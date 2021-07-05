Рамон Варгас и «Геликон-опера» сотворили чудо у домика Чайковского

Рамон Варгас — звезда Венской оперы, Метрополитен-опера и Ла Скала. В 1992 году нью-йоркская Метрополитен-опера пригласила тенора заменить Лучано Паваротти в опере «Лючия де Ламмермур» вместе с Джун Андерсон. В 1993-м он дебютировал в Ла Скала в роли Фентона в новой постановке «Фальстафа», осуществленной Джорджо Стрелером и Риккардо Мути. В 1994 году Варгасу досталось почетное право открыть сезон в «Мет» партией Герцога в «Риголетто». С этого времени он украшение всех главных сцен — «Метрополитен», «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Опера Бастилии», «Колон», «Арена ди Верона», «Реал» в Мадриде и многих других.



Рамон Варгас

Интриг в появлении Варгаса у дома-музея Чайковского было сразу две. Певцу уже 60 лет, и как же теперь звучит его голос? Кроме того, в программе значились не только привычные для Варгаса итальянские арии, но и Чайковский! Каково ему петь Ленского?

«Конечно, мне нужен педагог по русскому, я пока не очень хорошо произношу слова. Мой Ленский — не мексиканец. Мне кажется, что хотя Мексика и Россия находятся достаточно далеко друг от друга, они очень похожи. Я уже побывал здесь в доме-музее Чайковского, и получил невероятные эмоции. И погода сегодня хорошая, видимо, Чайковский благословил нас всех. Тут особенная атмосфера, и все ощущается немного по-другому. И открытая сцена мне нравится, я люблю опен-эйры. Такие концерты могут посетить больше людей, насладиться и погодой, и концертом», - рассказал перед концертом улыбчивый Рамон Варгас.

С погодой действительно повезло. Чайковский благословил. Огромная сцена полностью заполнилась составом оркестра и хора «Геликон-оперы» п/у Валерия Кирьянова. Выступать с подзвучкой, и найти верный баланс, чтобы из колонок было слышно и всех солистов, и оркестр, и хор, - непростая задача. Зато был жирный плюс, - оркестр под управлением Кирьянова уже выступал вместе с Варгасом, как выяснилось.



Валерий Кирьянов

«У нас с Рамоном Варгасом несколько лет назад был новогодний концерт в московской консерваторией. Программа была другая, он пел большую рождественскую программу с нашим оркестром, но без хора. Тот вечер остался в моей памяти незабываемо. И когда я узнал, что предстоит новая встреча с Варгасом, это вызвало большой душевный подъем у меня. И оркестр счастлив работать снова с маэстро. Мы счастливы быть с ним вместе в этом святом месте, тем более, что Рамон Варгас исполняет Чайковского на прекрасном, на мой взгляд, русском языке. Рамон приехал к нам пораньше, за несколько дней. Мы встречались с ним в «Геликон-опере» и репетировали. Сегодня на сцене только саундчек для отстройки микрофонов, чтобы был соблюден баланс между солистами, оркестром и хором. Самое важное в исполнении музыки Чайковского — передать то, что у него между нот. Не ноты, ритм и текст, а то, что находится между строк. А там ох какая глубина. И можно всю жизнь идти, искать и пытаться добраться до этой цели», - размышляет Валерий Кирьянов.

Стоит отметить, что поначалу упомянутый баланс никак не удавалось найти, но уже к середине концерта ситуация со звуком выправилась, и стало слышно все, что хотелось бы слышать. Но как же там Варгас?

Он вышел с плачем Федерико из оперы Чилеа «Арлезианка». И сразу стало понятно, что с голосом полный порядок, несмотря на возраст. Звучит полновесное бельканто, прекрасный мгновенно узнаваемый тембр и страсть. Да, сложнее переключаться между регистрами, да, голос стал чуть ниже. Но все ценное осталось при Рамоне. Он техничен, жив, убедителен. Разве что немного перебирает с вибрато, - все-таки это точечный инструмент, проводить всю партию на вибрато кажется явным перебором.



Рамон Варгас

А вот и Ленский. Сначала два дуэта «Как счастлив я» и ариозо - Варгасу в пару досталась прима «Геликона» Ирина Рейнард, Алексей Исаев пел с Ольгой Толкмит. Варгас действительно, как и заверял Кирьянов, поет по-русски очень чисто. «Я люблью тебья», - это звучало не карикатурно, а с подлинной страстью. Каждое слово понятно до каждой буквы (чего не скажешь про некоторых его русских партнеров). Ленский у Варгаса — это изнемогающий от страсти, но при этом чрезвычайно деликатный и обаятельный парень. А еще то и дело кажется, ну вот не вытянет он еще одну более высокую ноту, а он берет ее с легкостью. С верхушками у него полный порядок.



Рамон Варгас и Ирина Рейнард

В арии Каварадосси ”Recondita armonia…” Рамон Варгас был светло-печален, а в голосе появились серебристые оттенки. И с верхушками снова полный порядок — упертые, сильные, звонкие. И снова Ленский - «Куда, куда?» с прекрасным русским и итальянское бельканто. Если бы это была неаполитанская песня, никто и не удивился бы. Дуэт Рикардо и Амелии из оперы Верди «Бал-маскарад» с виртуозной Еленой Михайленко ничем не поразил, кроме разве что опять же верхних чистейших напористых нот «со слезой» у Варгаса. Больше металла в голосе, и меньше вибрато — пошло только на пользу этому сложнейшему дуэту. Дуэт Родриго и Дона Карлоса с баритоном Алексеем Исаевым сложился. Исаеву не всегда удаются лирические партии, но когда дело касается боевитости и грома с молниями, - он на месте. И его прекрасно оттенил сладко-инфернальный в этой сцене Варгас.

Проникновенно, глубоким грудным голосом спела арию Наташи из оперы «Опричник» Елена Михайленко. Невероятно поразил в этот вечер бас Алексей Тихомиров, - он пел сцену казни из «Мазепы» и Короля Рене из «Иоланты» как в последний раз. Его роскошно обработанный бас настолько насыщен суровой эмоциональностью, психологической убедительностью, и тем особенным спокойным надрывом, что мурашки по коже. Феноменальные две арии, Тихомиров был в ударе.



Бас Алексей Тихомиров

Сопрано Ольга Толкмит щербяще трогательно спела арию Иоланты с полетным звуком и светлым тембром. На высоте оказался и хор «Геликона», нигде не испортивший борозду, и оркестр, ведомый Валерием Кирьяновым. Некоторые перекосы по балансу между солистами и оркестром отнесем к техническим проблемам подзвучки на свежем воздухе.



Все участники концерта

В финале все участники концерта исполнили финал первого действия оперы «Бал-маскарад», и это было по-настоящему празднично. На бис вызвали главную звезду вечера — Рамона Варгаса. Он сначала спел под оркестр «Бесаме Мучо» с весьма неожиданным, к слову, вступлением. Это было красиво, - к тому же артист перешел с оперного на эстрадный вокал, показывая грани своего дарования. Вторым бисом стала итальянская песня Core ‘Ngrato, написанная в 1911 году специально для Энрико Карузо, но кто только с тех пор ее не пел. Варгас спел ее восхитительно нежно и страстно. Это было немножко чудо.



Солисты

А фестиваль в Клину у домика Чайковского продолжается.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО