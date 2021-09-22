Запущена медиаплатформа классической музыки «Орфеус»

Старт работы агрегатора orpheus.ru приурочен к 30-летию одноименной радиостанции, сообщила в среду генеральный директор - художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова на пресс-конференции в ТАСС.

"Тот проект, который мы вынашивали и придумывали уже 10 лет, наконец обрел реальные очертания, - сказала Герасимова. - Для радиостанции это прекрасный повод накачать мышцы и предложить гораздо больше того, что могла предложить ранее. Если раньше мы вещали только в эфире, то теперь у нас есть современный веб-сайт, мобильное приложение".

Платформа бесплатная для пользователей. Она состоит из тематических разделов: "Концерты", "Балеты", "Оперы", "Фильмы" (документальное кино о музыке), "Детям". "В ближайшем будущем мы планируем открыть раздел "Золотой фонд": архивные записи, мастер-классы и разговоры о музыке, которые будут вести ведущие радиостанции "Орфей" и гости", - рассказала глава Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

В будущем запланирована англоязычная версия платформы. "Она позволит максимально расширить нашу аудиторию", - отметила Герасимова.

Проект поддержан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. "Проект уникален тем, что бесплатная радиостанция с качественным контентом не остается заповедником аналогового и FM-радио, а развивается в современных средах", - подчеркнула директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Она добавила, что в будущем Минцифры и "Орфей" займутся цифровизацией и сохранением уникального нотного архива радиостанции.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции "Орфей" с 30-летием ее создания.

"Все эти годы ваш коллектив объединяет настоящих единомышленников, профессионалов, преданных высокому искусству, стремящихся внести свой вклад в сбережение лучших традиций отечественной культуры, - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля. - Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом".

Путин отметил уникальные медиапроекты радиостанции, "которые открывают широкий доступ к онлайн-трансляциям концертов и спектаклей, способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов, воссозданию ранее утерянных музыкальных произведений и нотных записей".

"Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения", - уверен президент. Он пожелал коллективу радиостанции благополучия и новых успехов.