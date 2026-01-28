Юрий Башмет привез в Москву Симону Кернес и Фабрицио Мелони

А зал был полупуст, что сильно удивило. Приезды иностранных суперзвезд в Россию теперь крайне редки, и как же публика упустила такой невероятный шанс? Ну диву даешься, право. Да «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета уже достойны аншлага…

День рождения Моцарта получил весьма приличную концертную программу. «Солисты Москвы» начали с увертюры к опере «Свадьба Фигаро». Уже неоднократно сыгранные, вылизанные до последней ноты. Это то, что было ожидаемо.

А дальше начались неожиданности. В концерте для кларнета с оркестром ре минор вышел солировать Фабрицио Мелони, более 40 лет занимающего пост первого кларнетиста оркестра театра «Ла Скала». У него в руках был необыкновенной красоты длиннющий кларнет, о происхождении которого его не удалось расспросить. Но звук этого кларнета поистине чарующ. Скорее всего, это был бассет-кларнет in A, то есть с расширенным вниз на малую терцию диапазоном, потому что низкие ноты звучали крайне непривычно для обычного кларнета.



Фабрицио Мелони

Фабрицио Мелони сыграл филигранно, воздушно и очень консервативно, чего и ждешь от мастера из «Ла Скала». А еще это было невероятно, - что стало приятным бонусом. Пусть грызут логти те, кто не добрался в этот вечер Моцарта сюда.

Лауреат премии Echo Klassik и «Золотая Маска» немецкая «королева барокко» Симона Кернес спела совсем уж необычную программу. Она выбрала из Моцарта арию Челии из оперы «Луций Сулла», арию Сифара из оперы «Митридат, царь Понтийский», и арию Электры из оперы «Идоменей». Ну разве что последнюю оперу у нас иногда поют.

«Я долго искала, - рассказывает Симона Кернес. - Я так много пела Моцарта, слишком много, всю свою жизнь. Знаете, у Моцарта нет особенных эффектов для вокала. Все думают, что это очень легко, но на самом деле это безумно сложно. По сравнению с другими композиторами, как Вивальди или Бернстайн, где есть много эффектов, Моцарта петь гораздо сложнее. Я очень долго искала, какие мне арии выбрать для этого концерта, и выбрала те, которые публика наверняка знает меньше всего. Они наиболее энергичные и эффектные. Все из них Моцарт написал в 16-летнем возрасте, и это очень слышно, как в арии из «Идоменеи». И это очень сложно, я даже здесь, в этом зале, исполняла раньше Моцарта. Сложно выбрать арию, которая выдернута из оперы, и была бы уместна в концерте. Моцарт писал оперу, и драматургически у него все выстроено. Поэтому я выбрала такие арии, которые можно было бы уместно исполнить отдельно от оперы. Там есть виртуозные арии, и мне хотелось бы, чтобы это звучало отдельно как концертные номера. Кроме «Царицы ночи», конечно, я пела ее много раз. И сразу сказала, что я ее петь не буду».

И не спела. Но Симона Кернес — та дива, которую любят за артистизм и эмоции. В России — особенно.



Симона Кернес

«Конечно же, необычайное внимание, с которым российская публика меня слушает, и высочайшие требования. Это меня даже пугает. Здесь публика понимает, что делает артист. И я сразу это чувствую. Мне было непросто завоевать такую требовательную публику, но я все это чувствовала. Сперва все смотрят с подозрением: а это нормально вообще? Меня сегодня даже потеряли: я пошла в другую кулису, хотела выйти эффектнее. Я услышала это ожидание, давление, - но потом все было хорошо», - расписывает Кернес.

В самом деле, Кернес вышла из противоположной кулисы зала Чайковского в своем эксцентричном наряде, отчего ведущая концерта не сразу ее увидела, и произошла задержка. Ей просто было удобнее именно там пройти к своему месту на сцене. Публика захлопала, и певица «нашлась».

А программа действительно очень непростая. Ария Челии (сестры Суллы) эмоциональна, но технически доступна. Ария Сифара «Parto: nel gran Cimento» куда сложнее, она от мужского лица, но обычно ее поют сопрано. А самой сложной стала ария Электры из оперы «Идоменей». Электра тут сходит с ума от ревности и убивает себя. Ария полна сложнейших технических пассажей, с которыми Кернес великолепно справилась.

Тут все-таки надо пояснить, что Кернес — не обычное сопрано, а скорее камерное, барочное. Так к этому и надо относиться. И в своем жанре Симона Кернес прекрасна.

«Если бы я сегодня встретила Моцарта, я сказала бы ему большое спасибо, но — пожалуйста, пиши попроще для певцов! Он бы разозлился, конечно, я точно знаю! Но он, конечно, сделал это специально, не то, чтобы он не знал, что это сложно спеть. Он специально написал это для сопрано, которых он не очень-то любил. Чтобы они не справились. Я точно это знаю!», - говорит Симона Кернес.

Во втором отделении пианист Дмитрий Маслеев сыграл концерт для фортепиано с оркестром №20 в трех частях.



Дмитрий Маслеев

«Сложно ли играть Моцарта? Безусловно, это к каждому композитору может быть отнесено. Но к Моцарту — в первую очередь. Мы сами не можем знать, как именно исполнял Моцарт свои произведения, и как они звучали в его время, можем только догадываться. Но его стилистические особенности известны. Моя цель — как можно проще сыграть Моцарта. Сложность — в простоте. Я стараюсь, по крайней мере. Мы играем на современных инструментах, соблюсти все невозможно, но можно стараться. Я всегда выхожу на сцену с волнением, но когда играю Моцарта — выхожу с двойным волнением! Если бы я встретил Моцарта, - я бы с удовольствием его послушал, если бы он играл что-то. Я бы ничего не стал говорить, просто послушал бы его», говорит Дмитрий Маслеев.

Так оно и получилось. Обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта XV Международного конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев атомизировал Моцарта в концерте для фортепиано с оркестром №20 до каждой ноты. Он упростил его до уровня «К Элизе» Бетховена, когда его играют в музыкальных школах. Первая часть предвосхищает патетические страницы «Дон Жуана», третья — финал 40-й симфонии, которую потом сыграли «Солисты Москвы».

Маслеев поставил на пасторальность, она проста в реализации. Но потом в романсе ре-мажор Маслеев усилил виртуозность, иногда просто клацая по клавишам с акцентом, и это было очень тревожно и с огромным диапазоном. А потом была ода радости, и это тоже было светло и пасторально.



Юрий Башмет

Юрий Башмет завершил день рождения Моцарта очередным исполнением 40-й симфонии Моцарта с «Солистами Москвы», - это было великолепно, как и всегда.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО