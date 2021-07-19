Премьера «Мазепы» в Большом театре

Музыкальный руководитель постановки – главный дирижёр театра Туган Сохиев. Режиссёр-постановщик – главный режиссёр театра им. Пушкина Евгений Писарев. Сценография Зиновия Марголина.

Это третий спектакль, осуществлённый этой постановочной группой на сцене Большого театра, после «Свадьбы Фигаро» Моцарта и «Севильского цирюльника» Россини. Их можно поздравить с большим успехом. Надо отметить, что Писарев – один из немногих драматических режиссёров, который справляется с постановкой опер успешно. Притом у него это первая русская опера.



Мазепа – Эльчин Азизов. Мария – Анна Нечаева.

Но если две первые постановки – комедии, то третья их работа –это трагедия, близкая по масштабам к народной драме, где лирическая струя отходит на второй план.

«Я взялся за эту постановку по предложению генерального директора ГАБТ Владимира Урина», – рассказал режиссёр в интервью. По его собственному признанию, работа шла непросто. Потому, видимо, что музыка оперы не захватила постановщика в должной мере.

Сохиев дважды, 7 и 8 марта 2020 года, продирижировал концертным исполнением «Мазепы». В его интерпретации на первый план выходит не лирическая, а военно-трагедийная составляющая музыки Чайковского, приближающая «Мазепу» к народной драме в стиле Мусоргского или Бородина. Поэтому музыкально-эмоциональным центром стало второе действие – сцена казни Кочубея и Искры.



Андрей – Олег Долгов. Кочубей – Денис Макаров. Искра – Илья Селиванов.

Вообще, главным действующим лицом этой постановки стали оркестр, хор и дирижёр. В отличие от предшествующих постановок, в которых Сохиев показал себя как педантично-суховатый музыкант, здесь он проявил себя как эпический и эмоционально раскованный дирижёр. С первых тактов вступления всему спектаклю задан трагический тон. Этот накал Сохиев сохранил на протяжении всего спектакля, более чем трёхчасового. Более того, временами эмоции перехлестывали, и оркестр солистов заглушал.

Возвращаясь к режиссуре – Писарев использует достаточно избитый приём. Он разносит каждое из трёх действий на разные временные отрезки: времена Петра, ХХ век, с гражданской и двумя мировыми войнами, – и сегодняшними событиями в Донбассе. Ключом к идентификации этих периодов служат костюмы по эскизам Ольги Шаишмелашвили.



Кочубей – Денис Макаров. Мария – Анна Нечаева. Любовь – Агунда Кулаева.

Народные сцены показывают, что Писареву не хватает опыта работы на сцене с массовкой. Он не знает, что с ними делать, и решает проблему самым примитивным способом — фронтальным. Это объяснимо. Ведь в драматическом театре давно не бывает, как в операх, массовых сцен, да ещё с хором.

Я смотрел спектакль 26 июня 2021 г. со вторым составом. Могу предположить, что он мало чем уступает (если вообще уступает) первому. Назову его весь, т. к. все рецензенты оценивали только первый.

Мазепа – Эльчин Азизов;

Кочубей – Денис Макаров;

Любовь – Агунда Кулаева;

Мария – Анна Нечаева;

Андрей – Олег Долгов;

Орлик – Валерий Гильманов;

Искра – Илья Селиванов;

Пьяный казак – Иван Максимейко, в обоих составах (кстати, один из наиболее ярких персонажей постановки).



Кочубей – Денис Макаров. Мария – Анна Нечаева. Любовь – Агунда Кулаева.

«Мазепа» – седьмая опера П. Чайковского, следующая за «Орлеанской девой». К тому времени он уже европейски известный композитор. Уже написаны «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», четыре симфонии, два фортепианных и скрипичный концерты. По его собственным словам, работа над оперой была очень непростой. У «Мазепы» есть одна особенность: в ней нет положительного героя. Деяния всех его персонажей (за исключением, быть может, Любови – матери Марии и жены Кочубея) в разной степени преступны.



Мария – Анна Нечаева. Мазепа – Эльчин Азизов.

В целом постановку «Мазепы» можно отнести к удачам Большого театра. Музыкально она хороша. И это главное!

Визуально – что ж, по крайней мере, не раздражает, а сегодня это уже немало.

Спасибо театру и всем, кто в нём.

Владимир ОЙВИН