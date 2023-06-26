Фестиваль Чайковского открыли Юрий Башмет и Ильдар Абразаков

Фестиваль — под открытым небом, это опен-эйр во дворе музея-заповедника Петра Ильича. И каждый концерт проходит в ожидании: а как там погода? Погода разная, но чаще всего магия Чайковского срабатывает, и дождя нет. Вот и на открытие фестиваля мы ехали из Москвы под проливным дождем. А приехали, - дождя уже нет в помине, все просохло и тепло.

«Всех приветствую, я рад, что мы живы. Вот уже девятый год уверенно топает, шагает наш фестиваль. Сила гения Чайковского еще, оказывается, демонстрирует то, что нам не нужно его защищать, он заранее все победил. Вот сегодня, например, шел дождик. Но Петр Ильич договорился с Богом и природой: сейчас нет дождя. Это ведь очевидно. За 9 лет я помню только один концерт, когда все были под зонтиками. Но ни один человек не ушел. А так дождь прекращается на время концертов», - заметил Юрий Башмет.



Ильдар Абдразаков и директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов сажают сирень

Кстати, начался фестиваль за час до начала самого концерта. У фестиваля Чайковского есть такая традиция: все знаменитые артисты, приезжающие в Клин, сажают именное дерево. Очередь дошла до Ильдара Абдразакова. Он посадил сирень. Тут каких только именных деревьев нет, от Башмета до Федосеева. Надеюсь, и это приживется. По крайней мере, Абдразаков посадил и тут же полил.

После искристо сыгранного оркестром «Новая Россия» п/у Юрия Башмета Полонеза из оперы «Евгений Онегин» наступило время для гала-концертов вокалистов. Так или иначе, вся программа посвящена 150-летию великого баса Федора Шаляпина, и все произведения в ней имеют отношение к тому, что пел Шаляпин. Всем вокалистам, кроме Абразакова, чутко аккомпанировал оркестр под управлением Фредди Кадены (Эквадор - Россия).

Артистка Молодежной оперной программы Большого театра меццо-сопрано Валерия Торунова неожиданно для своего лирического амплуа выбрала Ариозо Воина из кантаты Чайковского «Москва». Она написана для меццо, конечно, так что Шаляпин никогда ее не пел, хотя вообще много пел Чайковского. Валерия добавила должной суровости в свой нежно стелящийся голос, но именно для такой партии этого показалось явно недостаточно. Хотя кантилена у Торуновой тут блистательная. 3-я песня Леля из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова — вот тут лиричность Торуновой оказалась кстати, и все встало на свои места. Настоящая Фрося Бурлакова.

Еще один солист МОП тенор Роман Коллерт выбрал арию Ленского «Куда, куда...». Какой невероятной красоты голос! Густой и при этом возвышенно лиричный, безупречная дикция, точнейшие перепады динамики, точнейшее попадание в образ и настроение героя. И это при том, что Ленского он пока в Большом и не пел, самые большие партии там у него Герольд в «Дон Карлосе» и Дон Курцио в «Свадьбе Фигаро». Это уже готовый большой артист, казалось бы. Но вот он поет романс Молодого цыгана из оперы «Алеко» Рахманинова. И куда делся образ, где настроения мечтательного и страстного цыгана? Отбарабанил все четко, но механически. Неровный пока артист, получается.

Лауреат международных конкурсов сопрано Анастасия Сагайдак в арии Иоланты была очень хороша в piano, но чересчур пережимала подачу в более громких нотах, отчего переходила едва ли не в крик. Есть над чем поработать.

Солистка МОП Большого театра сопрано Елене Гвритишвили, ранее певшая в musicAeterna у Теодора Курентзиса, поразила гигантской вокальной культурой. Колыбельная Волховы из оперы «Садко» Римского-Корсакова, большого друга Петра Ильича, оказалась спета на безупречно красивом распеве с большим запасом дыхания, внятно и темперированно. И в нижних, и в верхних регистрах не терялась купольность звука, его кристальная звонкость. Великолепное исполнение. Ну готовая же Марфа! Не успел я так подумать, как на сцене снова Елене Гвритишвили, и именно с Марфой из IV акта оперы «Царская невеста»! Мысли материализуются. Она спела именно так, как я ожидал. Деликатно, распевно, трогательно, щедро, пронзительно, привольно, - да чего только не было в голосе Гвритишвили. Роскошный диапазон эмоций, нот, чувств. И роскошная Марфа безо всякой там грубой «простонародности». Изысканная Марфа. Уверен, Римский-Корсаков мечтал бы услышать именно такую Марфу.

А что же сам Ильдар Абдразаков, недавно спевший за самого Шаляпина в недавно вышедшем одноименном сериале? Он начал с песни Варяжского гостя из оперы «Садко». Его бас звучит величественно и мощно, это звук большого мастера. Бесшовные переходы между регистрами, эталонный звук. Правда, показалось, что в этот раз Абдразаков был не совсем в настроении, и пел скорее на классе. Слышали мы и гораздо более прочувствованные и эмоционально окрашенные исполнения им Варяжского гостя. Каватина Алеко из оперы «Алеко» подтвердила первоначальные ощущения. Спето все безупречно, - где надо, мечтательно-тихо, где надо — могуче и безбрежно. С тем же подкупающе-брутальным фирменным тембром Абдразакова. Но так, будто сам Ильдар был сейчас не тут, а где-то в другом месте. Шаляпин, говорят, себе такого не позволял. Но он еще и помогал себе костюмом, гримом и париками, - возможно, стоило бы взять его методы творческого погружения себе на службу? Времени на переодевания и легкий грим, кстати, у Абдразакова в таком формате гала-концерта вполне себе хватило бы.



Ильдар Абдразаков и Юрий Башмет

Завершил Ильдар Абразаков свою программу романсом Леонида Малашкина «О, если б мог выразить в звуке…» и двумя своими «шлягерами» - «Вдоль по Питерской» и «Очи чёрные». Не готов сравнивать исполнения Шаляпина и Абдразакова, они очень разные артисты, чем и хороши. Шаляпин прежде всего актер, он шел от почти животной органики того, от чьего лица в данный момент поет. Абдразаков менее привязан к образу, он роскошно доносит то, что считает важным донести в каждой песне. Как-то так. Они разные. Ильдар Абдразаков донес все, что хотел донести, и это было великолепно. Огромный артист.



Камерный хор Московской консерватории п/у Александра Соловьева

Отдельно стоит сказать о блоке Камерного хора Московской консерватории п/у Александра Соловьева, постоянного гостя всех башметовских фестивалей. Они спели прекрасную программу из «Всенощного бдения» («Богородице Дево, радуйся») и трех романсов в транскрипции для хора а капелла «Островок» Бальмонта, «Здесь Хорошо», «Полюбила я на печаль свою» (солистка Мария Челмакина). Переход из церковного пения во вполне себе светский оказался максимально деликатным. А высочайшая культура пения хора давно уже не требует никаких примечаний. И вот звучит нежнейший шелест хора, как трепет листьев деревьев на ветру, - а в голубом небе над домиком Чайковского бесшумно стелются перелетные птицы как бесплатная декорация сцены фестиваля…

А после открытия фестиваля началось то, что началось. Из-за режима контртеррористической операции в Подмосковье субботний и воскресный концерты фестиваля пришлось перенести. Руководством музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину сейчас ведутся переговоры с руководством и труппами театров. Предварительно спектакль-концерт МХТ им. А. Чехова «Истории любви» переносится на 28 июня. Информация по спектаклю «Кармен-сюита» Большого театра будет сообщена дополнительно. Но эта информация еще может быть скорректирована. Это особенно обидно, потому что все билеты на фестиваль давно проданы. Концерт-открытие фестиваля посетили полторы тысячи зрителей. И вот такое...

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Яна ИКСАНОВА