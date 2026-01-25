Юрий Башмет отметил день рождения с Абдразаковым и «Жар-птицей»

24 января — у Башмета всегда концерт. Все его поклонники об этом знают, и сильно заранее покупают билеты. Вот и в этот раз — абсолютный аншлаг, ни одного билета в продаже перед концертом, и зал полон. Сцена увешана огромными белыми птицами, на которые транслируют заковыристый медитативный видеоряд. А на сцене — любимое детище Башмета, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под его же руководством и управлением. И программа концерта традиционно нигде не разглашается. Зрителей всегда ждут сюрпризы. Бывало, что Башмет заигрывался задолго за полночь, и большинство зрителей разъезжалось по Москве на такси. А бывало, что хватало и пары часов.



Юрий Башмет

«Это праздник, это многолетняя традиция. Так же, как и Новый год, если я не окажусь на сцене, то, значит, и Новый год не случился или день рождения не произошел», - говорит Юрий Башмет.

На концерте были Евгений Миронов, внук маэстро Грант Башмет, пресс-секретарь президента Сергей Песков, Константин Хабенский, Михаил Куснирович и другие известные персоны.



День рождения Юрия Башмета

В этот раз концерт продлился рекордно короткие 1 час 15 минут со всеми овациями, и оказался необычайно светел и позитивен. Судите сами, - начали с жизнеутверждающего (хотя есть и другие трактовки) «Болеро» Равеля, где ни одна оркестровая группа ни разу не подкачала, что с учетом юного возраста музыкантов — большой успех. Когда же на сцену вышла меццо Мария Баракова с Третьей арии Далилы Mon coeur s'ouvre à ta voix Сен-Санса, - происходящее стало напоминать камлание с оперной дивой: Баракова пела безукоризненно и одухотворенно, и юный оркестр ей минимум не мешал, а чаще поддерживал. Мне почему-то всегда Далила нравится именно как меццо-сопрано, эти хрустальные нотки подсвечивают хрупкую роскошь невероятных мелодий Сен-Санса. Мария Баракова именно оно и есть.



Мария Баракова

Дальше подкатили рояль, и очень одаренная и пока не до конца раскрытая пианистка Ксения Башмет (на которую возложили руководство готичным Башмет-центром на Большом Полянке) виртуозно сыграла пьесы Александра Цфасмана "Снежинки" и "Лирический вальс" из Сюиты для фортепиано и оркестра. Помнится, их потрясающе играл и записывал Михаил Плетнев… Ксения тоже была хороша, а по залу летали снежинки и чувствовался вайб 30-х прошлого века. Это было по-настоящему хорошо и даже празднично. День рождения все-таки.



Ксения Башмет и Юрий Башмет

Когда Башмет решил дать слово собственно ВЮСО, да еще с финалом симфонии №3 Шуберта, - получилось не совсем однозначно. Шуберт — он деликатный. Юношеский оркестр сыграл его грубовато, что ли. Они искренне пытались сыграть потоньше, но на эмоциях не получилось. Однако попытка засчитана!

Ильдар Абразаков, которого заслали в Севастополь поднимать тамошний оперный театр, взял быка за рока, и сразу вышел с роскошным букетом цветов для маэстро. И спел Каватину Алеко из оперы «Алеко» Рахманинова монументально и роскошно. Как для истории. Тут было больше всего аплодисментов, как будто. И по заслугам.



Ильдар Абразаков

«У него есть качество авантюризма немножечко! Он работает с молодежью, начинает знакомить их со своим репертуаром, с той прекрасной музыкой, которую он исполняет, - сказал перед концертом Ильдар Абдразаков. - Приглашает молодых исполнителей со всего мира. Выходить с ними на сцену огромное удовольствие. Они набираются с ним сил, набираются опыта как музыканты. Для меня это особенная история, потому что он мне доверил встать за пульт его прекрасного оркестра. В прошлом году я продирижировал «Реквием» Верди. Для меня было большое счастье работать с ним, и работать с его оркестром. Когда мы встречаемся с ним и за кулисами, и на сцене, у нас есть дружба, и чисто по-музыкантски слияние душ, сердец. Я так бы это назвал. Желаю ему прекрасного настроения, чтобы он улыбался, - он сегодня именинник. Мы пришли сюда, чтобы его поздравить, и чтобы он получил от этого дня огромное удовольствие. Я исполню мою любимую арию, и это любимая ария Юрия Абрамовича, мы исполнили ее вместе раз 500, наверное. Поем Каватину!»

Закончил деньрожденческий концерт Юрий Башмет Сюитой из балета «Жар-птица» Стравинского. Тут тоже было немного грубовато, хотя Стравинский, в отличие от Сен-Санса, куда более гибок к этому. Но любит все-таки нюансировку. Башмет заставлял юный оркестр звучать мягче, но далеко не все получилось, увы. Хотя представление о «Жар-птице» те, кто послушал ее впервые, наверняка составилось. Птицы над сценой стали летать, хотя золотыми так и не стали почему-то.



«Жар-птица» Стравинского

А уже после аплодисментов ВЮСО сыграл Happy Birthday специально для Башмета, а вокалисты спели это для него. Получилось тепло и искренне.

Зимний фестиваль Юрия Башмета в Москве продолжается, и нас ждет еще множество музыкальных открытий.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО