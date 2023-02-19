Бас Ильдар Абдразаков спел в честь Федора Шаляпина

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Певец Ильдар Абдразаков представил на Зимнем фестивале Юрия Башмета в Сочи новую программу в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина.

Идея вполне неоригинальная, огромное количество певцов делают программы в честь того или иного великого артиста. Но тут есть нюанс. Многое из того, что пел Шаляпин, так или иначе пел и обладатель Grammy Абдразаков. И специфика. Это для теноров написано множество оперный арий и песен, а вот с басами — совсем иная ситуация.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

Так что Абдразаков составил программу из того, что уже пел ранее, и добавил несколько новых номеров. За кулисами Ильдар рассказал, что идея такой программы появилась еще год назад, но готова она стала только сейчас.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

В первом отделении — прежде всего оперные арии Шаляпина с оркестром «Новая Россия» под управлением Алексея Рубина. Гремин из «Евгения Онегина» Чайковского, Варяжский гость из «Садко» Римского-Корсакова, Алеко Рахманинова, Лепорелло и Фигаро Моцарта, Дон Базилио из «Севильского цирюльника» Россини, Мефистофель из «Фауста» Гуно. Самое очевидное.

Дирижер Алексей Рубин
Дирижер Алексей Рубин

Стоит отметить, что Ильдар Абдразаков вышел на сцену Зимнего театра Сочи явно не в духе. Недовольный и чем-то раздраженный. Так что и Гремин вышел чересчур уж грозным, и Варяжский гость необычно агрессивным. Что нисколько не мешало отменному дыханию, благородной чистоте тембра и чудеснейшей артикуляции артиста. Публика настолько тепло приняла Абдразакова, что он начал растаивать буквально на глазах.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

Уже на Моцарте Ильдар начал раскрываться роскошными фиоритурами и пробами в комиковании (куда без них в «Фигаро»?). Да, без вибрато, но распевно и эмоционально.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

А во втором отделении с песнями Абдразаков слушался уже совершенно раскрепощенно, и трогательно кланялся публике. «Сомнение» Глинки прозвучало не столь трагично, как могло бы быть, но весьма драматично и с пианиссимо на нужных местах. «Клубится волною» Рубинштейна — не менее драматично и со слезою в голосе. Кстати, сравнивать исполнения Абдразакова и Шаляпина бесполезно, - они настолько разные по рисунку и подаче, будто разные песни поют. И это прекрасно, такое количество трактовок поистине прекрасно.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

Абдразаков спел и довольно неочевидные песни, вроде «О, если б мог я выразить в звуке…» Малашкина. Это было мило. А «Блоха» Мусоргского ему в этот вечер явно не удалась, слышали мы и более экспрессивные и темпераментные исполнения той же «Блохи».

«Блоха»
«Блоха»

После появления на сцене Камерного хора Московской консерватории на сцене стал наблюдаться удивительный дисбаланс: Абдразакова практически перестало быть слышно, оркестр забил всех солистов,и хор тоже оказался в числе пострадавших. Ну просто ЧП. А ведь как раз к финалу приберегли самые популярные песни: «Дубинушка», «Эй, ухнем», «Степь да степь кругом» и «Ноченька», да еще в весьма оригинальных переложениях. Что-то произошло.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

И все-таки концерт завершился триумфально, долгими и продолжительными аплодисментами. Из ложи Абдразакову аплодировали сам Юрий Башмет и худрук Московской филармонии композитор Александр Чайковский.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

«Спасибо за теплый прием», - растроганно сказал Ильдар, сложил из пальцев сердечко и «бросил» его в зал публике.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

«Я не в первый раз в Сочи. И каждый раз приезжаю с огромным наслаждением», - признался артист.

Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

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