Радио «Орфей» зазвучит по-новому

Радио «Орфей» представит обновлённый эфир, где сочинения Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова прозвучат в интерпретации таких современных исполнителей, как болгарская скрипачка Зефира Валова, венесуэльский трубач Пачо Флорес, французский пианист Давид Фрэ, японский пианист Мао Фудзита и других. Наряду с этим в эфире сохранится и «платиновый фонд» радиостанции – уникальные записи 50–70-х годов.

Ранее в эфире радио «Орфей» звучали записи, сделанные в 70–90-е годы прошлого века и даже в 50-е. С тех пор техника звукозаписи шагнула далеко вперед, выросло абсолютно другое поколение звукорежиссёров, поменялась эстетика звукозаписи и сам подход к исполнению классики. Сегодня скрипки и духовые звучат мягче, пианисты достигают «бархатного» звука. И это звучание создаёт ощущение, будто великие композиторы прошлого создавали свою музыку в наши дни.

«Классическая музыка – это музыка контрастов: форте – пиано, пиано – форте, – рассказывает о нововведениях программный директор радио «Орфей» Андрей Ноздреватых. – Для радиостанции такие динамические перепады – это и преимущество, и сложность. Слушатели часто включают радио фоном, особенно в машине, где много посторонних шумов. Когда музыка становится тише, они прибавляют громкость, когда звучит громко – убавляют. При подготовке новой музыкальной базы мы провели динамическое выравнивание, но постарались сохранить естественность звука. Наша цель – чтобы нас было хорошо слышно в любой обстановке, без необходимости постоянно регулировать громкость».



Радио Орфей

Значительные изменения затронули и сайт «Орфея». Раздел «Сетка вещания» превратился в настоящую энциклопедию. Теперь слушатели могут не только наслаждаться музыкой, но и параллельно читать статьи о новых исполнителях и коллективах. Для этого было подготовлено около 700 материалов, причём информации о многих исполнителях и коллективах в русскоязычном сегменте Интернета до сих пор просто не существовало. Кроме того, теперь все произведения называются так, как их задумывали авторы, — в соответствии с оригинальными рукописями и каталогами.

Новое звучание и создание уникальной музыкальной энциклопедии – часть большой работы по популяризации классики.

«Радио – это не концертный зал, – подчёркивает Андрей Ноздреватых. – Это аккомпанемент к повседневной жизни: нажал на кнопку – и классика уже с тобой. В эфире важно чередование настроений, темпов, ритмов. А концерт ­– это особое событие, к которому готовятся. Наша задача – привести человека в зал. Мы будем рады, если благодаря «Орфею» концертные площадки заполнят слушатели — не обязательно знатоки гармонии и форм, а просто любители классической музыки».