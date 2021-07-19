Премьера «Мазепы» в Большом театре

Музыкальный руководитель постановки – главный дирижёр театра Туган Сохиев. Режиссёр-постановщик – главный режиссёр театра им. Пушкина Евгений Писарев. Сценография Зиновия Марголина.
Это третий спектакль, осуществлённый этой постановочной группой на сцене Большого театра, после «Свадьбы Фигаро» Моцарта и «Севильского цирюльника» Россини. Их можно поздравить с большим успехом. Надо отметить, что Писарев – один из немногих драматических режиссёров, который справляется с постановкой опер успешно. Притом у него это первая русская опера.
Но если две первые постановки – комедии, то третья их работа –это трагедия, близкая по масштабам к народной драме, где лирическая струя отходит на второй план.
«Я взялся за эту постановку по предложению генерального директора ГАБТ Владимира Урина», – рассказал режиссёр в интервью. По его собственному признанию, работа шла непросто. Потому, видимо, что музыка оперы не захватила постановщика в должной мере.
Сохиев дважды, 7 и 8 марта 2020 года, продирижировал концертным исполнением «Мазепы». В его интерпретации на первый план выходит не лирическая, а военно-трагедийная составляющая музыки Чайковского, приближающая «Мазепу» к народной драме в стиле Мусоргского или Бородина. Поэтому музыкально-эмоциональным центром стало второе действие – сцена казни Кочубея и Искры.
Вообще, главным действующим лицом этой постановки стали оркестр, хор и дирижёр. В отличие от предшествующих постановок, в которых Сохиев показал себя как педантично-суховатый музыкант, здесь он проявил себя как эпический и эмоционально раскованный дирижёр. С первых тактов вступления всему спектаклю задан трагический тон. Этот накал Сохиев сохранил на протяжении всего спектакля, более чем трёхчасового. Более того, временами эмоции перехлестывали, и оркестр солистов заглушал.
Возвращаясь к режиссуре – Писарев использует достаточно избитый приём. Он разносит каждое из трёх действий на разные временные отрезки: времена Петра, ХХ век, с гражданской и двумя мировыми войнами, – и сегодняшними событиями в Донбассе. Ключом к идентификации этих периодов служат костюмы по эскизам Ольги Шаишмелашвили.
Народные сцены показывают, что Писареву не хватает опыта работы на сцене с массовкой. Он не знает, что с ними делать, и решает проблему самым примитивным способом — фронтальным. Это объяснимо. Ведь в драматическом театре давно не бывает, как в операх, массовых сцен, да ещё с хором.
Я смотрел спектакль 26 июня 2021 г. со вторым составом. Могу предположить, что он мало чем уступает (если вообще уступает) первому. Назову его весь, т. к. все рецензенты оценивали только первый.
- Мазепа – Эльчин Азизов;
- Кочубей – Денис Макаров;
- Любовь – Агунда Кулаева;
- Мария – Анна Нечаева;
- Андрей – Олег Долгов;
- Орлик – Валерий Гильманов;
- Искра – Илья Селиванов;
- Пьяный казак – Иван Максимейко, в обоих составах (кстати, один из наиболее ярких персонажей постановки).
«Мазепа» – седьмая опера П. Чайковского, следующая за «Орлеанской девой». К тому времени он уже европейски известный композитор. Уже написаны «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», четыре симфонии, два фортепианных и скрипичный концерты. По его собственным словам, работа над оперой была очень непростой. У «Мазепы» есть одна особенность: в ней нет положительного героя. Деяния всех его персонажей (за исключением, быть может, Любови – матери Марии и жены Кочубея) в разной степени преступны.
В целом постановку «Мазепы» можно отнести к удачам Большого театра. Музыкально она хороша. И это главное!
Визуально – что ж, по крайней мере, не раздражает, а сегодня это уже немало.
Спасибо театру и всем, кто в нём.
Владимир ОЙВИН
Комменты