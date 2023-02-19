Бас Ильдар Абдразаков спел в честь Федора Шаляпина

Идея вполне неоригинальная, огромное количество певцов делают программы в честь того или иного великого артиста. Но тут есть нюанс. Многое из того, что пел Шаляпин, так или иначе пел и обладатель Grammy Абдразаков. И специфика. Это для теноров написано множество оперный арий и песен, а вот с басами — совсем иная ситуация.



Ильдар Абдразаков

Так что Абдразаков составил программу из того, что уже пел ранее, и добавил несколько новых номеров. За кулисами Ильдар рассказал, что идея такой программы появилась еще год назад, но готова она стала только сейчас.



Ильдар Абдразаков

В первом отделении — прежде всего оперные арии Шаляпина с оркестром «Новая Россия» под управлением Алексея Рубина. Гремин из «Евгения Онегина» Чайковского, Варяжский гость из «Садко» Римского-Корсакова, Алеко Рахманинова, Лепорелло и Фигаро Моцарта, Дон Базилио из «Севильского цирюльника» Россини, Мефистофель из «Фауста» Гуно. Самое очевидное.



Дирижер Алексей Рубин

Стоит отметить, что Ильдар Абдразаков вышел на сцену Зимнего театра Сочи явно не в духе. Недовольный и чем-то раздраженный. Так что и Гремин вышел чересчур уж грозным, и Варяжский гость необычно агрессивным. Что нисколько не мешало отменному дыханию, благородной чистоте тембра и чудеснейшей артикуляции артиста. Публика настолько тепло приняла Абдразакова, что он начал растаивать буквально на глазах.



Ильдар Абдразаков

Уже на Моцарте Ильдар начал раскрываться роскошными фиоритурами и пробами в комиковании (куда без них в «Фигаро»?). Да, без вибрато, но распевно и эмоционально.



Ильдар Абдразаков

А во втором отделении с песнями Абдразаков слушался уже совершенно раскрепощенно, и трогательно кланялся публике. «Сомнение» Глинки прозвучало не столь трагично, как могло бы быть, но весьма драматично и с пианиссимо на нужных местах. «Клубится волною» Рубинштейна — не менее драматично и со слезою в голосе. Кстати, сравнивать исполнения Абдразакова и Шаляпина бесполезно, - они настолько разные по рисунку и подаче, будто разные песни поют. И это прекрасно, такое количество трактовок поистине прекрасно.



Ильдар Абдразаков

Абдразаков спел и довольно неочевидные песни, вроде «О, если б мог я выразить в звуке…» Малашкина. Это было мило. А «Блоха» Мусоргского ему в этот вечер явно не удалась, слышали мы и более экспрессивные и темпераментные исполнения той же «Блохи».

После появления на сцене Камерного хора Московской консерватории на сцене стал наблюдаться удивительный дисбаланс: Абдразакова практически перестало быть слышно, оркестр забил всех солистов,и хор тоже оказался в числе пострадавших. Ну просто ЧП. А ведь как раз к финалу приберегли самые популярные песни: «Дубинушка», «Эй, ухнем», «Степь да степь кругом» и «Ноченька», да еще в весьма оригинальных переложениях. Что-то произошло.



Ильдар Абдразаков

И все-таки концерт завершился триумфально, долгими и продолжительными аплодисментами. Из ложи Абдразакову аплодировали сам Юрий Башмет и худрук Московской филармонии композитор Александр Чайковский.



Ильдар Абдразаков

«Спасибо за теплый прием», - растроганно сказал Ильдар, сложил из пальцев сердечко и «бросил» его в зал публике.



Ильдар Абдразаков

«Я не в первый раз в Сочи. И каждый раз приезжаю с огромным наслаждением», - признался артист.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ