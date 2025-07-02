В «Геликон-опере» поставили «Похождения повесы» Стравинского

Тридцать пять лет назад на скромной сцене только что рожденного «Геликона» впервые зазвучала «Мавра» Стравинского — так начинался путь театра, который сегодня знает весь мир. Теперь, словно совершив полный круг жизни, «Геликон» обращается к последней опере великого мастера — «Похождениям повесы». 9 июля в зале «Стравинский» москвичей и гостей столицы ждет встреча с шедевром, актуальность которого неподвластна времени.

Опера «Похождения повесы» впервые была поставлена в России в Камерном театре на Соколе, в мае 1978 года. Этот спектакль стал легендой, ведь его создали гениальные творцы — Борис Покровский, Геннадий Рождественский, Иосиф Сумбаташвили … По просьбе Покровского перевод либретто с английского на русский язык сделала известная певица и переводчик, Наталья Рождественская (мать Геннадия Рождественского). Именно этот перевод будет использован в постановке Дмитрия Бертмана в «Геликоне». Кстати, это будет его третье обращение к великой партитуре Стравинского — Дмитрий Александрович ставил «Похождения повесы» в 2000 году в Volksoper Wien (Вена) и в 2016 году в Финской национальной опере (Хельсинки).

Что же такого в этой опере, что к ней хочется обращаться снова и снова? Что это — притча? Сатира? Трагедия? Всё вместе и нечто большее. Это история о том, как человек теряет себя, разменивая свою душу на мишуру фальшивого блеска. Эгоизм, пустая жизнь без цели — это всегда трагично. Как часто в погоне за призрачным счастьем мы забываем о том, что действительно важно.

Истинная культура определяется не тем, что человек потребляет, а тем, что он способен сотворить. Стравинский сотворил мир, в котором каждая нота пронизана пророческим видением. Он смотрел сквозь время, как смотрят сквозь стекло витрины на уходящую жизнь случайные прохожие. Только многие прохожие видят лишь отражение собственных лиц, а Стравинский — суть человеческой души.

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Режиссёр Дмитрий Бертман превращает эту притчу в пронзительную историю о том, как легко потерять себя в погоне за призрачным счастьем. О том, как опустошителен и разрушителен порок, если дать ему волю. Как важно оставаться Человеком, в любой ситуации и в любых жизненных обстоятельствах…Не зря же Уистен Хью Оден, соавтор либретто, в интервью на премьере в венецианском театре La Fenice сказал: «Эта история — самая настоящая мифологема, ситуация, в которую каждый из нас попадает постольку, поскольку он вообще является человеком».

Финал удивит всех – говорят, сам Стравинский «подсказал» его режиссёру. Он никого не оставит равнодушным…

Премьерная серия продлится с 9 по 13 июля 2025 года.

Либретто У. Одена и Ч. Коллмена по мотивам гравюр У. Хогарта

Исполняется на русском языке

Перевод Н. Рождественской

Режиссер-постановщик — народный артист России Дмитрий Бертман

Дирижер-постановщик — лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов

Художник-сценограф — Хартмут Шоргхофер (Австрия)

Художник по свету — Денис Енюков

Хормейстер — заслуженный артист России Евгений Ильин

Хореограф — лауреат международных конкурсов Эдвальд Смирнов