сугубо для красоты звука. Нет, это звучит максимально на эмоциях! И при этом певуче, взаимопонимание между музыкантами потрясающее. И ария Вивальди из кантаты «Оставьте, о оставьте» в исполнении Элеоноры крайне страстна и диапазон тут немал, но вот будто противостояния с Генделем по части ритмики особенной и нет. «Браво!», - кричали ей зрители.

А вот в сонате La Follia того же Вивальди для двух скрипок и basso continuo та самая ритмика уже куда как более важна, и тут уже более привычный слушателю «классический» Вивальди. И снова невозможно не восхититься изощренным мастерством этого квартета. Высочайшего класса музицирование случилось в этот вечер в Ярославле, жаль тех, кто не попал в филармонию. Уже стало понятно, что это грандиозный и самый лучший концерт фестиваля на эту секунду!

А затем еще и ария «Всевышний Юпитер» Николы Порпора из оперы «Полифем», - тут Элеонора Де Прец и La Magnific Comunita погрузили зал в совершеннейший космизм, - фейерверк эмоций певицы и при этом остранение музыки в баховскую какую-то невесомость. Колдовство, не иначе. Не менее прекрасно прозвучала ария «Ветры, вихри» Генделя из оперы «Ринальдо» со всеми эти инфернальными опеваниями и драматичными скрипками. И уж совершенно непонятно, как La Magnific Comunita удается добиться того, что клавесин ты слышишь, и он хорош, но совершенно нет обычного ощущения, что его слишком уж много. И снова «Браво!» от зрителей.

На бис музыканты исполнили знаменитую генделевскую арию Lascia ch’io pianga из оперы «Ринальдо», и это опять было феерично. Ну что сделать, вот такие музыканты.

La Magnific Comunita
Я спросил перед концертом маэстро Энрико Казацца, как полюбить музыку барокко тем, кто из-за неподготовленности считает ее почему-то сложной для восприятия.

«Тут можно пойти двумя путями, - неожиданно серьезно ответил Энрико. - Во-первых, через знание: когда ты знаешь структуру произведения и понимаешь текст, это помогает понимать эту музыку. С другой стороны, в инструментальных произведениях слов нет, и тут поможет воображение: какие образы эта музыка рождает в твоей голове. Нужно достичь состояния чистого листа, и внимательно слушать, какие эмоции и чувства музыка барокко вызывает».

La Magnific Comunita
Как будто концерт La Magnific Comunita сам ответил на этот вопрос. Как можно не любить такое барокко?

Вадим ПОНОМАРЕВ

