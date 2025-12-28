«Декабрьские вечера» завершились бенефисом Юрия Башмета

Тут надо уточнить, что тот самый плафон парижской оперы Гарнье расписал в 1964 году Марк Шагал, а в Пушкинском музее сейчас проходит выставка Марка Шагала, на которую непросто достать билеты. И музыканты играют буквально в обрамлении полотен Шагала, в том числе самой знаменитой - «Над городом». Это придает невероятный контекст музыке, который способен быть воссоздан только в музее.
Шагал сделал холст из полиэстера площадью 220 м2, на котором запечатлел наиболее важные, по его мнению, музыкальные шедевры. Холст разбит на пять секторов. Белый сектор — «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, синий сектор — «Борис Годунов» Мусоргского и «Волшебная флейта» Моцарта, жёлтый сектор — «Лебединое озеро» Чайковского и «Жизель» Адана, красный сектор — «Жар-птица» Стравинского и «Дафнис и Хлоя» Равеля, зелёный сектор — «Ромео и Джульетта» Берлиоза (!) и «Тристан и Изольда» Вагнера. В центральном круге плафона предстают персонажи из «Кармен» Бизе, а также персонажи опер Бетховена, Верди и Глюка. Свою работу Шагал назвал «цветное зеркало шелков и блеска драгоценностей».
Если вы подумали, что Башмет сыграл программу из всех обозначенных произведений, то это не так. Да, очень много пересечений, но Башмет внес и свои корректировки в список Шагала. Из «Волшебной флейты» очень прозрачно «Солисты Москвы» сыграли Увертюру (кстати, декорации к ней в «Метрополитен Опера» Нью-Йорка стали последней театральной работой Шагала). В «Мелодии для флейты» из оперы «Орфей и Эвридика» Глюка, премьера которой в 1774 году прошла именно в Парижской опере, солировала София Ивина, стипендиат фонда «Новые имена» Дениса Мацуева. Это было трогательно и пронзительно.
Французский гений Клод Дебюсси оказался представлен произведением «Два танца» для хроматической арфы и струнных с солирующей арфисткой Валентиной Борисовой (но не «Пеллеас и Мелизанда», к слову), - хроматическая арфа канула в лету, но Борисова сыграла на педальной обе части, священные и светские танцы, невероятно воодушевленно и изящно, а партии там весьма виртуозные.
Чайковский тоже был, конечно. Но не «Лебединое озеро», а «Евгений Онегин», да еще ария Ленского в переложении для гобоя в исполнении юного 22-летнего Федора Освера. Сын понятно кого, в МГК учился у Алексея Уткина. Федор не играл, а пел эту партию Ленского, и это было очень по-чайковски. Великолепное выступление. Игорь Стравинский тоже представлен не «Жар-птицой», а сюитой из музыки балета «Аполлон Мусагет». «Это чистый классицизм», - говорил Дягилев на премьере. «Солисты Москвы» этот культ Аполлона развернули в сторону какого-то моцартовского торжества и смурной депрессии, эти перепады свойственны Стравинскому.
Во втором отделении Равель оказался представлен не «Дафнисом и Хлоей», и даже не «Болеро», но двумя песнями из «Трех песен для хора a capella» в исполнении ансамбля современной хоровой музыки РАМ им. Гнесиных «Altro Coro» (художественный руководитель и дирижер — Александр Рыжинский). Но оно того стоило: ансамбль буквально заполнил звуками пространство Белого зала музея, мастерство вокальных групп выше всяких похвал, а уж как реагировали зрители — это сплошные овации.
Совершенно уж неожиданно выглядело исполнение «Friede auf Erden» («Мир на Земле») для смешанного хора a capella Арнольда Шенберга. У Шагала его не было, хотя произведение написано в 1907 году. «Мира, мир на земле!», - поют в хоре. Это точно было решение Юрия Башмета. Пожалуй, самый трагический контрапункт в концерте.
Отдельным ярким номером стала та самая «Кармен» Бизе в концертной фантазии Пабло Ди Сарасате в переложении для контрабаса (!) с оркестром в исполнении Арсения Газизова. Вряд ли многие слушатели могли подозревать, что контрабас способен исполнять настолько тонкие и виртуозные партии. Но Газизов в этом их точно переубедил. Не все ноты были точны, - но замах был велик, - а исполнение эффектно.
Завершился концерт той самой симфонией «Юпитер» №41 Моцарта, которую Шагал считал вершиной музыкальной мысли. 23 сентября 1964 года более двух тысяч гостей пришли в парижскую Опера на открытие плафона, расписанного Марком Шагалом. Люстра под потолком была погашена, на сцену вышел весь кордебалет и была исполнена симфония "Юпитер" Моцарта, любимого композитора Шагала. После этого люстра зажглась, и все зрители увидели новый плафон Опера. «Солисты Москвы» изящно исполнили первую часть симфонии до-мажор.
«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее завершились на очень высокой ноте. Башмет будто сорвал печать обыденности в старинной истории про плафон Парижской оперы, и рассказал новую, и тоже интересную историю развития музыки.
Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина.