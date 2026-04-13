Bring Me The Horizon перезаписала свой дебютный альбом

Группа Bring Me The Horizon полностью перезаписала свой дебютный альбом 2006 года Count Your Blessings.

Группа Bring Me The Horizon выпустит альбом Count Your Blessings | Repented, который группа описывает скорее как «возрождение», чем как ностальгический взгляд в прошлое.

Релиз этого юбилейного альбома, приуроченного к 20-летию, запланирован на 10 июля. В нем Оли Сайкс и гитарист Ли Малиа переосмысливают запись, придавая ей более резкое, тяжелое и современное звучание. Работая с Бастером Одехольмом над сведением, они представляют материал в «возрожденном» и новом, живом виде.

В трек-лист вошла обновлённая версия Liquor and Lost Love, вернувшая себе первоначальное рабочее название Dragon Slaying, что является частью усилий группы по переосмыслению эпохи для давних поклонников и нового поколения, впервые открывающего для себя этот альбом.

В честь выхода альбома группа также анонсировала небольшой концерт на арене BEC в Манчестере в рамках фестиваля Outbreak. Концерт под названием Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented впервые представит Bring Me The Horizon все песни альбома от начала до конца, а также дополнительный материал того же периода. Мероприятие организовано совместно с Outbreak и призвано стать определяющим моментом как для поклонников, которые были с нами с самого начала, так и для тех, кто знакомится с альбомом заново.

