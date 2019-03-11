Конкурс молодых композиторов продлил срок подачи заявок

Главная цель конкурса – привлечение внимания к творчеству молодых авторов академического направления, выявление и поддержка наиболее талантливых из них. Принимая решение о переносе крайнего срока подачи заявок, организаторы стремились дать возможность как можно большему числу молодых российских композиторов проявить себя, успеть прислать на конкурс партитуры своих произведений.

Уникальность конкурса состоит в том, что он имеет международное продолжение – сочинения победителей будут представлены в номинации «Молодые композиторы» в конкурсной программе Международного форума организаций эфирного вещания «International Rostrum of Composers», который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Сан-Карлос-де-Барилоче (провинция Рио-Негро, Аргентина). Победа на «International Rostrum of Composers» стала важной страницей в творческой биографии таких композиторов, как Лучано Берио, Витольд Лютославский, Бенджамин Бриттен, Кшиштоф Пендерецкий, Луиджи Ноно и многих других.

Россию на форуме представляет радиостанция «Орфей» – член Европейского вещательного союза (EBU). В числе российских победителей международного конкурса – Владимир Тарнопольский (2001), Владимир Горлинский (2008), Анна Ромашкова (2012), Сергей Стройкин (2017).

Авторы, которым до 1 августа 2019 года еще не исполнится 30 лет, могут представить на конкурс партитуры своих сочинений любых академических жанров хронометражем до 15 минут.

Именитое жюри конкурса возглавляет композитор Ефрем Подгайц – профессор, заслуженный деятель искусств России, заведующий кафедрой композиции Московского государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Также в состав жюри вошли композиторы Петр Айду, Татьяна Камышева, Эльмир Низамов, Антон Танонов, дирижер Мурад Аннамамедов и пианистка Екатерина Мечетина.

«Для молодого композитора огромное значение имеет возможность быть исполненным, услышанным, и этот конкурс такую возможность дает. Победителю он дает еще и возможность быть услышанным на международной арене. Я рад принять участие в жюри, а тем более – в жюри конкурса, в котором и сам когда-то учувствовал и одержал победу. Для меня это особенно ответственно и символично», – говорит Эльмир Низамов.

Три лучших сочинения всероссийского конкурса поборются за путевку в Аргентину в рамках финального тура, который пройдет в виде концерта. Концерт состоится 25 апреля 2019 года в зале Ярославской филармонии. Симфонические сочинения финалистов прозвучат в исполнении оркестра под управлением Мурада Аннамамедова. В ходе концерта будет производиться звукозапись.

Ефрем Подгайц подчеркивает безусловную значимость этого события: «Я точно знаю, что для композитора самое важное – услышать свою музыку в реальном исполнении. Особенно это касается сочинений для симфонического оркестра. Конкурс дает молодым композиторам отличный шанс услышать свою музыку в исполнении замечательного профессионального симфонического оркестра. От души желаю им удачи!»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2019 года на сайте: http://irc-russia.ru.