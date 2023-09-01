Радио «Орфей» начинает вещание в Сибири

В связи со стартом вещания коллектив радиостанции и жителей региона поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

«Сегодня, в первый день осени в Новосибирске и Новосибирской области начинает вещание радио «Орфей». Сердечно поздравляю с этим событием и коллектив радиостанции, и всех жителей нашего региона. Уверен, что радио классической музыки станет для жителей Сибири центром музыкальной и культурной жизни, поможет объединить все культурные события области в единое информационное поле. Но, главное, конечно, музыка! Настраивайтесь на частоту 88,6 FM, чтобы насладиться настоящими шедеврами русской и зарубежной классики в исполнении выдающихся музыкантов прошлого и настоящего!»



Радио Орфей

«Мы уверены, что радио классической музыки обязательно будет востребовано в Новосибирске, главном культурном центре Сибири, – говорит генеральный директор-художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – В городе около двух десятков театров, среди них известнейший оперный – НОВАТ, филармония, консерватория, здесь проходит множество музыкальных фестивалей. Надеемся, что нам удастся сплотить вокруг «Орфея» слушателей, которые, как и мы, любят и ценят классическую музыку и для которых образование и просвещение являются жизненными приоритетами».

Уже 10 сентября состоится первая совместная акция радиостанции «Орфей» и одного из главных культурных центров региона – Новосибирской филармонии: концерт, посвящённый 10-летнему юбилей Государственного концертного зала имени А.М. Каца, будет транслироваться на медиаплатформе video.orpheus.ru. В программе концерта произведения Александра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича в исполнении народного артиста России Николая Луганского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. Программу вечера представят ведущие радио «Орфей» Ирина Тушинцева и Алексей Барабанов.