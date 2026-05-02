В Ярославле фестиваль Башмета начался с Моцарта

С Моцарта. А чем не козырь? В программе — всякого Моцарта предостаточно. И фрагменты Большой мессы, и концерт №5, и фрагмент концертной симфонии для духовых и оркестра, и целиком 40-я симфония. Ну и не только Моцарт.

Гендиректор «Русского музыкального агентства» Дмитрий Гринченко пошутил, что фестиваль отметил совершеннолетие, но по опыту его собственного сына в день 18-летия ему еще не позволено покупать алкогольные напитки, а только днем позже. Так что праздновать будем только на следующий день после открытия.

Начали-таки именно с Большой мессы — Kyrie eleison и Gloria in excelsis Deo – в исполнении филармонической хоровой капеллы «Ярославия» п/у восхитительного, как всегда, Владимира Контарева. Солировала хористка, и это было заметно, увы. Уж слишком она прислушивалась к хору, большей независимости от сопрано не помешало бы. Красота музыки осталась.

«Сюрпризов довольно много в сегодняшней программе, - говорит Юрий Башмет. - Во-первых, замечательные молодые солисты. Они совсем молоденькие, из Всероссийского юношеского оркестра. И «Белый свет» Воронова с другими молодыми солистами. Вот мы гордимся достижениями российских спортсменов, а достижения российских музыкантов не всегда замечаем. Сегодняшний гобоист (Федор Освер) выиграл недавно международный конкурс в Праге (в мае 2025 года он получил вторую премию, а первая не была присуждена). Совестливые члены жюри оказались. Потом наша виолончелистка Мария Зайцева победила недавно в Мюнхене (в 2024 году), очень сильный конкурс. Скрипачка Валерия Абрамова (постоянная участница фестивалей Башмета) победила в Генуе и в Испании, а сейчас она на последнем курсе в Московской консерватории. Их надо видеть, слышать, это будущее и уже настоящее. Квартет Моцарта (концертная симфония) — это будет премьера в Ярославле».

«Белый свет» для гобоя и альта с оркестром Валерия Воронова — это премьера для Ярославля, но мировая премьера случилась ранее в Сочи. Солирующий дуэт Федора Освера (гобой) и Арсения Захарова (альт) оказался в сферическом вакууме Воронова, где одна нота может повторяться неограниченное количество раз с разными длительностями. Отчего бы тогда не назвать «Белый забор»? Множество нот на одной строке с вертикальными обрывами, снизу соединенные лигами, более напоминают на нотной записи забор с разной ширины белыми досками. Отсылки к Моцарту тут весьма сомнительны, но есть. Солисты-то справились, но всю дорогу не покидало ощущение, что им просто нечего играть. А акценты делали вибрафон и металлофон, что довольно свежо.

Скрипач Павел Милюков очень часто принимает участие в фестивалях Башмета, но в первый раз на моей памяти сыграл именно Моцарта, концерт №5 для скрипки с оркестром. И поначалу это выглядело очень спорно. «Солисты Москвы» пытались играть классический барочный лайв, но Милюков вдруг вместо взбалмошности и протестного пылкого азарта ( о чем Моцарт и повествовал!) принялся играть весьма академичные пассажи и каденции из другой оперы. И только в финале оркестр и солист пришли к какому-то взаимопониманию. Как будто Милюкову вообще не идет Моцарт, в интерпретациях Шостаковича или того же Чайковского он куда более убедителен.

После антракта сыграли чудо чудное: восстановление Альфредом Шнитке практически утраченного Гайдна под названием «Moz-Art a la Haydn» для двух скрипок (их играли две первые скрипки «Солистов Москвы» Андрей Поскробко и Михаил Ашуров). Честно говоря, от Гайдна там мало что осталось, и вернее было бы назвать «Рожки да ножки от Гайдна». А вот Шнитке там более чем достаточно. Но форма подачи впечатлила: начали с тьмы на сцене, и там был именно что Шнитке, потом добавили света, и появился Гайдн. Но очень скоро свет начал гаснуть, а музыканты со сцены просто уходить. Остался только контрабасист, а Юрия Башмет утрированно якобы дирижировал всем оркестром. Получилось эффектно. И гения Шнитке тут оказалось в достатке. Симфоника Шнитке столь хороша, что этому ансамблю прощаешь решительно все. И как же хорошо, что он звучит у нас на концертах, в конце концов.

Ладно, и вот Моцарт. Интересно послушать солистов ВЮСО как именно солистов в «Концертной симфонии для духовых и оркестра» Моцарта. Квартет. Буду честен, фаготист Леонид Варгафтик, сын знаменитого телеведущего и музыканта Артема Варгафтика, пока ничем не впечатлил. А вот его коллеги Павел Уитман (гобой) и Григорий Грицков (кларнет) — вполне себе впечатлили. Такого чистого звука давненько не доводилось слушать.

А уж симфония №40 в исполнении «Солистов Москвы» стала вообще вершиной концерта открытия. Это было уже эталонно. Кстати, я вспоминаю свои детские впечатления, - это же была музыка к культовому тогда фильму на музыку Исаака Дунаевского «Дети капитана Гранта». Дунаевский сделал эталонные каверы, и как же хорошо все это зашло в этой среде, а фильм стал культовым.

Гуру КЕН