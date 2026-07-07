Фестиваль Чайковского в Клину вобрал джаз Мерабовой и всего Чайковского в Демьяново

«Джаз — это очень сложная система координат, далеко не все классические музыканты способны исполнять джаз, - уверенно говорит Мириам Мерабова. - Это игра между долями, это определенные гармонии. Импровизационность — высшая степень свободы, при этом — чистая математика, потому что есть квадрат, и выйти из него нельзя. Джаз — это высшая математика. Джаз - это мое, это мир, который я когда-то нашла. И я собираюсь провозглашать этим мир, потому что самая главная задача людей, которые занимаются искусством, - созидать, объединять, мирить, успокаивать. Времена меняются, а мостики между людьми остаются».



Мириам Мерабова

Мерабова начала с а капеллы Mercedes Benz в миксе с «Мое сердечко стонет», все-таки заставив публику аплодировать на слабые доли, что случается в России крайне редко. В дальнейшем, впрочем, это не повторилось.

«Сегодня будет блюз. Блюз — любимейший мой жанр, поэтому будет и ритм-н-блюз, и даже хард».



Мириам Мерабова

Кстати, именно в Клину Мириам Мерамова получила студенческий билет, когда поступала в Мерзляковку. Она об этом с удовольствием вспомнила и еще рассказала об этом зрителям концерта, которые не слишком активно на это отреагировали (возможно, слово «Мерзляковка» мало что значит в их обыденной жизни, в отличие от Клинского мясокомбината, который тоже поддержал фестиваль Чайковского). Но блюза действительно получилось очень много.

Мерабова в этот вечер действительно сконцентрировалась на блюзах. Это был волшебный концерт, в котором невероятную вокалистку максимально поддержали ее проверенные музыканты.

Меж тем, неподалеку в усадьбе Демьяново (которая успешно разваливается кирпич за кирпичом, но там лично был Чайковский) под дождиком шла репетиция концерта в рамках «Пути Чайковского», где Башмет ездит по местам, где бывал или даже мог быть Чайковский. «Чайковского, наверное, тут тоже поливал дождик», - иронически прищурился Башмет. Надо рассказать о чудесах — за все годы, что Башмет стал у руля фестиваля Чайковского, дожди обходили открытые сцены фестиваля стороной. Обошли и в этот раз! Ну реально, - репетиции прошли под дождиком, а концерт — без него от начала до конца.

На Большой поляне старинной усадьбы Демьяново построили уникальную сцену с эффектной подсветкой усадьбы на ее фоне. На сцене — симфонический оркестр «Новая Россия» п/у Юрия Башмета. Звучал сегодня только Чайковский! Начали с торжественного Полонеза из «Евгения Онегина», точнее, с небольшого кикса духовых. Ну да потом звук улучшился, струнники-то в оркестре отменные. Продолжили переложением арии Ленского «Что день грядущий мне готовит» из того же «Евгения Онегина» для флейты в исполнении Софии Виланд. Для солистов, кстати, сделали надстройку, как бы второй этаж сцены. Сыграла Виланд превосходно, пронзительно, с правильным вибрато - и как же были хороши все духовые у оркестра в этот миг!

Сопрано Эльмира Караханова спела сцену письма Татьяны все из того же «Евгения Онегина» довольно необычно: перед нами сильная страстная женщина, эдакая Кармен. И ее сомнения Караханова трактует как размышления внутренне зрелой дамы, а не романтичной юной девушки, как принято. Удивительно, но на репетиции в окружении сгоняющих со сцены воду уборщиц Эльмира пела куда более нежно и романтично… «Новая Россия» с Башметом на всё это не поддалась, и играла именно того самого нежного Чайковского.

«Это гений места. Тут был Чайковский, и все дирижеры, танцоры и все остальные очарованы этим местом. Петр Ильич написал здесь много своей музыки, тут чувствуешь особенную энергетику», - отметил Денис Родькин.

Балетная часть шоу представлена прима-балериной Элеонорой Севенард и премьером Денисом Родькиным из Большого театра. Они танцуют, конечно, «Лебединое озеро». Сначала «Белое адажио», потом «Черное адажио» (Па-де-де Мариуса Петипа). Грянул столп света (словно из «Звездных войн») откуда-то из здания усадьбы через покоцанный центральный проем, и зазвучала та самая дивная красота музыки Чайковского… Отчаянной страсти арфа с арпеджио (Валентина Борисова) и пронзительная элегантная первая скрипка (Николай Саченко) тут чудо как хороши.

Внук Башмета, очень коротко подстриженный в этот раз талантливый 19-летний скрипач Грант Башмет сыграл финал концерта Чайковского для скрипки с оркестром. Это его любимый концерт, и он всегда его играет воодушевленно и очень страстно. Так было и в этот раз. Какие-то технические помарки были, но очевидно, что юный скрипач уже вырос в абсолютного солиста.



Николай Землянских

Ария Роберта из оперы «Иоланта» прозвучала в героическом исполнении Николая Землянских, который в последнее время уже не баритон, а драмтенор. Вот как он рассказывает об этом.

«Разница между зальным и опен-эйр исполнением колоссальная, есть экран, на котором мы видим друг друга, а есть аудитория, которая никогда, возможно, не попала бы бы на классические концерты. Юрий Абрамович всегда просит нас придерживаться указаниям автора, так мы и делаем. Когда Башмет и Гергиев появились в моей жизни, я стал в этом купаться. Раньше я был баритоном, а теперь драматический тенор, - и у меня стало больше репертуара», - говорит Землянских.

Он же спел арию Германа из оперы «Пиковая дама» - «Что наша жизнь? Игра!». В обоих ариях Землянских звучал скорее как органичный баритон. Но это интересный вариант. Потому что запас дыхания у Землянских гигантский, тут может получиться что-то уникальное со временем.

«Хвалите Господа с небес» из «Литургии святого Иоанна Златоуста» прозвучала с Академической капеллой им. Юрлова, дирижер Марина Балянская. Духовная музыка Чайковского была запрещена в советские времена, и слава Богу, теперь вернулась и в храмы, и на концертные подмостки. В конце концов, это просто красиво.

Любимое же для многих виолончелистов экспрессивное Пеццо-каприччиозо си минор на «Пути Чайковского» сыграл народный артист России Александр Князев, весь в лучах света от световых инсталляций над сценой. Тут и жесткосердные клинские комары подоспели, начали нещадно жалить зрителей, но те стоически выстояли. Князев же настаивал на своем: вибрато только по делу, чудесная мелодия на первом месте, душа рвется от страсти. «Новая Россия» под рукой Башмета с ним безусловно соглашалась.



Дмитрий Маслеев

Пианист Дмитрий Маслеев сыграл финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, с которым и победил на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского, на рояле Yamaha, амбассадором которого он является. И тут штука такая, что Маслеев стал нынче гораздо тоньше интонировать всякие piano, - у него каждая нота звучит на фунт золота, он внимателен и аккуратен. Оркестр п/у Башмета в этом его поддерживает. Это было выдающееся исполнение.

«Для меня атмосфера этого летнего фестиваля — вдохновляет. И рядом есть домик Чайковского, где мне удалось поиграть однажды. Вообще на опен-эйрах можно встречать неожиданности, можно играть в дождь. Музыка Чайковского так же открыта слушателю, как и музыка Рахманинова, например», - говорит Маслеев.

Завершился концерт кантатой «Москва» с Эльмирой Карахановой и капеллой им. Юрлова, за которую Чайковский когда-то получил от царя аж полторы тысячи рублей золотом. Но из-за финансовой неграмотности потерял почти все. Это было вдохновленно и… патриотично, что скрывать.



Юрий Башмет

«Музыка вся узнаваемая. Все происходит благодаря гениальной музыке Чайковского, - считает Юрий Башмет. - И сколько я дирижирую, у каждого исполнителя есть свое личное высказывание. На основе их образования, отталкиваясь от него, после чего открываются огромные возможности совершенствования. Не имея этой базы, эта свобода была бы анархией. Поэтому русская музыкальная школа лидирует сегодня в мире музыкального образования, потому что это школа музыкального мышления. Петр Ильич все учит быть искренним и возвышенным. Но для этого нужно быть очень умным. А он был очень умным, кроме того, что был гением в гармонии и мелодии. Здесь, в этом месте, Петр Ильич построил для себя убежище, и мы тоже будем стараться».

Вадим ПОНОМАРЕВ