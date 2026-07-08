Фестиваль Чайковского в Клину завершили Денис Мацуев и «Солисты Москвы»

Фестиваль Чайковского в Клину подошел к своему завершению.

«И радостно, и грустно. Потому что большой ажиотаж, все концерты посещают, билетов лишних не было, - рассказал Юрий Башмет. - Сегодня программа приходит к Чайковскому. Играем его любимого композитора Моцарта, и фортепианный концерт Бетховена. Вчера у нас был концерт в Демьяново, и там тоже прозвучало очень много разных произведений. Я должен сказать, что очень переживал, но впечатление, которое осталось у публики, очень ценно для меня. Вчера я даже забыл про все свои переживания. На нашем фестивале я делаю исключение в своей работе, потому что это такой уникальный мир. Не стесняюсь даже свободно импровизировать».



Юрий Башмет

«Солисты Москвы» начали с увертюры к опере «Волшебная флейта» Моцарта, сыгранной безукоризенно — с тактом, чувством, расстановкой. Затем вышла фаворитка Башмета, юная скрипачка Валерия Абрамова (она была солисткой ВЮСО, а затем стала просто солисткой), и сыграла Рондо для скрипки и струнного оркестра ля-мажор Шуберта.



Валерия Абрамова

«Думаю, для каждого музыканта оказаться в месте, где Чайковский писал свою музыку, - это трепет и волнение. Это шанс «заболеть» Чайковским», - поделилась Валерия Абрамова.



Валерия Абрамова

И Абрамова действительно показала себя отменной солисткой. Нет, пока она не виртуоз и не гений скрипки. Но она поражает своей техникой, - ну ни одной фальшивой ноты! Играет безукоризненно чисто. Эдакая ледяная королева. Эмоций пока не хватает, но база фундаментальная. Очень интересный случай, и большое будущее.

Конечно, все зрители ждали Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева.



Денис Мацуев

«Я уже не представляю свой гастрольный график без концертов в Клину, - признался Денис Мацуев. - Когда я играю здесь, чувствую свою жизнь насыщенной и наполненной. Сегодня мы выбрали Третий концерт Бетховена. Когда меня спрашивают, почему я выбрал то или иное произведение, - всегда отвечаю, что очень люблю эту музыку. И очень люблю играть концерты с «Солистами Москвы» и маэстром Башметом. Сколько бы мы ни играли, всегда появляется что-то новое, сиюминутное, что рождается здесь и сейчас. И хотя есть написанные ноты, ты все равно заново для себя пишешь эти ноты и открываешь что-то новое с коллективом. На таких летних фестивальных концертах царит особая атмосфера, какое-то единение звука. Меня всегда переполняют эмоции».



Денис Мацуев

Мацуев был очень осторожен. Никакого привычного бешеного битья пальцев по клавишам. Он шел по органике Бетховена как волк на запах. Есть эмоция — вот и всполох. Нет — вот вам piano или даже pianissimo, на контрасте с оркестровыми tutti. Я давно не слушал именно такого Мацуева. И знаете, его piano были действительно восхитительны.

Но разве можно избежать сравнений с теми великими, кто уже играл этот Третий концерт? И вот в чем разница. Луганский, или Аргерих, или Аррау, или Ашкенази, или Баренбойм, или Гилельс, или Гульд, или Рихтер, - ну все они играли так, что каждая нота Бетховена была важна и ценна. Но у Мацуева все не так. Он чувствует акценты. А все, что между акцентами, - играет в проброс. Будто это неважно. Будто это джаз, и тут импровизации между стандартами. И вот эта инфляция ценности нот Бетховена — буквально необъяснима. Ну как будто ценны не все ноты Бетховена, а только мелосы. Такое принять трудновато.



Юрий Башмет

Завершился фестиваль Чайковского Серенадой для струнного оркестра в исполнении «Солистов Москвы» под рукой Юрия Башмета, и это было привычно восхитительно. Концерты фестиваля посетило минимум 40 тысяч зрителей, и это только по предварительным подсчетам.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Маргарита БЕЛЬСКАЯ