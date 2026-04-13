Bring Me The Horizon перезаписала свой дебютный альбом

Группа Bring Me The Horizon выпустит альбом Count Your Blessings | Repented, который группа описывает скорее как «возрождение», чем как ностальгический взгляд в прошлое.



Релиз этого юбилейного альбома, приуроченного к 20-летию, запланирован на 10 июля. В нем Оли Сайкс и гитарист Ли Малиа переосмысливают запись, придавая ей более резкое, тяжелое и современное звучание. Работая с Бастером Одехольмом над сведением, они представляют материал в «возрожденном» и новом, живом виде.

В трек-лист вошла обновлённая версия Liquor and Lost Love, вернувшая себе первоначальное рабочее название Dragon Slaying, что является частью усилий группы по переосмыслению эпохи для давних поклонников и нового поколения, впервые открывающего для себя этот альбом.

В честь выхода альбома группа также анонсировала небольшой концерт на арене BEC в Манчестере в рамках фестиваля Outbreak. Концерт под названием Outbreak Presents: Count Your Blessings | Repented впервые представит Bring Me The Horizon все песни альбома от начала до конца, а также дополнительный материал того же периода. Мероприятие организовано совместно с Outbreak и призвано стать определяющим моментом как для поклонников, которые были с нами с самого начала, так и для тех, кто знакомится с альбомом заново.