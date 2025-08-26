III фестиваль юношеских оркестров мира Юрия Башмета прошел с огромным успехом

Надо сказать, что ради этого фестиваля Юрий Башмет каждый год собирает состав Всемирного юношеского симфонического оркестра из музыкантов со всего мира, выступлением которого его и завершает. Но было бы несправедливым называть это событие апофеозом: среди участников фестиваля всегда найдется юношеский оркестр, который становится главным событием.

В этом году, по моему мнению, такой неожиданностью стал концерт симфонического оркестра Франсиско де Миранда El Sistema (Венесуэла) п/у дирижера Андреса Ньевеса. Ну кто ждал от венесуэльцев что-то серьезного? Все вышло ровно наоборот. Перед нами предстал весьма слаженный профессиональный коллектив, который дал жару что в латиноамериканских задорных пьесах, что в очень серьезном репертуаре. El Sistema — это система музыкального образования в стране, где академическая подготовка строится по принципу регулярного совместного музицирования, 13 млн детей участвует в этой программе и играют во множестве оркестров. Так они учатся. И оркестр Франсиско де Миранда — это самые сливки, тут некоторым «юношам» вроде бы даже за 30. Если бы тут был конкурс, они были бы во внеконкурсной программе, что их блестящей игры никак не отменяет.



Симфонический оркестр Франсиско де Миранда El Sistema (Венесуэла) п/у дирижера Андреса Ньевеса

«Венесуэльский оркестр мы хотели видеть еще на первом фестивале, но из Венесуэлы в Москву дико дорогой перелет! А в этом году все совпало: наше письмо попало к министру культуры Венесуэлы, и он решил, что раз круглая дата — 50 лет существования системы музыкальной подготовки El Sistema, то надо себе позволить такой перелет. Случилось чудо!», - рассказал организатор фестиваля, генеральный директор «Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Начали они… с «Праздничной увертюры» Шостаковича. Там много духовых, а оркестр приехал в более чем серьезном составе: 168 человек, только фаготов 5, и валторн и труб не меньше. И как же чисто они звучат! Особенно духовые, головная боль для наших оркестров. Кажется, El Sistema вполне себе работает. Сюита из балета «Эстансия» А. Хинастера сыграна эмоционально и кристально чисто. А фантазия «Франческа да Римини» и симфония № 2 Чайковского стали настоящими откровениями. Это было сыграно так, что совсем не так, как принято исполнять Чайковского в России, но крайне эмоционально и с огромным диапазоном динамики. Что весьма достойно и даже прекрасно. Опять же помним про очень точные духовые и по-животному чуткими струнные. Когда у тебя есть такие чистые валторны, можно играть, что угодно. На бис прозвучали бойкая «Венесуэла» Х. Л. Арментероса с выкриками музыкантов и вообще шоу — оборачиваниями музыкантов вокруг себя, кручением труб, и «Душа равнин» П.Э. Гутьерреса. Ну хороши.

Еще запомнился Ливанский национальный юношеский оркестр п/у дирижера Даяны Гофман. Симфония №5 Шуберта и сюита «Из времен Хольберга» Грига исполнены достойно. И не более, хотя по возрасту музыкантов были вопросики. Если бы не сочинение Хибы Аль Кавас «Едука» в исполнении Абдалла Наммур (уд). Которое потом исполнили еще раз, уж настолько это было ярко, только с дирижированием автора Хибы Аль Кавас.



Ливанский национальный юношеский оркестр п/у дирижера Даяны Гофман

Был еще Ереванский молодёжный оркестр с великим Сергеем Смбатяном. Он хорош, особенно с солистом Сергеем Солдатовым (труба) в Концерте для трубы с оркестром армянского классика Александра Арутюняна. Отличные духовые. Армяне сыграли точно и изысканно. Они просто великолепны под рукой Сергея Смбатяна. Симфония № 9 «Из Нового Света» Дворжака точно очень хороша. Ну просто хороша. Отличный оркестр под рукой опытного мастера. На бис Смбатян сыграл «Маскарад» Арама Хачатуряна, и это было тоже хорошо.



Ереванский молодёжный оркестр п/у Сергея Смбатяна

«Такой масштабный формат очень воодушевляет. Объединять молодежные оркестры со всего мира — это невероятно позитивно и необходимо для всех нас», — отметил дирижер Ереванского молодежного оркестра Сергей Смбатян.

Публика ждала, конечно, Юрия Башмета. И он появился на сцене трижды. Сначала продирижировал Детским симфоническим оркестром Москвы п/у Антона Шниткина. Оркестр впервые создан из самых одаренных юных музыкантов Москвы, собранных из 26 музыкальных школ, тут есть даже 9-летние. Сравнивать со взрослыми оркестрами было бы некорректно, но ребята действительно достойно сыграли «Простую симфонию» Бриттена, фрагменты из «Пер Гюнта» Грига и балета «Щелкунчик» Чайковского. А Башмет уже продирижировал Полонезом из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, и дети сыграли ровно и искряще. Глаза горели!



Детский симфонический оркестр Москвы

«В детских и юношеских оркестрах дети понимают, что они нужны — и себе, и своей стране. И выбор профессии для них становится более осознанным, - объясняет Юрий Башмет. - Они исполняют музыку великих композиторов, классиков, и это их объединяет, они начинают думать, начинают чувствовать по-другому. Сегодня у музыкантов ВЮСО — последнее выступление в таком составе. Потом у нас обычно пауза в два-три месяца, и мы начинаем прослушивания для нового состава. Такое бывает раз в два-три года, потому что лимит возраста у нас — 22 года. Кому-то исполняется 22 года, и они уходят».

Юрий Башмет

Да, затем Башмет дирижировал своим Всероссийским юношеским симфоническим оркестром (ВЮСО), и это было полноценным спектаклем. Идею программы «Евгений Онегин. Лирические отступления» Башмет придумал сам: чтецы Евгений Миронов и Марина Александрова читают фрагменты из «Евгения Онегина», а вот оркестр играет не только «Евгения Онегина», но и другие произведения Чайковского, а также даже Рахманинова и Свиридова! Это было весьма неожиданно, но как будто очень гармонично.

«Чтецы у нас читают текст «Евгения Онегина», и детям это нравится, - поясняет Юрий Башмет. - Они или не знают текста, или не понимают пока его. А так им интереснее. Помимо музыки Чайковского, я поставил еще Рахманинова и Свиридова. Потому что когда сцена любви — это вечная тема, и Рахманинов тут кстати. А гениальный вальс Свиридова — это, конечно, для сцены бала. Я думаю, что Петр Ильич не стал бы отрицать внедрение этих эпизодов не из своей музыки. Потому что в каждом из наших гениальных композиторов живет внутренний Чайковский, в любом. И в Хачатуряне, и в Шостаковиче, и в Шнитке, и в Губайдуллиной. Есть и прямые пересечения. Тот же Рахманинов получил самую высокую оценку 5+ от самого Чайковского за свою дипломную работу в консерватории, оперу «Алеко».



Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета, чтецы Евгений Миронов и Марина Александрова

Евгений Миронов чутко уловил тонкий юмор Пушкина, и зал буквально хохотал над его прочтением знакомых вроде всем строчек. И оркестр не подвел. Да, были обычные проблемы с духовыми, но как будто они не выпячивались, выглядя рядовым недоразумением. В остальном оркестр был интонационно органичен и доверителен к этой гениальной музыке.

«Я никогда Юрия Башмета до работы в этом оркестре не видел, - рассказал Юрий Моисеев, пианист Всероссийского юношеского симфонического оркестра, работающий в нем более трех лет. - Только на концертах как слушатель. При первой встрече мандраж был, я усердно занимался своей партией, чтобы сыграть достойно. Но обстановка на репетиции была теплая, приятная по энергетике, и мне удалось расслабиться, и все на первом концерте прошло хорошо. На репетициях Юрий Абрамович постоянно шутит, рассказывает истории из жизни и дружбы с другими великими музыкантами — Ростроповичем, Вишневской… И у меня всегда мурашки по коже бегут в такие моменты: ведь эти музыканты — основа основ для нас, молодых. И Башмет умеет общаться с тобой доброжелательно и как будто на равных. Когда мы репетировали Первый концерт Чайковского перед поездкой в Китай, Юрий Абрамович в паузе спросил меня: «Как зовут?» - «Юра». Башмет призадумался, а потом говорит: «А, тезка! Сработаемся!» И у меня сразу волнение отступило».

В третий же раз Юрий Башмет вышел дирижировать уже Всемирным юношеским симфоническим оркестром. Оркестр обычно собирается лишь раз в год для этого фестиваля, музыканты приезжают из десятков стран, включая США, например. В этом — из 24 стран. Стабильности состава тут быть не может, поэтому это всегда немного лотерея. Но я не помню неудачных выступлений, тем не менее. Вот и в этот вечер молодые музыканты сыграли сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и Пятую симфонию Бетховена, серьезнейшие произведения, - как будто играли их всю свою жизнь. Не знаю, что с ними делает Башмет, но так оно и было. Кстати, из того самого венесуэльского оркестра тут сыграло несколько музыкантов.



Всемирный юношеский симфонический оркестр п/у Юрия Башмета

«Ребята репетировали пять дней, - рассказал Дмитрий Гринченко. - Мы не впервые собираем Всемирный юношеский оркестр, и уже есть опыт. В этом году оркестр территориально значительно расширился. У нас есть гобоист из Бразилии, ребята из Эфиопии, из ЮАР. Из стран, которые как бы недружественные, - из Германии, Португалии, США. И все с большим желанием летели в Москву, чтобы выступить в этом составе. Всемирный оркестр выступал уже в Сочи. Так что большинство ребят мы знаем, и они осознанно летели, чтобы сыграть в этом оркестре. Но каждый раз состав все равно меняется: кто-то уходит в более взрослый профессиональный состав, кто-то не может приехать в эту дату,… За 5-6 дней репетиций они складываются в единый организм, потому что профессиональный уровень у них довольно высок. Желание выступить вместе добавляет им молодежного азарта, который приводит к очень хорошим результатам. А был случай, когда ударник из США после выступления в оркестре решил остаться здесь и учиться, поступил в Академию им. Гнесиных, и сейчас там учится. Такие случаи радуют нас. А еще порадовала погода — ни одному концерту не помешал дождь. Между концертами были дожди, но концерты состоялись без них».

Детский симфонический оркестр городов Росатома п/у Фредди Кадена, Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области п/у Валерия Уткина и Уральский юношеский симфонический оркестр п/у Антона Шабурова откровенно не удивили. Сыграли не очень убедительно, но тут надо понимать, что музыканты в них только местные, выбор не очень велик. То, что эти оркестры вообще есть и даже вполне сносно играют, - уже большая удача для этих регионов! И со временем они смогут составить конкуренцию более именитым юношеским оркестрам.

Всего же на III Фестивале юношеских оркестров мира в «Зарядье» выступили более 800 музыкантов из почти 30 стран на пяти континентов мира. Девять оркестровых концертов посетили более 40 тысяч зрителей. Коллективы из Ливана, Армении и Венесуэлы приехали в Москву впервые.

«Фестивалю нашему третий год, и он всем нравится. И туристам, и москвичам, и организаторам. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание этого фестиваля, и фестиваль развивается и процветает. Надеюсь, он будет расширяться, и так будет много лет», - считает Юрий Башмет.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Евгений ЕВТЮХОВ