Концерты радио «Орфей» звучат по всей Европе

Опубликовано пользователем

Концерты, запись которых радио «Орфей» выкладывает на обменный сервер «Еврорадио», пользуются огромным спросом. Об этом говорит статистика Европейского вещательного союза.

Свежие данные прокомментировал заместитель программного директора радио «Орфей» Романа Берченко.

Роман БЕРЧЕНКО: 487 раз звучали по миру концерты, выложенные радио «Орфей» на сервер «Еврорадио» в 2018 году. Если учесть, что средняя продолжительность концерта классической музыки около полутора часов чистого звучания, то общая длительность нашего эфира за рубежом в прошлом году составила около 720 часов, иными словами, 30 дней. Только представьте себе: в течение целого месяца круглосуточно в мире звучала музыка, которую мы записали и отправили «на экспорт». Цифры просто невероятные! А причина проста — качество продукта, который мы представляем, интерес к нему наших зарубежных коллег.

Большую роль сыграл Euroradio Folk Festival, который мы проводили в мае прошлого года. Все радиостанции, приславшие на этот фестиваль своих музыкантов, транслировали фестиваль в полном объёме. Но не только в этом дело. Дело в том, что мы стараемся, выкладывая на сервер «Еврорадио» концерты российских музыкантов, прогнозировать их популярность в мире — и музыки, и исполнителей, и события. Например, концерты Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина соединяют в себе всё: это очень крупное событие, замечательные исполнители, хорошая музыка. Такие концерты пользуются спросом в мире. Их в свой эфир охотно берут многие радиостанции.

Очень часто берут наши концерты целыми пакетами. Редакторам зарубежных радиостанций очень удобно взять сразу несколько концертов высокого уровня, заполнить свой эфир и показать какое-то событие целиком, будь то Международный фестиваль Ростроповича или Большой фестиваль РНО.

Очень большим спросом пользуются пасхальные и рождественские проекты «Еврорадио». Мы попали в число счастливчиков, которые постоянно участвуют в этом проекте. 11 часовых концертов идут в течение одного дня. Они транслируются из штаб-квартиры «Еврорадио» в Женеве по спутнику. Их в этот день слушает весь мир. Попасть туда — огромная честь. Поскольку руководство «Еврорадио» знает, что «Орфей» — это качество, хоровая русская музыка, духовная музыка, которая вызывает огромный интерес, нас постоянно включают в проект. Это показатель того, что русская музыка востребована в мире, и мы выполняем свою миссию по продвижению и пропаганде нашей культуры, что является важной функцией радио «Орфей».

Радио классической музыки «Орфей» вещает в городах Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Курган, Липецк, Тула в эфире, на "Триколор-ТВ" в пакете радио, а также онлайн. Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из Российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью.

Быстрый поиск: 