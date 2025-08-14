III Фестиваль юношеских оркестров мира пройдет в «Зарядье»

Фестиваль проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Гости услышат девять юношеских оркестров: по три неповторимых концерта и три репетиции каждый день. Каждый коллектив представит уникальную программу, наилучшим образом подчеркивающую как национальные особенности оркестра, так и творческую увлеченность, и профессионализм молодых музыкантов.



III Фестиваль юношеских оркестров мира

По приглашению всемирно известного музыканта, дирижера и педагога Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра на фестиваль впервые приедут Ливанский национальный юношеский оркестр и Ереванский молодежный оркестр.

Особым событием станет приезд Симфонического оркестра Франсиско де Миранда «Эль Система» (Венесуэла), который даст свой единственный концерт в России в год 50-летия основания легендарной Венесуэльской «Эль Системы» — уникальной программы поддержки одаренных музыкантов, в том числе из малообеспеченных семей. Это одна из крупнейших в мире программ, в рамках которой обучаются более 350 тысяч человек, за 50 лет существования стала образцом для подобных программ других стран, также является социальным лифтом.

По традиции специально для фестиваля будет вновь собран Всемирный юношеский симфонический оркестр, куда войдут музыканты из 24 стран: Австрии, Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Египта, Испании, Италии, Ирака, Китая, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, России, Сербии, Сирии, Турции, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Эфиопии и ЮАР. Под управлением маэстро Башмета музыканты исполнят одну из самых знаменитых симфоний в мире – Пятую симфонию Бетховена, а также сюиту «Ромео и Джульетту» Прокофьева.

Также на сцене Большого амфитеатра в «Зарядье» выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета и оркестры – партнеры коллектива, с которыми оркестр и маэстро связывают теплые творческие отношения: Детский симфонический оркестр городов Росатома, Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области и Уральский юношеский симфонический оркестр.

Впервые на фестивале представят Детский симфонический оркестр Москвы, в состав которого войдут молодые музыканты, учащиеся ДМШ и ДШИ города Москвы. За дирижерским пультом выступят сам маэстро Юрий Башмет и Антон Шниткин.

В концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра 23 августа примут участие знаменитые актеры театра и кино Евгений Миронов и Марина Александрова.

Творческое сотрудничество молодых музыкантов из разных стран мира, совместные репетиции и выступления на концертах станут важным залогом дружеских и творческих отношений между Россией и другими странами на протяжении многих лет. Вход на все концерты фестиваля свободный.

Фестиваль юношеских оркестров мира в Москве проходит с 2023 года. За это время участие в нем приняли оркестры 21 страны мира – Алжира, Узбекистана, Китая, Республики Кореи, Молдовы, Казахстана, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и др. На концертах выступили также юношеские симфонические оркестры из различных регионов России. В рамках фестиваля 2023 года был создан Всемирный юношеский симфонический оркестр. А в 2024 году на фестивале побывали сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ. Концерты фестиваля традиционно проходят на сцене Большого амфитеатра парка Зарядье. В 2024 году фестиваль как одно из центральных событий форума «Территория будущего. Москва 2030» посетили более 200 тысяч зрителей, более 600 музыкантов из 17 стран.

Программа III Фестиваля юношеских оркестров мира - 2025

22 августа

13.00 — Ливанский национальный юношеский оркестр

Солист: Абдалла Наммур (уд)

Дирижер: Даяна Гофман

17.00 — Детский симфонический оркестр городов Росатома

Дирижер: Фредди Кадена (Эквадор)

21.00 — Ереванский молодёжный оркестр

Солист: Кирилл Солдатов (труба)

Дирижер: Сергей Смбатян

23 августа

13.00 — Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области

Дирижер: Валерий Уткин

17.00 — Детский симфонический оркестр Москвы

Дирижеры: Антон Шниткин и Юрий Башмет

21.00 — Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Чтецы: Евгений Миронов и Марина Александрова

Дирижер: Юрий Башмет

24 августа

13.00 — Уральский юношеский симфонический оркестр

Дирижер: Антон Шабуров

17.00 — Симфонический оркестр Франсиско де Миранда El Sistema (Венесуэла)

Дирижер: Хесус Ускатеги

21.00 — Всемирный юношеский симфонический оркестр

Дирижер: Юрий Башмет

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. Подобный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста из самых разных городов России, был создан впервые за всю историю нашей страны. За 12 лет своего существования коллектив многократно выступал в ведущих концертных залах мира (Вене, Берлине, Амстердаме, Милане, Женеве, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Абу-Даби, Дубае). С момента своего основания оркестр выступил в 19 регионах России. Коллектив принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В 2024 году оркестр получил статус Федерального.