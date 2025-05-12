Евгений Миронов и Юрий Башмет погрузили в «Видный миру смех и неведомые ему слезы»

Да, это не премьера. Премьера была в феврале в Сочи, и там было очень много вопросов к режиссуре Марины Брусникиной. Сейчас их как будто поменьше, актеры поживее и органичнее в материале, но вопросы к манерности Марии Смольниковой по-прежнему остаются. Она минимум четверть юмористических фраз Гоголя просто не смогла донести до зрителя из-за дефектов речи и той же нарочитой манерности. Я уже в гардеробе слышал недовольные сентенции зрителей, и благодарности за то, что Евгений Миронов, напротив, произносил свой текст четко.



Евгений Миронов и Мария Смольникова

А вот то, что творил оркестр «Новая Россия» во главе с Юрием Башметом, можно было бы назвать магией. «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке - максимально эксцентричное и фантасмагоричное произведение. Так вот, казалось, что Юрий Башмет не только наизусть знает его (никаких помощников по переворачиванию нот у него точно не было), но и вдохновлен им ну вот буквально сейчас. И музыканты оркестра «Новая Россия» тоже вдохновлены, и завороженно играют его, заново удивляясь звучанию этой странной и волшебной музыки. Так бывает. И так было именно в этот вечер в Ярославле. Магия, иначе и не скажешь.



Юрий Башмет

«Я в свое время услышал эту музыку, и мне показалось, что Шнитке попал в самую десятку - по атмосфере, по характеру. Сравнить это можно только с Рихардом Штраусом, который рисовал музыкальные картины, у него слышен ручеек в "Альпийской" симфонии. Еще есть какие-то примеры. По сути, сам Гоголь жил в этом. Такие совпадения не случайность. Там есть "Полька" знаменитая, которую многие музыканты играют на бис. Острый характер, у Шнитке есть юмор и стеб даже. Порой он напоминает Шостаковича в некоторых частях. Мы вообще много играет музыки Шнитке. А тут идеальный синтез музыки Шнитке и текста Гоголя», - рассказывает Юрий Башмет.



«Видный миру смех и неведомые ему слезы»

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Что касается самого спектакля, то Евгений Миронов и Мария Смольникова просто снова произносили авторские тексты Гоголя из «Мертвых душ», иногда разбавляя их цитатами героев Гоголя. И если у Миронова все это звучало органично, то у Смольниковой звучал чаще наигрыш, фальшь и манерность. Причем у всех героинь, которых она озвучивала, без исключений. Даже странно, что манерность до сих пор жива на сценах уважаемых театров. Но что есть, то есть.

Отдельно стоит сказать о видеографике, которую крутили на заднике, с условными образами героев «Мертвых душ». Это было эффектно и почти в духе русского авангарда прошлого века: крутящиеся зрачки в глазах, приделанные к подбородку ноги и прочее. Уверен, что миллениалам и даже зуммерам такая иллюстративность придется по вкусу. Вот только уровень графики, учитывая нынешние возможности нейросетей, стоило бы радикально улучшить. Сейчас она выглядит крайне архаично.



Юрий Башмет, Мария Смольникова и Евгений Миронов

В целом спектакль «Видный миру смех и неведомые ему слезы» живет своей жизнью, как и положено. Развивается, нащупывает новые возможности, обретает плоть и кровь.

Вадим ПОНОМАРЕВ