Фестиваль Юрия Башмета в Хабаровском крае пройдет в 15 раз

География фестиваля охватывает не только сам Хабаровск, но и другие города региона: Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре. В этом году в фестивальную карту впервые войдет еще один город: Советская гавань, где 16 апреля выступит трио камерного ансабля «Солисты Москвы».



Программа фестиваля этого года очень разнообразна и включает в себя как камерные концерты превосходных музыкантов, так и масштабные музыкально-литературные композиции.

Звёздный состав участников включает известных деятелей искусства. Для дальневосточных зрителей выступят – актёры театра и кино Максима Литовченко и Антон Лызо, талантливые музыканты - Ксения Башмет (фортепиано), Виктория Королёва (флейта), Грант Башмет (скрипка), Валерий Абрамов (скрипка), Анна Юркус (меццо-сопрано), Михаил Безносов (кларнет), Петр Кондрашин (виолончель), Арсений Захаров (альт), Алексей Толстов (виолончель) и, конечно, маэстро Юрий Башмет. Особое место среди участников фестиваля занимает обладатель премии «Грэмми» камерный ансамбль «Солисты Москвы», который выйдет на сцену как в полном составе, так и в виде камерных трио и квартетов.

«Наш фестиваль в Хабаровском крае — это больше, чем просто концертная неделя. Каждый фестиваль становится настоящим праздником, где музыка звучит в унисон с величественной природой региона, а мы, артисты, стараемся подарить зрителям незабываемые впечатления» - комментирует Юрий Башмет.

В рамках фестиваля пройдёт традиционная Девятая Международная музыкальная академия для одаренных детей, благодаря которой талантливые ребята смогут принять участие в мастер-классах ведущих музыкальных педагогов России, а также специально для детей и их родителей артисты фестиваля представят литературно-музыкальную программу «Моцарт и Сальери» (13 апреля, чтец – Антон Лызо).

Неотъемлемой и очень важной частью фестиваля является региональное сотрудничество. В концертных программах традиционно участвуют местные музыканты, включая Дальневосточный академический симфонический оркестр, с которым у маэстро Башмета сложились плодотворные творческие отношения. В этом году такой концерт состоится 17 апреля в Хабаровске под руководством Антона Шниткина и с участием Михаила Безносова (кларнет) и Ивана Артемьева (валторна).

Фестиваль откроется 12 апреля на сцене Городского дворца культуры Хабаровска – в день, когда в этом году пересеклись сразу две важные даты: Праздник Пасхи у Православных христиан и День 65-летия первого полета человека в космос. В программу гала-концерта вошли сочинения, посвящённые этим двум праздникам: откроет концерт исполнение произведения «Мечта о космосе» для хора и оркестра современного композитора Кузьмы Бодрова, а во втором отделении концерта прозвучит произведение на слова духовного завещания преподобного Серафима Вырицкого «От меня это было» Петра Корягина, в роли чтеца выступит Максим Литовченко. Также в программе вечера – Большое адажио из музыки балета «Раймонда» А.Глазунова (солист Грант Башмет, скрипка), два романса П.И.Чайковского (солистка Анна Юркус), «Contrafactus» для флейты и струнного оркестра Дж.Соллимы (солистка Виктория Королева) и Джазовая сюита для фортепиано с оркестром А.Цфасмана (солистка Ксения Башмет).

14 и 15 апреля концерты фестиваля состоятся в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. 16 апреля фестиваль представит свою камерную программу в Николаевске-на-Амуре и впервые – в Советской Гавани. Камерная программа будет представлена квартетами камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 18 апреля на сцене Большого зала Хабаровской филармонии. В программе – пять Бранденбургских концертов И.С. Баха.

Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета в Хабаровском крае – уникальное культурное событие. Здесь переплетаются великие имена академической музыки, глубокое погружение в мир настоящего искусства и неповторимая атмосфера дальневосточной земли, очарование которой не раз подчеркивал сам маэстро Башмет.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Правительства Хабаровского края, в качестве организаторов выступают - Хабаровская краевая филармония и Русское концертное агентство.