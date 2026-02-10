18 февраля стартует XIX Зимний международный фестиваль Башмета в Сочи

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи на сегодняшний день является одним из самых известных и значимых культурных форумов, проходящих в России. За почти 20 лет своего существования этот ежегодный фестиваль стал «визитной карточкой» не только зимнего Сочи и Краснодарского края, но и главной культурной площадкой России, заметным мировым музыкальным событием. На фестиваль съезжаются ведущие мировые музыканты и артисты, многочисленные туристы, представители российских и зарубежных СМИ.



Юрий Башмет

Стратегия развития фестиваля формируется в рамках долгосрочной концепции, одной из главных задач которой является формирование масштабного творческого проекта мирового уровня.

Фестиваль уже давно стал не просто серией концертов и спектаклей, а настоящей творческой лабораторией, где формируется тенденции и взгляд России на актуальное развитие профессионального искусства. В рамках фестиваля реализуется большое количество образовательных проектов, проходит целый ряд профессиональных конкурсов, профессиональная конференция, в прошлом году собравшая более 350 участников.

На фестивале 2026 года запланирована обширная программа разнообразных мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. В рамках фестиваля состоится целый ряд мировых премьер и уникальных проектов.

Среди участников фестиваля 2026 года: Юрий Башмет и Денис Мацуев, Денис Родькин и Ильдар Абдразаков, Вадим Репин и Витторио Григоло, Евгений Миронов и Константин Хабенский и многие-многие другие. На фестивале выступят артисты и коллективы из ЮАР, Китая, Италии, Кубы и других стран мира.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи является ярчайшим примером того, как всего за не полные 20 лет удалось создать в России уникальный масштабный культурный проект и добиться признания в мировом культурном сообществе.

Фестиваль откроется 18 февраля с премьеры: на сцене Зимнего театра публике представят постановку Полины Агуреевой «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)». Обращение к Чехову – это всегда разговор о человеке, о смысле жизни, и почти всегда – о любви. Любовь как внутренняя глубина или как бесплодный пустоцвет? Как желание обрести свое высшее «я» или как трагедия жизненного промаха? Почему чеховские «пять пудов любви» разрушают жизнь буквально всех его героев? Этот спектакль – этот попытка диалога с Чеховым, не с какой-то конкретной пьесой или рассказом, а с его сложным глубоким мироощущением, с его размышлением о вечном. В спектакле примут участие знаменитые актеры Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. А также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Композитор спектакля – Валерий Воронов.

Продолжит линию театральных премьер уникальный спектакль «Иоланта» 24 февраля, где последняя опера Чайковского будет представлена в оригинальной версии Юрия Башмета и режиссера Павла Сафонова. Премьера спектакля состоялась в июле 2025 года на фоне живописных развалин усадьбы «Демьяново», ставших живой декорацией для мистической истории об Иоланте – слепой дочери французского короля Рене, для которой любовь становится сильнейшей мотивацией, чтобы вернуть зрение и увидеть «свет». Партитура Чайковского оживет благодаря Государственному симфоническому оркестру «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Главные роли в спектакле исполнят артисты Молодежной оперной программы Большого театра. В спектакле примет участие Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель – профессор Александр Соловьёв).

20 февраля впервые в России будет показан пластический спектакль «Цзяннань, написанный чернилами» (Китай). Культура Цзяннани — исторического региона на юге низовьев реки Янцзы — воплощает в себе утонченную эстетику, поэтическую одухотворенность и изысканную гармонию. Она веками питала вдохновение мастеров живописи тушью, а те, в свою очередь, в своих творениях воспевали и прославляли образ Цзяннани. Танцевальная поэма «Цзяннань, написанный чернилами» через язык хореографии и выразительную пластику переносит зрителей в этот благодатный край — одухотворенный, живописный, с богатейшим культурным наследием. Спектакль раскрывает уникальное очарование Цзяннани и демонстрирует эстетическое совершенство традиционной китайской культуры. Премьера постановки состоялась в Нанкине в июне 2024 года. С тех пор спектакль с триумфом прошел почти 30 показов в Шанхае, Сучжоу, Чжэнчжоу, Ханчжоу, Нинбо, Уси, Уху, Чжэньцзяне, Яньчэне, Ляньюньгане, Цзиньхуа и Цзюйжуне. На Сочинском фестивале состоится росийская премьера постановки.

21 февраля на сцене Зимнего театра – еще одна премьера фестиваля в Сочи: спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством маэстро Башмета. Спектакль-концерт «Бедные люди», поставленный режиссером Муратом Абулкатиновым, передает тонкости сюжета романа Достоевского. Роль Макара Девушкина исполняет Евгений Миронов, читающий текст от лица персонажа. По замыслу постановки, именно переписка с любимой пробуждает в Девушкине литературный талант. Режиссерская концепция спектакля включает не только адаптацию классического сюжета, но и современные акценты, подчеркивающие тему социальной несправедливости, любви и отчаяния. Особое место в постановке отведено музыке Петра Ильича Чайковского.

25 февраля в театральной программе фестиваля – мировая премьера, барочная опера «Деревенский философ» в исполнении итальянского коллектива La Magnifica Comunità под управлением ведущего дирижера и музыканта в области барочной и классической музыки, исполняемой на исторических инструментах, Энрико Казацца. Опера-буффа «Деревенский философ» (1754) Бальдассаре Галуппи написана на либретто Карло Гольдони. Премьера состоялась в Венеции 26 октября 1754 года. Опера имела большой успех в своё время, с многочисленными постановками по всей Европе.

Завершит театральную программу и весь фестиваль, уже ставший культовым спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести Экзюпери «Маленький принц» с Константином Хабенским в главной и единственной роли. Этот спектакль родился во время фестиваля в Сочи еще в 2016 году и с тех пор идет с неизменным аншлагом, на какой сцене бы он не показывался. Полноправным участником спектакля является также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Режиссер-постановщик, автор литературной композиции, сценограф и художник по костюмам – Виктор Крамер, композитор – Кузьма Бодров. В этом году, именно в Сочи, спектакль отпразднует первый юбилей – 10 лет с момента создания. И символично, что он вновь вернется на сцену Зимнего театра – туда, где все только начиналось. Концертная программа получилась не менее насыщенной. Гала-концерт открытия фестиваля состоится 19 февраля. В этот вечер на сцене Зимнего театра Сочи выступят выдающиеся солисты: Денис Мацуев, Вадим Репин, Ильдар Абдразаков, а также творческие коллективы - камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер – маэстро Юрий Башмет.

23 февраля состоится традиционный вечер джаза. В этом году он будет представлен артистами из Кубы. CUBAN SAX QUINTET – это уникальный музыкальный проект, представляющий собой потрясающее сочетание кубинской музыкальной традиции и духа современного джаза. В состав квинтета входят пять выдающихся кубинских мастеров игры на саксофоне, объединенных общей страстью к музыке и желанием поразить своей виртуозностью и энергией. Херман Веласко и Сезар Лопес в разное время были участниками группы Иракере («Irakere» – легендарная кубинская группа, основанная гениальным пианистом, обладателем 7 наград премии Грэмми – Чучо Вальдесом).

Заключительный Гала-концерт XIX Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи пройдет 28 февраля. В этот вечер на сцене Зимнего театра соберутся ведущие музыканты и творческие коллективы: Юрий Башмет, итальянский оперный певец Витторио Григоло, Джулиана Григорян (сопрано), Александр Князев (виолончель), Всероссийский юношеский симфонический оркестр и многие другие.

Два вечера фестиваля будут посвящены балету. Академический танец будет представлен 22 февраля вечером «Хореография судьбы», посвященном Юрию Григоровичу. На сцене выступят примы-балерины и премьеры лучших российских театров: Большого, Мариинского и Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко – Денис Родькин, Элеонора Севенард, Анна Никулина, Мария Ильюшкина, Артем Овчаренко, Оксана Кардаш и другие.

Вечер современного балета пройдет 28 февраля и будет представлен постановкой «Сион. Реквием по Болеро Равеля» в исполнении Театра танца Вуяни (ЮАР). Придумывая свой спектакль, южноафриканский хореограф Грегори Макома черпал вдохновение из двух источников. Гипнотическую магию обеспечило «Болеро» Равеля, в котором постановщик, ко всему прочему, услышал аналогию ритуальным траурным ритмам своей родины. Другим источником стало творчество знаменитого южноафриканского писателя Закеса Мда. Первая часть названия постановки и главный персонаж – профессиональный плакальщик Толоки – заимствованы из его романа «Сион». Но вместо того, чтобы рассказывать историю, Макома создает танцевальный реквием. Вселенная жадности и несправедливости превратила всех нас в профессиональных скорбящих. Но именно в скорби, считает постановщик, у людей больше вероятности объединиться.

Неустанное оркестровое крещендо французского композитора было перестроено в южноафриканском стиле исикатамия, форме песни a cappella. Сочетание заимствований из западной и южноафриканской культуры придает повествованию универсальное, общечеловеческое звучание.

27 февраля на сцене Зимнего театра пройдет традиционный детский день – для маленьких и больших зрителей будет представлен джазовый концерт «Вокруг света за 90 дней» в исполнении Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится пространством только главной площадки – Зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума также в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

Здесь получит продолжение Марафон романистических сонат (совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки), Пятый органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и ежегодный, Двенадцатый Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру. Также в зале пройдет вокальный вечер к 80-летию народного артиста России, композитора Александра Чайковского, камерный вечер «Творческий союз – первые 25!» Ксении Башмет (фортепиано) и Олега Бугаева (виолончель) и концерт Всероссийского юношеского оркестра национальных инструментов народов России «Современная музыкальная карта России».

Также в Зале камерной и органной музыки пройдут отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии. Кроме того, в рамках Фестиваля развитие получат Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодого продюсера, Фотошкола. Одним из событий для профессиональной среды ежегодная Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии, а также пройдут встречи Лектория. Кроме того, на фестивале будет подведен итог 5 конкурса фотографии «Аргус-2025. Фотография среди искусств».

А часть концертов выйдет за пределы академических площадок и соберет публику на Морском вокзале г. Сочи и железнодорожном вокзале Адлера.