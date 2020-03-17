«Аттила» Верди на сцене Большого театра с Ильдаром Абдразаковым

Музыкальный руководитель и дирижёр - постановщик Артём Макаров, заслуженный артист Башкортостана, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Режиссёр-постановщик - Ильдар Абдразаков, народный артист Башкортостана и Татарстана, дважды лауреат премии «Грэмми», лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Художественное оформление спектакля осуществил Иван Складчиков, главный художник, художник – постановщик и режиссёр. Над спектаклем трудилась целая команда высоких профессионалов театрального дела. В спектакле приняли участие оркестр, хор, детская оперная студия и балет Башкирского государственного театра оперы и балета.

Партии исполнили: Аттила – бас Ильдар Абдразаков, Эшио – баритон Василий Ладюк, Форесто – тенор Владимир Орфеев, Орабелла – сопрано Вероника Джиоева, Ульдино – Айдар Хайруллин, Леоне – Артур Каипкулов.

Действие происходит в V веке н.э. в Италии, в Аквилее и заливах Адриатики, а также в окрестностях Рима. В основе сюжета - вторжение гуннов во главе с Аттилой в Италию, желание захватчиков овладеть Римом.

Одабелла, дочь погибшего на поле брани правителя Аквилеи, теперь пленница Аттилы. Девушка поражает воображение предводителя гуннов своим мужеством и храбростью. Аттила дарит воительнице свой меч в знак восхищения её воинскими доблестями и забирает её в свою свиту.

Встреча Одабеллы со своим женихом Форесто не сулит ей ничего хорошего. Одабелле приходится оправдываться и убеждать Форесто в своей невиновности и преданности Италии. Она ждёт момента, чтобы отомстить Аттиле за гибель своего отца. Одабелла полна ярости и злобы в своей решимости отомстить.

Между тем, Аттила во власти ночного видения, в котором явившийся ему старец преграждает гуннам путь на Рим. А тут и наяву в лагерь гуннов приходит Леоне, в котором Аттила узнаёт старца из своего ночного видения. Аттила в ужасе!

Аттила полон решимости покорить Рим. Его противники, римляне Форесто и Эцио, решают воплотить свой план и отравить Аттилу. Одабелла спасает Аттилу от отравления, дабы исполнить свой план мести. Это ей удаётся во время свадебной церемонии. Римляне окружают лагерь гуннов, и Одабелла закалывает Аттилу.

Героико-патриотический сюжет оперы перемежается с романтическими обстоятельствами жизни действующих лиц, восходящих к реальным историческим личностям, неоднократно отражённым в литературных произведениях.

Центральное место в представленной постановке принадлежит исполнителю титульной партии Аттилы - басу с мировой славой Ильдару Абдразакову, обладателю мощного голоса, тембрально окрашенного в мягкие, бархатные тона, виртуозно управляемому артистом. Партию такого масштаба, как вердиевский Аттила, невозможно исполнить только голосом. Здесь нужен арсенал сценических средств артиста, дабы создать образ необузданного воителя, яростного, упорно идущего к своей цели, но и доверчивого, даже первобытно наивного. Для этого нужны особые краски при создании сценического образа, и они есть у Ильдара Абдразакова. Поэтому в финале оперы, когда могучий Аттила погибает от меча римлянки Одабеллы (Вероника Джиоева), возникает сомнение в целесообразности такой расправы. Может, мудрый союз предводителя гуннов и просвещённой римлянки мог бы дать иные всходы? Ведь Аттила проявил великодушие, сумел по достоинству оценить храбрость Одабеллы. Уже назначен свадебный пир Аттилы и Одабеллы, а в сердце её угнездилась мысль о кровавой мести. Героиня вероломна и жестока.

Большое доверие вызвала трактовка характера Эцио в исполнении баритона Василия Ладюка. Это не только превосходное звучание голоса певца, красивого и сильного баритона без малейших погрешностей, но перед нами истинно римлянин, с уверенной походкой римского патриция, с державными жестами, неуклонно идущего к своей цели. Певец создал очень ёмкий образ, принадлежащий той, далёкой эпохе, но живой и действенный.

Опера «Аттила» насыщена дуэтами и ансамблями, в которых прекрасно показал себя тенор Владимир Орфеев в партии Форесто, особенно в драматических моментах с Одабеллой.

Образ величественного духовного лидера римлян Леоне был представлен Артуром Каипкуловым, тем не менее, эта фигура не создавала уверенности в том, что перед нами победители. Что же поверженная фигура Аттилы, пусть дикого, наивного, но героя? А все вы можете принести ему только погибель вероломным мечом?

Спектакль был представлен в прекрасном классическом оформлении с очень уместными световыми эффектами, создающими картины грозы, кровавых сражений, пиров и застолий. Костюмы героев оперы порадовали высоким художественным исполнением. Это не только одеяния главных героев, но и всех артистов, участвовавших в спектакле на сцене Большого театра. Безусловно, это большой успех режиссёра-постановщика спектакля Ильдара Абдразакова и художника-постановщика Ивана Складчикова.

Приятным сюрпризом для зрителей был визуальный ряд о Башкирии, развёрнутый на мониторах в главном фойе театра, исполненный с большим вкусом и любовью к своей родине. Особой популярностью у зрителей пользовалась группа девушек в башкирских национальных костюмах, демонстрировавших красоту и изящество, приверженность национальному самобытному стилю.

В этот вечер в Большом театре царила атмосфера праздника высокого искусства, подаренная зрителям Башкирским государственным театром оперы и балета.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Марина МИХАЙЛОВА