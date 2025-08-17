Юрий Башмет возродил музыку в Плещеево

Начали с любимой Башметом Элегии памяти Ивана Самарина для струнного оркестра. Не знаю, что сказать. Это было сыграно привычно, технично и элегантно. «Солисты Москвы» просто умеют играть это совершенно. Так оно и было.



Юрий Башмет

Затем - Pezzo capriccioso си минор для виолончели и струнных с Александром Раммом в качестве солиста.

«У меня отношения с этой пьесой длятся много лет, я обожаю ее играть. Каждый раз нахожу что-то новое, и в том числе ностальгическое. Петр Ильич — один из моих любимейших композиторов, а из русских той эпохи — номер один, конечно. Это самое непростое для виолончелистов, ведь оно обязательное на конкурсе Чайковского. Виолончель — инструмент певучий и декламационный. Я пытаюсь не только петь, но и рассказывать историю. Музыка Петра Ильича — искренняя и эмоциональная, она мне очень близка. Он очень чувствовал природу инструмента. Например, эта пьеса посвящена великому русскому виолончелисту Петру Брондукову. Ему же посвящал сонату для виолончели и фортепиано Сергей Рахманинов. Тембр человеческого голоса невозможно не слышать в виолончели».

Он также рассказал, что меценатства образца баронессы фон Мекк, 12 лет спонсировавшей деньгами Чайковского, сегодня нет. Но у него есть «огромное количество людей, помогавшим мероприятиям с поддержкой. Безвозмездной и искренней поддержкой, без которой я бы не находился там, где сейчас нахожусь. И я не говорю про финансовое спонсорство. Наставничество, поддержка, приглашения, вера в меня, выдвижения на премии… То есть дело фон Мекк живет».

Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» для гобоя и струнных с солистом Федором Освером прозвучала живо и непосредственно. Ни одной неточной ноты у гобоя! Филигранная работа. Играл как пел, лучше и не скажешь.



Федор Освер

«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для трубы и струнных, солист Семен Соломатников - прозвучала просто эталонно. Зрители Подольска просто подпевали ей.



«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для трубы и струнных, солист Семен Соломатников

Скрипач Павел Милюков, который до концерта говорил о страхе раскапывать свою генеалогию при тотальном совпадении имени и фамилии с царским министром, а также про то, что еще со студенческих лет его внешнее сходство с Петром Чайковским отмечали все, сыграл 3 пьесы из цикла «Воспоминания о дорогом месте» для скрипки и струнных: Размышление, Мелодию и Вальс скерцо. Трогательное и нежное исполнение.



Павел Милюков

«Идея «Пути Чайковского», как это нескромно прозвучит, - моя, - говорит Юрий Башмет. - Родилась она спонтанно. Я читал дневники Чайковского. У нас есть великолепный фестиваль Чайковского в Клину, где есть чудесная атмосфера Чайковского, о чем говорят все исполнители, которым выпадает честь выступить там, где Чайковский сочинил Шестую симфонию. Сердце этого проекта — Клин. А дальше стали думать. Вот он пишет в дневнике: «Еду, заболеваю, погода плохая, чувствую себя плохо, потом — заболел! А потом переворачиваю страницу, и там — срочно нотную бумагу… То есть он болел сочинительством! Рождалась либо мелодия, либо гармония, либо идея создания новых произведений. Сама идея этого проекта исходила из того, что Чайковский — гений, и он сам это знал, и весь мир это давно знает. и любит Петра Ильича. Но кроме этих качеств, он был живым человеком. Поэтому даже находясь в таком настроении, он сочинял. И я подумал: а где он бывал? Хорошо бы пройти его путем. И там исполнять его музыку. Мы начали это в Клину. Затем обратились к тому месту, где он родился, это был Воткинск. Затем был Алапаевск, где он ничего не сочинил, но его личность там развивалась. И сегодня мы в Плещеево. А когда решатся сегодняшние проблемы, мы сыграем во Флоренции. Там уже были договоренности, но сначала Ковид, а потом сегодняшняя ситуация, и это отложено. Но нам дали знать, что они все помнят и ждут. Еще есть такое местечко Усово в Тамбовской области. Когда-то там жило 500 человек. Они рады провести наш концерт в рамках проекта, но есть две проблемы. Сегодня там проживает 8 человек, и ни на каком тракторе туда не доедешь. Сейчас там стали строить дорогу, рядом есть густонаселенный поселок городского типа, и оттуда приедут. Здесь почистили газон, и даже благодаря администрации Московской области построили объездную дорогу длиной 1,5 км. Место очень красивое. Мы проедем почти по всем местам, где бывал Петр Ильич. А когда не останется таких мест, мы начнем выступать там, где предполагаем, что он мог бы быть. Для того, чтобы он там все равно там побывал».

Завершился концерт в Плещеево Серенадой для струнного оркестра в исполнении «Солистов Москвы», и это было просто восхитительно.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО