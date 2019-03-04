Концерты радио «Орфей» звучат по всей Европе

Свежие данные прокомментировал заместитель программного директора радио «Орфей» Романа Берченко.

Большую роль сыграл Euroradio Folk Festival, который мы проводили в мае прошлого года. Все радиостанции, приславшие на этот фестиваль своих музыкантов, транслировали фестиваль в полном объёме. Но не только в этом дело. Дело в том, что мы стараемся, выкладывая на сервер «Еврорадио» концерты российских музыкантов, прогнозировать их популярность в мире — и музыки, и исполнителей, и события. Например, концерты Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина соединяют в себе всё: это очень крупное событие, замечательные исполнители, хорошая музыка. Такие концерты пользуются спросом в мире. Их в свой эфир охотно берут многие радиостанции.

Очень часто берут наши концерты целыми пакетами. Редакторам зарубежных радиостанций очень удобно взять сразу несколько концертов высокого уровня, заполнить свой эфир и показать какое-то событие целиком, будь то Международный фестиваль Ростроповича или Большой фестиваль РНО.

Очень большим спросом пользуются пасхальные и рождественские проекты «Еврорадио». Мы попали в число счастливчиков, которые постоянно участвуют в этом проекте. 11 часовых концертов идут в течение одного дня. Они транслируются из штаб-квартиры «Еврорадио» в Женеве по спутнику. Их в этот день слушает весь мир. Попасть туда — огромная честь. Поскольку руководство «Еврорадио» знает, что «Орфей» — это качество, хоровая русская музыка, духовная музыка, которая вызывает огромный интерес, нас постоянно включают в проект. Это показатель того, что русская музыка востребована в мире, и мы выполняем свою миссию по продвижению и пропаганде нашей культуры, что является важной функцией радио «Орфей».