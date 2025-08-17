Юрий Башмет возродил музыку в Плещеево

Опубликовано пользователем

На территории Усадьбы Плещеево в Подольске прошел гала-концерт в рамках масштабного проекта «Путь Чайковского», художественный руководитель — Юрий Башмет, при участии лауреатов международных конкурсов: Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Федор Освер (гобой), Семен Соломатников (труба) с камерным ансамблем «Солисты Москвы» с ведением Сергея Шакурова.

Начали с любимой Башметом Элегии памяти Ивана Самарина для струнного оркестра. Не знаю, что сказать. Это было сыграно привычно, технично и элегантно. «Солисты Москвы» просто умеют играть это совершенно. Так оно и было.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Затем - Pezzo capriccioso си минор для виолончели и струнных с Александром Раммом в качестве солиста.

«У меня отношения с этой пьесой длятся много лет, я обожаю ее играть. Каждый раз нахожу что-то новое, и в том числе ностальгическое. Петр Ильич — один из моих любимейших композиторов, а из русских той эпохи — номер один, конечно. Это самое непростое для виолончелистов, ведь оно обязательное на конкурсе Чайковского. Виолончель — инструмент певучий и декламационный. Я пытаюсь не только петь, но и рассказывать историю. Музыка Петра Ильича — искренняя и эмоциональная, она мне очень близка. Он очень чувствовал природу инструмента. Например, эта пьеса посвящена великому русскому виолончелисту Петру Брондукову. Ему же посвящал сонату для виолончели и фортепиано Сергей Рахманинов. Тембр человеческого голоса невозможно не слышать в виолончели».

Он также рассказал, что меценатства образца баронессы фон Мекк, 12 лет спонсировавшей деньгами Чайковского, сегодня нет. Но у него есть «огромное количество людей, помогавшим мероприятиям с поддержкой. Безвозмездной и искренней поддержкой, без которой я бы не находился там, где сейчас нахожусь. И я не говорю про финансовое спонсорство. Наставничество, поддержка, приглашения, вера в меня, выдвижения на премии… То есть дело фон Мекк живет».

Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» для гобоя и струнных с солистом Федором Освером прозвучала живо и непосредственно. Ни одной неточной ноты у гобоя! Филигранная работа. Играл как пел, лучше и не скажешь.

Федор Освер
Федор Освер

«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для трубы и струнных, солист  Семен Соломатников - прозвучала просто эталонно. Зрители Подольска просто подпевали ей.

«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для трубы и струнных, солист  Семен Соломатников
«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» для трубы и струнных, солист  Семен Соломатников

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Скрипач Павел Милюков, который до концерта говорил о страхе раскапывать свою генеалогию при тотальном совпадении имени и фамилии с царским министром, а также про то, что еще со студенческих лет его внешнее сходство с Петром Чайковским отмечали все, сыграл 3 пьесы из цикла «Воспоминания о дорогом месте» для скрипки и струнных: Размышление, Мелодию и Вальс скерцо. Трогательное и нежное исполнение.

Павел Милюков
Павел Милюков

«Идея «Пути Чайковского», как это нескромно прозвучит, - моя, - говорит Юрий Башмет. - Родилась она спонтанно. Я читал дневники Чайковского. У нас есть великолепный фестиваль Чайковского в Клину, где есть чудесная атмосфера Чайковского, о чем говорят все исполнители, которым выпадает честь выступить там, где Чайковский сочинил Шестую симфонию. Сердце этого проекта — Клин. А дальше стали думать. Вот он пишет в дневнике: «Еду, заболеваю, погода плохая, чувствую себя плохо, потом — заболел! А потом переворачиваю страницу, и там — срочно нотную бумагу… То есть он болел сочинительством! Рождалась либо мелодия, либо гармония, либо идея создания новых произведений. Сама идея этого проекта исходила из того, что Чайковский — гений, и он сам это знал, и весь мир это давно знает. и любит Петра Ильича. Но кроме этих качеств, он был живым человеком. Поэтому даже находясь в таком настроении, он сочинял. И я подумал: а где он бывал? Хорошо бы пройти его путем. И там исполнять его музыку. Мы начали это в Клину. Затем обратились к тому месту, где он родился, это был Воткинск. Затем был Алапаевск, где он ничего не сочинил, но его личность там развивалась. И сегодня мы в Плещеево. А когда решатся сегодняшние проблемы, мы сыграем во Флоренции. Там уже были договоренности, но сначала Ковид, а потом сегодняшняя ситуация, и это отложено. Но нам дали знать, что они все помнят и ждут.

Еще есть такое местечко Усово в Тамбовской области. Когда-то там жило 500 человек. Они рады провести наш концерт в рамках проекта, но есть две проблемы. Сегодня там проживает 8 человек, и ни на каком тракторе туда не доедешь. Сейчас там стали строить дорогу, рядом есть густонаселенный поселок городского типа, и оттуда приедут.

Здесь почистили газон, и даже благодаря администрации Московской области построили объездную дорогу длиной 1,5 км. Место очень красивое. Мы проедем почти по всем местам, где бывал Петр Ильич. А когда не останется таких мест, мы начнем выступать там, где предполагаем, что он мог бы быть. Для того, чтобы он там все равно там побывал».

«Солисты Москвы»
«Солисты Москвы»

Завершился концерт в Плещеево Серенадой для струнного оркестра в исполнении «Солистов Москвы», и это было просто восхитительно.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Михаил БРАЦИЛО

Быстрый поиск: 