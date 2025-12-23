В Москве пройдет VII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Программа фестиваля этого года очень разнообразна: в течение месяца публике будет представлен калейдоскоп событий от виртуозных камерных выступлений до грандиозных музыкально‑театральных постановок и мировых премьер. В числе участников — признанные мастера сцены, а также зарубежные гости из Испании и Италии, приглашённые лично маэстро Башметом и дирекцией фестиваля.



Юрий Башмет

«Радостно, что каждый год мы получаем убедительные доказательства, что этот фестиваль нужен нашему любимому городу, что его любят и очень ждут Москвичи и гости нашей столицы. Для меня фестиваль в Москве – очень дорог. И мы каждый год стараемся сделать его по настоящему особенным, наполнить его уникальными событиями», - говорит маэстро Башмет.

В этом году концерты и театральные спектакли, в том числе созданные специально по заказу фестиваля, пройдут в Концертном зале им. Чайковского и Московском международном доме музыки, в МХТ им. А.П. Чехова, Малом театре, Театре им. Н.В. Гоголя и впервые – театре «Мастерская Петра Фоменко».

Среди участников фестиваля - сам Юрий Башмет и три его коллектива: Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. А также: Константин Хабенский, Данила Козловский, Светлана Крючкова, Сергей Гармаш, Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Игорь Костолевский, Мария Баракова, Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Игорь Золотовицкий, Полина Агуреева, Игорь Верник, Симона Кермес (сопрано, Германия), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Грант Башмет (скрипка), Фабрицио Мелони (кларнет, Италия), Ансамбль La Venexiana (Италия), Ансамбль Аль-Фирдоуси (Гранада, Испания) и многие другие.

Традиционно в театральную программу фестиваля входят как премьеры, так и спектакли, уже полюбившиеся публике. В частности, продолжая ежегодную традицию, уже в седьмой раз фестиваль откроет культовым спектакль «Не покидай свою планету» в МХТ им. Чехова 10 и 11 января, где фантазию по мотивам «Маленького принца» Экзюпери представит Константин Хабенский, маэстро Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Также в программу этого года вошли любимые публикой постановки прошлых лет: «Истории любви» (МХТ им. Чехова, 29 января), «Кроткая» по одноименной повести Достоевского (Малый театр, 8 февраля), спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по роману Николая Лескова в постановке Полины Агуреевой (Театр им. Гоголя, 31 января), спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Ю. Казакова «Голубое и зеленое» в постановке Марины Брусникиной, с участием Игоря Костолевского (Московский международный дом музыки, 10 февраля), спектакль-концерт «Истории любви», где музыка соединяется с рассказами Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Вампилова, Горького о любви (МХТ им. Чехова, 29 января).

Главными театральными премьерами фестиваля станут концерт-спектакль «Отражения» 16 января в Концертном зале им. Чайковского с участием Данилы Козловского, Светланы Крючковой, Евгения Ткачук, Никиты Высоцкого и Анастасии Скорик, Дениса Родькина, Элеоноры Севенард и Бориса Березовского, уникальный спектакль «Иоланта» по опере П.И. Чайковского в авторской версии Юрия Башмета и постановке Павла Сафонова 19 января (Концертный зал им. Чайковского), «Бедные люди» по Ф.Достоевскому в постановке Мурата Абулкатинова с Евгением Мироновым и Юлией Хлыновой в главных ролях (Концертный зал им. Чайковского, 2 февраля).

Центральным событием театральной программы фестиваля станет мировая премьера спектакля в постановке Полины Агуреевой «О любви. 5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики, минус 3 сестры», по рассказам и пьесам Антона Чехова, которая пройдет на сцене «Мастерской Петра Фоменко» 6 и 7 февраля. Обращение к Чехову – это всегда разговор о человеке, о смысле жизни, и почти всегда – о любви. Любовь как внутренняя глубина или как бесплодный пустоцвет? Как желание обрести свое высшее «я» или как трагедия жизненного промаха? Почему чеховские «пять пудов любви» разрушают жизнь буквально всех его героев? Этот спектакль – этот попытка диалога с Чеховым, не с какой-то конкретной пьесой или рассказом, а с его сложным глубоким мироощущением, с его размышлением о вечном. В спектакле примут участие знаменитые актеры Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. А также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Композитор спектакля – Валерий Воронов.

Центром концертной программы фестиваля станет концерт в день рождения маэстро Башмета – 24 января в Концертном зале им. Чайковского. Ежегодно маэстро отмечает свой день рождения на сцене любимого зала, в окружении друзей и слушателей. Однако программа и оформление вечера по традиции держится в секрете: из года в год публика узнает ее только уже в самом концертном зале. Участники предстоящего концерта в День Рождения Юрия Башмета – Ильдар Абдразаков, Мария Баракова, Ксения Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Яркими акцентами в концертной программе станут вечера «Бесконечные голоса любви. Клаудио Монтеверди – Барбара Строцци» в исполнении итальянского ансамбля La Venexiana 3 февраля и испанского ансамбля Аль-Фирдоуси 4 февраля.

Вечер 3 февраля перенесёт нас на четыре столетия назад, в Венецию. Именно тогда, в начале XVII столетия, на стыке уходящего Ренессанса и зарождающегося Барокко, в этом городе как никогда пульсировала музыкальная жизнь. Итальянский ансамбль «La Venexiana» был основан в 1997 году и с первых лет существования заявил о себе как ведущем интерпретаторе итальянской музыки Ренессанса и Барокко – от мадригалов Джезуальдо до опер и кантат Генделя.

Участники концерта 4 февраля – музыканты родом из разных стран и культур, связанные общей целью: возродить традицию музицирования испанского мусульманского Востока. Шесть с половиной веков назад он, казалось, навсегда был изгнан «реконкистой» за пределы Пиреней, однако, оставил неувядаемые глубинные следы в испанской и Средиземноморской культуре. Артисты ансамбля определяют характер музицирования арабским словом «сама́» (искусство слушания). А уникальный стиль ансамбля построен на синтезе музыкальных традиций – западноевропейской, кельтской, фламенко, а также богатого суфийского наследия из арабских, андалузских и турецких источников.

Два вечера будут также посвящены памятным датам: 27 января на сцене Концертного зала им. Чайковского пройдет концерт в день рождения великого классика Вольфганга Амадея Моцарта (к 270-летию композитора), где вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета выступят Симона Кермес (сопрано, Германия), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Фабрицио Мелони (кларнет, Италия).

А концерт закрытия фестиваля 13 февраля в этом году будет посвящен грядущему 80-летию современного классика, народного артиста России, композитора Александра Чайковского. В один вечер в Концертном зале им. Чайковского будут представлены два его монументальных сочинения, созданных по заказу маэстро Башмета: оратория «Слово о полку Игореве», где в роли чтеца выступит Сергей Гармаш, и хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Весь вечер на сцене – Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

Благодаря яркой, гармоничной и очень разнообразной программы, высочайшему уровню организации мероприятий, новый сезон Зимнего международного фестиваля искусств под руководством маэстро Юрия Башмета в Москве вновь обещает стать ярчайшим событием в культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны.