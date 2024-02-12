От романтики до мессы: Юрий Башмет завершил фестиваль в Москве

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Юрий Башмет закрыл свой V Зимний международный фестиваль в Москве роскошным романтическим концертом из Россини, Шуберта и Тартини в «Зарядье».

В нем приняли участие «Солисты Москвы», бас Ильдар Абдразаков, скрипач Даниил Коган, вокальный ансамбль Intrada и другие артисты.

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Начали с сонаты для струнных № 3 до мажор Россини. Она написана для четырех струнных, включая контрабас. Переложить для «Солистов Москвы» не стало трудной задачей. Ранний Россини сложен скорее своей экзальтированностью, когда композитор перелетает из одной стилистики в другую, не всегда оставляя их композиционно оконченными. Юрий Башмет показал буквально мастер-класс, как привести все это к единому знаменателю - «Солисты» звучат породисто, основательно, и при этом по-россиниевски легко. И все эти фактически соло то одного инструмента, то другого внутри ансамбля выглядят логично, оправданно.

«Солисты Москвы»
«Солисты Москвы»

Даниил Коган из знаменитой династии скрипачей Коганов выбрал романтическую сонату «Дьявольские трели» для скрипки и фортепиано соль минор Джузеппе Тартини в переложении для скрипки с оркестром, здесь к «Солистам Москвы» присоединились духовые. Сам автор рассказывал так об истории создания этого странного произведения:

«Однажды, в 1713 году, мне приснилось, что я продал душу дьяволу. Все было так, как я желал — мой новый слуга был готов исполнить любое моё желание. Я дал ему свою скрипку, чтобы понять, может ли он играть. Как же я был ошеломлён, услышав такую замечательную и прекрасную сонату, исполненную с таким мастерством и искусством, которую я даже не мог представить. Я чувствовал себя заколдованным, не мог дышать, и тут я проснулся. Сразу же я схватил скрипку, чтобы хотя бы частично запечатлеть мой сон».

Даниил Коган
Даниил Коган

Даниил Коган почти полностью отказался от кантилены и совсем уж от вибрато, столь воспетыми Тартини, и предпочел играть коротким сухим звуком. Это прибавило ощущения виртуозности, но очевидно обессмыслило многие идеи композитора. И темп Коган ради той же виртуозности несколько загнал, что встало в ущерб певучести скрипки. Каденция тоже мало чего прибавила в смысле чувственности. И все-таки он сыграл, и очень эффектно сыграл! Даниил находится в поиске собственного звучания, и за его экспериментами невероятно интересно наблюдать.

Ильдар Абдразаков снова доказал, что находится в великолепной певческой форме. Из Россини он спел арию Ассура из оперы «Семирамида» (сразу две даже), арию Мустафы из оперы «Итальянка в Алжире» и свой конёк — арию Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». Причем показалось, что оркестр ему немного мешал, а именно духовые перекрывали его вокал там, где не надо бы. Но надо отдать честь Абдразакову, - он быстро сориентировался в ситуации, прибавил, и попросту перекрыл своим басом всё и вся. Подаренным поклонницей букетом Абдразаков воспользовался в арии Дона Базилио невероятно артистично: и нюхал, и отрывал лепестки, а потом в гневе просто выбросил. Артист.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

Симфония Франца Шуберта № 8 («Неоконченная»). Совсем ничего неизвестно о замыслах Шуберта, но мне всегда она казалась идеальным произведением про прихоти океана, - то штиль, то шторм с пеной волн, - все эти изменчиво-переменчивые обстоятельства, и при этом романтичные и фактически песенные интонации. Так «Солисты» и сыграли. От разработки темы к трагическому пафосу, и далее к скорбной коде первой части. Элегическая мелодия гобоя и кларнета, восходящие секвенции оркестра с эмоциональными взрывами. И вот уже печальная отрешенность второй части, с колебаниями мажорного и минорного ладов, неожиданными сдвигами и тональными переходами, которые позднее кристаллизуются у Листа и Шопена (даже не слышавших «Неоконченную»). Отличная работа «Солистов Москвы». И валторны, и гобои не подкачали.

Елене Гвритишвили
Елене Гвритишвили

«Пастух на столе» Шуберта для голоса с оркестром планировалось исполнить в оркестровке Планнера. Однако исполнили в версии Андрея Артемова, а не Антона Сафронова, который присутствовал в зале «Зарядье». Не стоит вдаваться в споры о том, что лучше, - все прозвучало в исполнении «Солистов Москвы» безупречно. Михаил Безносов на кларнете солировал тончайше и воздушно, а солистка сопрано Елене Гвритишвили, артистка Молодежной оперной программы Большого театра России и приглашенная солистка Стасика. Наслаждение от изящной переклички нежного сопрано Гвритишвили и деликатного кларнета Безносова бесценно.

Михаил Безносов
Михаил Безносов

А свой фестиваль в Москве Юрий Башмет неожиданно закончил Мессой № 2 соль мажор для хора, органа и струнных того же Шуберта с «Интрадой». Кажется, Юрия Башмет подает нам какой-то знак. Концерт в день своего рождения он составил только из «Ленинградской» симфонии Шостаковича, той, что про блокаду Ленинграда. А теперь вот месса. И никакой почти романтики больше.

«Солисты Москвы» сыграли аутентично, именно как мессу, несмотря на множество песенных мотивов в партитуре. Партия органа за Александрой Кореневой, вокальные партии — сопрано Елене Гвритишвили, тенор Марк Ким и бас Демьян Онуфрак. Я бы не стал говорить об этом исполнении как об эталоне, но атмосферность точно была. И точность, что тоже важно. Гораздо важнее, что именно этой мессой Шуберта Башмет решил завершить свой фестиваль. И завершил. Теперь-то очевидно, что это вообще самый значимый фестиваль академической музыки в Москве. И спорить не с кем.

Вадим ПОНОМАРЕВ

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