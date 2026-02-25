В Сочи прошел конкурс композиторов и «Иоланта» в версии Башмета

Опубликовано пользователем

Продолжается XIX Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи. Подведены итоги XII конкурса молодых композиторов памяти Шнитке и Рихтера, а еще прошла сочинская премьера оперы Чайковского «Иоланта» в авторской версии Башмета.

В финальный тур конкурса композиторов вышло 10 юных дарований. Участники должны представить одно собственное сочинение в свободной форме для фортепианного трио, квартета, квинтета или струнного квартета (длительность от 10 до 15 минут). К конкурсу допускались только не издававшиеся и не исполнявшиеся ранее сочинения профессиональных композиторов, родившихся не ранее 1 января 1991 года. И вот итоги финала, прошедшего вчера вечером в Органном зале Сочи:

Номинация «Струнный квартет»

  • I премия Артемов Андрей (Россия)
  • II премия Некрасов Александр (Россия)
  • III премия Лао Болинь (Китай)

Номинация «Фортепианное трио, квартет или квинтет»

  • I премия Усманова Амина (Россия)
  • I премия Андрич Игорь (Сербия)
  • II премия Михайлов Дмитрий (Россия)
  • II премия Курбанов Динис (Россия)
  • III премия Козыряцкий Михаил (Украина/Германия)

А теперь подробности. Лауреатами стали 8 из 10 финалистов, но это обычная ситуация для этого конкурса. Кроме того, стоит заметить, что председателем его жюри является Александр Чайковский, и потому за кулисами шутят, что без эклектики работы на конкурс не подавать.

Квартет из «Солистов Москвы» играет «Прощание» Андрея Артемова
Квартет из «Солистов Москвы» играет «Прощание» Андрея Артемова

Вот и в этот раз смотрим: Андрей Артемов победил с «Прощанием» для струнного квартета. Это такой по сути мини-учебник по композиции квартета, где тропки сходятся и расходятся, стилистика меняется и не меняется, но квартет слитен и разборчив и в горе, и в радости. Весьма академичный выбор победителя, хотя и скучноватый.

Победителем во второй номинации стала Амина Усманова с «Реминисценцией» для фортепианного квартета. Тут тоже имеется эклектика, но особого рода. Будто минимализм Майкла Наймана заставили удлинить каждую из нот и всхлипывать время от времени горестными охами и гулом от ударов по фортепианным струнам, растекаясь длинными тягучими сожалениями. Иногда это невероятно красиво (из жюри после исполнения раздался возглас: «Ну, это красиво!»), иногда бессмысленно. Но с жюри точно можно согласиться в том, что Амина - крайне многообещающая.

А вот что разочаровало, так это то, что жюри абсолютно проигнорировало струнный квартет Ивана Эпштейна — весьма цельное и наиболее зрелое высказывание вечера. Его можно было представить так: основополагание на Брамсе через разломы Пендерецкого, да еще прибавив экспрессию Скрябина. Интересно? Тут сошлись высокоинтеллектуальный перфекционизм и вечная скорбь зыбко колышащихся вокруг тоники мелизмов: прыг-скок на полтона-тон, через долю секунды — обратно. Но вот эклектики парню действительно не хватило…

Из жирных плюсов именно этого конкурса то, что произведения юных авторов играют настоящие мастера, - участники лауреата Grammy камерного ансамбля «Солисты Москвы» п/р Юрия Башмета. Кроме того, весьма представительное международное жюри и реальные премии: 1 премия в каждой из номинаций — 150 000 рублей , 2 премия — 75 000 рублей, 3 премия — 50 000 рублей.

А в Зимнем театре прошла сочинская премьера одноактной оперы П.И. Чайковского «Иоланта» в версии Башмета и постановке режиссера Павла Сафонова. Как обычно у Юрия Абрамовича, спектакль сочетает сугубо образовательные цели для массового слушателя и первоклассное исполнение солистов. Башмету скучно было сыграть просто оперу Чайковского, хотя она короткая. Он добавил цитаты из писем и дневников Чайковского того позднего периода написания его последней оперы в жизни. Чтобы уж каждый понял, насколько даже самый признанный гений не уверен в себе при сочинительстве. Чего-чего, а у Чайковского этого добра хватало на протяжении всей его творческой карьеры…

Иоланта - Валерия Терейковская
Иоланта - Валерия Терейковская

Спектакль уже сыграли на фестивале Чайковского в Клину и на фестивале Башмета в Москве. Теперь премьера в Сочи. Почти постоянно закрытый аэропорт Сочи в эти дни мог привести к параличу всей постановки. К счастью, самолет с «Солистами Москвы» и певцами приземлился, спектакль перенесли всего на час позднее, а изначальный состав певцов изменился лишь на две позиции: Бригитту вместо Вероники Хорошевой спела Феру Биязова, а кормилицу Марту вместо Ольги Глебовой — Наталья Толстик. Основные солисты — без изменений. Камерный хор МГК п/у Александра Соловьева тоже долетел в полном составе.

Главной проблемой постановки остался сам Павел Сафонов. Он решил сыграть собственно Чайковского, зачитывающего фразы из писем и как бы общающегося со своими героями оперы. Вообще-то идея рассказчика далеко не нова, сам Сафонов использует этот избитый прием почти в каждом своем спектакле с участием Башмета. И все мы помним в кино блистательного Олега Янковского в «Доме, который построил Свифт» или «Обыкновенное чудо» Марка Захарова или не менее блистательного Александра Трофимова в «Мертвых душах» Михаила Швейцера. Объемные, многогранные, противоречивые… Так вот, Сафонов в образе Чайковского — полная им противоположность. Он пустой, пафосный, картонный какой-то и просто унылый.

Спасает музыка Чайковского и отменные голоса. Сафонов опять же ничем эти голосам не помог как режиссер: ну не считать же «находкой» винную бутылку в руках у Роберта (прекрасный баритон Аркадий Чайкин) в самой хитовой арии «Кто может сравниться с Матильдой моей?»? Сложнее вспомнить, где ее вообще не было! У других же солистов никакого реквизита или каких-либо находок (да хоть классных мизансцен) в помощь от режиссера и вовсе нет, кроме обязательных бокалов вина в сцене, где слепая Иоланта (сопрано Валерия Терейковская) подает вино в бокалах, и срывает белые цветы вместо красных по сюжету оперы. Поэтому все солисты существуют сами по себе, просто поют, благо, что все они где-то да пели уже «Иоланту».

Сцена из спектакля «Иоланта»
Сцена из спектакля «Иоланта»

Самым эффектным обрамлением оперы стали красные розы, усеявшие буквально всю сцену. Это видят все зрители, но абсолютно не видят герои спектакля и совсем не реагируют на них (да просто игнорируют), что выглядит максимально странно. Ситуацию героически спасают «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета, отмеряющие свою мощь и динамическое мастерство в зависимости от силы голоса вокалистов. У вокалистов при этом есть микрофоны у рта, но понять, что они поют на чистом русском языке, - с моего зрительского места было решительно невозможно, потому что согласных звуков у главных героев спектакля не было от слова совсем, кроме Аркадия Чайкина. Электронных титров с текстом арий — тоже, увы.

Не отправить ли их всех на курсы повышения вокальной квалификации к Дмитрию Вдовину? Он тут, в Сочи, кстати.

Благодарные зрители наградили артистов стоячей овацией, конечно. Но очевидно, что спектакль буквально нуждается в ряде серьезных корректировок.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото автора и Михаила БРАЦИЛО

Быстрый поиск: 