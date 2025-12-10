Ильдар Абдразаков стал народным артистом России

Как отмечается в указе президента, певец удостоен почетного звания "за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".



Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков - российский оперный певец, обладатель двух премий Grammy и "Оперного Оскара" (Oscar della Lirica), лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". Родился в Уфе, окончил Уфимский институт искусств.

Ведет активную международную карьеру, выступая на крупнейших оперных сценах, включая Метрополитен-оперу, "Ла Скала", Венскую государственную оперу и Королевский театр в Мадриде. В его репертуаре - ведущие партии в операх Моцарта, Верди, Чайковского, Россини и других композиторов. Абдразаков является одним из наиболее известных российских исполнителей на мировой оперной сцене.