Инна Рудник и Глеб Матвейчук устроили праздник хорошими песнями

Глеб Матвейчук хорошо известен любителям мюзиклов, он спел в бесчисленном их количестве, а с 2014 года еще и сам их сочиняет, как композитор, и ставит их! Более 25-ти его мюзиклов играют по всей стране. Широкой публике Глеб скорее известен по шоу Первого канала «Точь-в-точь» и «Две звезды», где победил с Ольгой Кормухиной в дуэте.



Инна Рудник же хороша своим особенным голосом — у нее альт, ниже обычного сопрано. Такие голоса есть у Ланы Дель Рей, Билли Айлиш, Джанис Джоплин, а еще у Любови Успенской и отчасти у Эдиты Пьехи. Ну, действительно редкий голос и тембр. И хороши многочисленные наряды дизайнера Игоря Гуляева, певица меняла их чуть ли не каждую песню. Режиссер концерта — Максим Лахно.



«В детстве я пела в Большом детском хоре Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Попова. Всегда любила петь, и когда в 17 лет пришла пора делать выбор, сказала, что хочу поступать в Гнесинское училище. Но и папа, и Иосиф Давидович в один голос ответили: «Никогда! Пойми, сегодня ты поешь, завтра нет. А лучше зарабатывать свою копейку, и ни от кого не зависеть. Не рассчитывать, не надеяться, - быть независимой»», - говорит Инна Рудник.



Да, отец Инны Рудник был сначала музыкантом, автором музыки песен, а потом музыкантом группы юного тогда Иосифа Кобзона, потом ушел в бизнес и стал просто ближайшим его другом. Так что появление Нелли Кобзон на концерте в первом ряду совсем не случайно...

Так Инна Рудник и сделала: окончила в Швеции экономический институт, потом вернулась в Москву и с отцом стала заниматься бизнесом, и только потом запела. А ведь еще в 25-летнем возрасте ее заметил Лев Лещенко, отметил ее редкий тембр, и пообещал папе сделать звездой. Но ее папа тогда отмел все это. Он хотел ей счастья, и ничего меньшего. При жизни Кобзона Инна вообще не пела, зато сейчас является артисткой культурного фонда «Кобзон», которым руководит Нелли Кобзон.



Но больше всего Инна Рудник известна по телепрограмме «Хорошие песни» на телеканале ТВ Центр. Собственно, исключительно хорошие песни и прозвучали на этом концерте в ЦДКЖ. Ни одну не вычеркнуть!

Инна Рудник и Глеб Матвейчук начали с дуэта «Любите, пока любится» Александра Морозова от ВИА «Здравствуй, песня» и потом «Ах, как хочется влюбиться» Евгения Мартынова в режиме нон-стоп, но Глеб уже пел сольно. Тут и шоу-балет Todes зажигательно танцует, и три бэк-вокалисток красиво запевают. Весь концерт прошел под минусовую фонограмму, лишь иногда выходил гитарист Сергей Давыденко или пианистка Алла Зохина, а вот пели артисты полностью и исключительно живьем. Затем прозвучали «Айсберг» Игоря Николаева и Лидии Николаевой в исполнении Рудник, а потом они оба проникновенно спели «Пообещайте мне любовь» Крылатова и Вознесенского.

Глеб Матвейчук немного все-таки злоупотреблял своим великолепным верхним регистром, - почти во всех песнях он немедленно переходил к нему. Но это было так красиво...



«И года не прошло, как мы представили с тобой нашу сольную программу. И с того времени появилось очень много новых дуэтов. Старые песни зазвучали по-новому, и — ваши аплодисменты моей подруге, невероятной и прекрасной Инне Рудник. Все наши песни посвящены замечательному и главному чувству, все наши песни посвящены любви», - рассказал Глеб Матвейчук.

Неожиданно прозвучали песня «Путь» Ольги Кормухиной и «Колокольчикам грусть» Дениса Майданова в исполнении Глеба, а Инна трогательно спела «По снегу» Александра Розенбаума под фортепианные переливы.



«Сейчас прозвучит одна из моих любимых песен Александра Розенбаума, который всегда был для меня кумиром, и я горда тем, что она прозвучала на телевидении с личного разрешения автора», - рассказала Инна про исполнение песни «По снегу».

«Мне тоже приятно, что вам это тоже нравится, - продолжила Инна Рудник. - Недавно многие телеканалы отмечали юбилей великой актрисы Людмилы Гурченко. А для меня это особенная честь, потому что я исполняла ее песню «Молитва». Мне хочется, чтобы все, о чем поется в этой песне, - сбылось. И чтобы все сыновья возвращались домой».



И «Молитва» прозвучала, это было трогательно до слез. Гитарист Сергей Давыденко добавил живчика, сыграл соло-пьесу, а потом подыгрывал минусовкам. Он был хорош.



Знаменитый актер и режиссер Александр Балуев тоже пришел на концерт, где прозвучал романс «Я объявляю вам любовь» в исполнении Глеба Матвейчука, тот самый, который Балуев включил в один из своих фильмов.

«Мне посчастливилось родиться в творческой семье, и огромную роль сыграл мой любимый папа. Люди, которые приходили в его жизнь, - становились близкими и родными для всей нашей семьи. Среди них был великий артист Иосиф Кобзон и его не менее великая жена Нелли. Спасибо, что вы меня всегда поддерживаете, что вы всегда со мной, - до слез! Не могла этого не сказать», - сказала Инна Рудник в адрес Нелли Кобзон.



Романсы тут всё! «Любовь и разлука» Шварца и Окуджавы летит навзрыд, «Напрасные слова» Тухманова и Рубальской в дуэте прекрасных певцов рвет сердца, да и русская народная «Дорогой длинною» в дуэте особенно хороша. В романс же обратилась песня «Любовь настала» Раймонда Паулса и Роберта Рождественского (эх, не смогла приехать Екатерина, дочь поэта!). Трогательно спела песню «Твоя вина» Евгения Мартынова и Андрея Дементьева Инна Рудник. «Прости» и «Чайки над водой» Мартынова и Дементьева прозвучали минимум душераздирающе. Матвейчук мастер, что уж говорить. И вот снова в дуэте зазвучали «Как упоительны в России вечера». Ну буквально все в этой программе — романсы. Еще два романса из фильма «Ирония судьбы» Микаэла Таривердиева спела Инна.



Калейдоскоп действительно хороших песен от Глеба Матвейчука продолжился хитом «Эти глаза напротив», а уж когда зазвучала «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь...» Зацепина и Дербенева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», - в зале ЦДКЖ начался натуральный карнавал. Инна Рудник продолжила «Тремя белыми конями» Крылатова и Дербенева из фильма «Чародеи» в дуэте и «А он мне нравится» Шаинского и Жигарева для Анны Герман сольно.

«Эта песня из репертуара моей любимой певицы Анны Герман. И я имела честь поучаствовать в программе, посвященной ее 90-летию в программе «Хорошие песни». И там я исполнила эту песню. И там я узнала весьма интересный факт. Оказывается, Анна Герман посвятила эту песню автору, композитору этой песни Владимиру Шаинскому. У него был рост метр 56 сантиметров, а у Анны — метр 84 см. Но певица так трепетно относилась к автору, что решила ему и посвятить эту песню», - рассказала забавную историю Инна.



Завершили концерт песни «Этот мир придуман не нами» Зацепина и Дербенева (ее пела примадонна Алла Пугачева), уже в дуэте с Глебом - «Верни мне музыку» Бабаджаняна и Вознесенского, а в финале — зажигательная «От зари до зари» на стихи Роберта Рождественского из фильма «Песни моря».

Феерия по-настоящему хороших песен принесла отличное настроение всем зрителям, попавшим в зал в этот вечер. И несомненное удовольствие самим вокалистам, - блеск в их глазах не заметить было невозможно. Магнетическая пара, и вокальное мастерство высочайшего уровня.

Вадим ПОНОМАРЕВ