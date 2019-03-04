Концерты радио «Орфей» звучат по всей Европе

Свежие данные прокомментировал заместитель программного директора радио «Орфей» Романа Берченко.
Роман БЕРЧЕНКО: 487 раз звучали по миру концерты, выложенные радио «Орфей» на сервер «Еврорадио» в 2018 году. Если учесть, что средняя продолжительность концерта классической музыки около полутора часов чистого звучания, то общая длительность нашего эфира за рубежом в прошлом году составила около 720 часов, иными словами, 30 дней. Только представьте себе: в течение целого месяца круглосуточно в мире звучала музыка, которую мы записали и отправили «на экспорт». Цифры просто невероятные! А причина проста — качество продукта, который мы представляем, интерес к нему наших зарубежных коллег.
Большую роль сыграл Euroradio Folk Festival, который мы проводили в мае прошлого года. Все радиостанции, приславшие на этот фестиваль своих музыкантов, транслировали фестиваль в полном объёме. Но не только в этом дело. Дело в том, что мы стараемся, выкладывая на сервер «Еврорадио» концерты российских музыкантов, прогнозировать их популярность в мире — и музыки, и исполнителей, и события. Например, концерты Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина соединяют в себе всё: это очень крупное событие, замечательные исполнители, хорошая музыка. Такие концерты пользуются спросом в мире. Их в свой эфир охотно берут многие радиостанции.
Очень часто берут наши концерты целыми пакетами. Редакторам зарубежных радиостанций очень удобно взять сразу несколько концертов высокого уровня, заполнить свой эфир и показать какое-то событие целиком, будь то Международный фестиваль Ростроповича или Большой фестиваль РНО.
Очень большим спросом пользуются пасхальные и рождественские проекты «Еврорадио». Мы попали в число счастливчиков, которые постоянно участвуют в этом проекте. 11 часовых концертов идут в течение одного дня. Они транслируются из штаб-квартиры «Еврорадио» в Женеве по спутнику. Их в этот день слушает весь мир. Попасть туда — огромная честь. Поскольку руководство «Еврорадио» знает, что «Орфей» — это качество, хоровая русская музыка, духовная музыка, которая вызывает огромный интерес, нас постоянно включают в проект. Это показатель того, что русская музыка востребована в мире, и мы выполняем свою миссию по продвижению и пропаганде нашей культуры, что является важной функцией радио «Орфей».
Радио классической музыки «Орфей» вещает в городах Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Курган, Липецк, Тула в эфире, на "Триколор-ТВ" в пакете радио, а также онлайн. Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из Российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью.
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