Юрий Башмет показал авторскую версию «Иоланты» в Ярославле

Опубликовано пользователем

На фестивале Юрия Башмета, который проходит в Ярославской области, состоялась местная премьера одноактной оперы П. И. Чайковского «Иоланта» в интерпретации Башмета и постановке режиссёра Павла Сафонова.

Как это часто бывает у Юрия Абрамовича, спектакль был задуман не только как художественное событие, но и как образовательный проект для широкой аудитории.

Сопрано Валерия Терейковская в роли Иоланты
Сопрано Валерия Терейковская в роли Иоланты

Башмету показалось недостаточно просто исполнить оперу Чайковского, несмотря на её камерность. Он включил в спектакль цитаты из писем и дневников композитора, относящихся к позднему периоду его жизни, когда была написана «Иоланта». Таким образом, зрителям наглядно показали, что даже признанные гении часто испытывают сомнения в собственном творчестве — а у Чайковского таких переживаний было немало на протяжении всей карьеры.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Ранее постановку уже показали на фестивале Чайковского в Клину, на фестивале Башмета в Москве и в Сочи, а теперь она добралась и до Ярославля.

Павел Сафонов в роли Чайковского
Павел Сафонов в роли Чайковского

Основной проблемой спектакля продолжает оставаться работа режиссёра Павла Сафонова в качестве актера. Он не только поставил оперу, но и сам исполнил на сцене роль Чайковского, который зачитывает фрагменты из своих писем и как бы вступает в диалог с героями оперы. Такой приём с рассказчиком далеко не нов, и Сафонов использует его почти в каждом совместном проекте с Башметом. В истории кино и театра были блестящие примеры подобных ролей — Олег Янковский у Марка Захарова или Александр Трофимов у Михаила Швейцера. Однако образ Чайковского у Сафонова получился плоским, пафосным и невыразительным.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Выручает спектакль невероятной красоты музыка Чайковского и сильные голоса исполнителей. Режиссёрская работа Сафонова не добавила вокалистам выразительных средств: из всех находок — разве что винная бутылка в руках у Роберта (баритон Аркадий Чайкин) во время знаменитой арии «Кто может сравниться с Матильдой моей?», но этот приём давно стал штампом. У других солистов не было даже минимального реквизита или интересных мизансцен, кроме обязательных бокалов с вином и белых цветов в сцене Иоланты (сопрано Валерия Терейковская). В результате артисты были предоставлены сами себе и просто пели, опираясь на свой опыт исполнения «Иоланты». Благо, у Анны Юркус (Лаура) или Данила Князева (Рене) его предостаточно, как и у других артистов.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Самым заметным элементом оформления стали искусственные красные розы, которыми была усыпана вся сцена. Их видят зрители, но герои оперы почти никак не реагируют на них! А когда берут их все-таки в руки и бросают потом на пол, - пластик валится с очень неприятным пластиковым звуком. Ну почему не использовать хотя бы несколько живых цветочков для этой цели?

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Музыкальное сопровождение обеспечили оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и прекрасная хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева: оркестр чутко следовал за вокалистами, поддерживая их динамику. Возможно, порой не хватало выразительности, но посылы Чайковского донесены точно. Хор в финале был вообще безупречен.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Однако с дикцией у главных героев возникли проблемы — согласные звуки практически отсутствовали, и разобрать текст на русском языке было сложно. Исключение составил только Аркадий Чайкин. Электронных титров с текстами арий не было.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Зрители встретили спектакль овацией, но очевидно, что постановка требует по-хорошему серьёзной доработки.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Михаил БРАЦИЛО

Быстрый поиск: 