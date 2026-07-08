Фестиваль Чайковского в Клину завершили Денис Мацуев и «Солисты Москвы»

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Фестиваль Чайковского в Клину завершился невероятной красоты концертом с Денисом Мацуевым, Валерией Абрамовой, «Солистами Москвы» и, конечно, Юрием Башметом, худруком всего фестиваля.

Фестиваль Чайковского в Клину подошел к своему завершению.

«И радостно, и грустно. Потому что большой ажиотаж, все концерты посещают, билетов лишних не было, - рассказал Юрий Башмет. - Сегодня программа приходит к Чайковскому. Играем его любимого композитора Моцарта, и фортепианный концерт Бетховена. Вчера у нас был концерт в Демьяново, и там тоже прозвучало очень много разных произведений. Я должен сказать, что очень переживал, но впечатление, которое осталось у публики, очень ценно для меня. Вчера я даже забыл про все свои переживания. На нашем фестивале я делаю исключение в своей работе, потому что это такой уникальный мир. Не стесняюсь даже свободно импровизировать».

Юрий Башмет
Юрий Башмет

«Солисты Москвы» начали с увертюры к опере «Волшебная флейта» Моцарта, сыгранной безукоризенно — с тактом, чувством, расстановкой. Затем вышла фаворитка Башмета, юная скрипачка Валерия Абрамова (она была солисткой ВЮСО, а затем стала просто солисткой), и сыграла Рондо для скрипки и струнного оркестра ля-мажор Шуберта.

Валерия Абрамова
Валерия Абрамова

«Думаю, для каждого музыканта оказаться в месте, где Чайковский писал свою музыку, - это трепет и волнение. Это шанс «заболеть» Чайковским», - поделилась Валерия Абрамова.

Валерия Абрамова
Валерия Абрамова

И Абрамова действительно показала себя отменной солисткой. Нет, пока она не виртуоз и не гений скрипки. Но она поражает своей техникой, - ну ни одной фальшивой ноты! Играет безукоризненно чисто. Эдакая ледяная королева. Эмоций пока не хватает, но база фундаментальная. Очень интересный случай, и большое будущее.

Конечно, все зрители ждали Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева.

Денис Мацуев
Денис Мацуев

«Я уже не представляю свой гастрольный график без концертов в Клину, - признался Денис Мацуев. - Когда я играю здесь, чувствую свою жизнь насыщенной и наполненной. Сегодня мы выбрали Третий концерт Бетховена. Когда меня спрашивают, почему я выбрал то или иное произведение, - всегда отвечаю, что очень люблю эту музыку. И очень люблю играть концерты с «Солистами Москвы» и маэстром Башметом. Сколько бы мы ни играли, всегда появляется что-то новое, сиюминутное, что рождается здесь и сейчас. И хотя есть написанные ноты, ты все равно заново для себя пишешь эти ноты и открываешь что-то новое с коллективом. На таких летних фестивальных концертах царит особая атмосфера, какое-то единение звука. Меня всегда переполняют эмоции».

Денис Мацуев
Денис Мацуев

Мацуев был очень осторожен. Никакого привычного бешеного битья пальцев по клавишам. Он шел по органике Бетховена как волк на запах. Есть эмоция — вот и всполох. Нет — вот вам piano или даже pianissimo, на контрасте с оркестровыми tutti. Я давно не слушал именно такого Мацуева. И знаете, его piano были действительно восхитительны.

Но разве можно избежать сравнений с теми великими, кто уже играл этот Третий концерт? И вот в чем разница. Луганский, или Аргерих, или Аррау, или Ашкенази, или Баренбойм, или Гилельс, или Гульд, или Рихтер, - ну все они играли так, что каждая нота Бетховена была важна и ценна. Но у Мацуева все не так. Он чувствует акценты. А все, что между акцентами, - играет в проброс. Будто это неважно. Будто это джаз, и тут импровизации между стандартами. И вот эта инфляция ценности нот Бетховена — буквально необъяснима. Ну как будто ценны не все ноты Бетховена, а только мелосы. Такое принять трудновато.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Завершился фестиваль Чайковского Серенадой для струнного оркестра в исполнении «Солистов Москвы» под рукой Юрия Башмета, и это было привычно восхитительно. Концерты фестиваля посетило минимум 40 тысяч зрителей, и это только по предварительным подсчетам.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Маргарита БЕЛЬСКАЯ

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