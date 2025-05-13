Юрий Башмет сыграл Чайковского неоднозначно

Юрий Башмет сам сидел за дирижерским пультом своего оркестра «Новая Россия». Начали с беспроигрышной интродукции к опере «Пиковая дама», завершили чудесной увертюрой-фантазией «Ромео и Джульетта». Это было строго и местами изящно, но как будто новых континентов не открыло. Самое интересное началось с выходом солистов.



Юрий Башмет

Невероятное выступление случилось у замечательного пианиста Дмитрия Маслеева, лауреата I премии XV Международного конкурса им. Чайковского. Он буквально блистательно сыграл Первый концерт Чайковского (обещали целый, но сыграл он почему-то только первую часть). Особенно хороши были его виртуозные пассажи в каденциях. Но его разборчивость интонирования заслуживает самых высоких похвал. Он буквально вгрызается в массивы текста Чайковского, и выдает из них что-то свое, оригинальное, свежее. Он искусный мастер по продуцированию новых смыслов. Тем обиднее был старт. В интродукции «Новая Россия» выдала некий невообразимый кикс духовых. Маслеев даже удивился и поморщился. Что есть, то есть. Потом оркестр выровнялся за счет струнных прежде всего. Но в оркестре явно надо уже что-то менять, - это был трагический кикс от ведущего оркестра на престижном фестивале. Такого быть не должно.



Дмитрий Маслеев

С другими солистками все получилось сложнее. Флейтистка София Виланд (Золотая медаль XVII Международного конкурса им. Чайковского, солистка группы флейт оркестра Мариинки) играла переложение арии Ленского из оперы «Евгений Онегин». Это было мило и весьма технично, кстати. Но София Виланд отнюдь не выглядела именно как солистка. Она осталась «солисткой группы флейт оркестра» как будто.



София Виланд

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Схожая проблема, и довольно давно, есть у фаворитки Юрия Башмета скрипачки Валерии Абрамовой (именно он ее подметил и взял юной в свой Юношеский оркестр, а затем начал лепить из нее солистку). Кстати, она до сих пор числится в штате ВЮСО. Но уже успела стать победительницей международного конкурса Victoria BCN в Барселоне. «Воспоминания о дорогом месте» Чайковского-Глазунова — нежнейшая музыка, Абрамова прекрасно справилась с дыханием оркестра в Мелодии и Скерцо. Но, простите, где же тут солистка? Оркестр управлял Абрамовой, а не она — оркестром. Не могу представить себе ни одного великолепного солиста, от Вадима Репина до Анны-Софи Муттер, которые позволили бы себе такое отношение.



Валерия Абрамова

Как же забавно было увидеть, что и виолончелистка Мария Зайцева, серебряный призер XVII Международного конкурса Чайковского и победительница ARD в Мюнхене, в «Вариациях на тему рококо» принялась активно поглядывать на жесты Башмета в адрес оркестра, и следовать им. Зачем? У Марии Зайцевой прекрасная артикуляция, ее виолончель буквально поет в ауре точности указаний Чайковского. Но когда начинаются вот эти подстраивания «под оркестр», - ничего хорошего не жди. Так и случилось. Мне не хватило и динамики, и по-хорошему смелости. Получилось стерильно и будто порой безжизненно, хотя со струнными группами «Новой России» случалась почти что химическая реакция, - до того они попадали в чудесный резонанс. Мне-то кажется, что Чайковский писал свои вариации на темы рококо не для того, чтобы звучало именно академическое рококо. Он вливал новое вино в старые мехи. И вот этого-то нового вина у Зайцевой откровенно не хватило.



Мария Зайцева

А все же какой душевный и милый получился концерт Чайковского. Юрий Башмет сложил все составляющие в мультиструктурное действо, которое теплыми цветами высветило лучшие стороны гения Петра Ильича Чайковского.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО