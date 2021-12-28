Радио «Орфей» запустило каналы кроссовера и киномузыки

Радио «Орфей» в уходящем году отмечает 30-летний юбилей. В честь юбилея «Орфей» не только запустил первую в России цифровую видеоплатформу классического контента video.orpheus.ru, но и представил слушателям сразу несколько новых интернет-каналов.



Радио Орфей

В начале декабря начали вещание «Канал крупной формы» и «Классика эстрады», а под Новый год слушатели получили в подарок «Классику музыкального кроссовера» и «Классику киномузыки». Теперь поклонники одного из самых популярных современных жанров – жанра «кроссовер» – смогут услышать на сайте радио «Орфей» и в одноимённом мобильном приложении любимые классические произведения в необычном исполнении, а любители кино – музыку из любимых фильмов от «Шербурских зонтиков» до «Игры престолов» и от «Джентльменов удачи» до современных сериалов.