У Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус

"У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля.

"Билеты на отмененный спектакль, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября 2020 года, лично явившись в кассу, расположенную в административном здании театра в часы работы: с 11.00 до 20.00", - говорится в сообщении.



Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко и другие участники премьеры

Подробности рассказал в соцсетях сам Абдразаков.

«Позавчера вечером, после второго спектакля «Дон Карлос» в Большом театре, я почувствовал себя неважно, поднялась небольшая температура и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришел предварительный положительный результат... Мы провели два потрясающих спектакля 6 и 8 сентября. Открытие юбилейного 245-го сезона в Большом театре получилось без преувеличения грандиозным! Я был очень счастлив работать с моими дорогими друзьями Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Эльчином Азизовым, Агундой Кулаевой, Денисом Макаровым, Николаем Казанским, прекрасным дирижером Антоном Гришаевым и всеми остальными коллегами! Браво, друзья!!! Самое главное - начало положено, а как мы все знаем: красота и искусство спасут мир!»