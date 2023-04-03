«Орфей» начал весну со «Снежной королевы»

Самую взрослую сказку Ганса-Христиана Андерсена прочитали артист театра Моссовета Валерий Яременко и актриса театра и кино Юлия Афанасьева. Музыка Чайковского и Грига прозвучали в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей».



Денис Кирпанев

«Снежная королева» стала первым музыкально-литературным спектаклем из цикла «Музыкальные истории дядюшки Дениса для самых маленьких и не очень», подготовленного вторым дирижёром симфонического оркестра радио «Орфей» заслуженным артистом России Денисом Кирпанёвым.

В цикл детских музыкальных спектаклей вошли «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Щелкунчик», «Маленький принц», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». А уже осенью этого года одноимённая радиопрограмма Дениса Кирпанёва для детей появится в эфире «Орфея».