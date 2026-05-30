Виктор Дробыш залез под стол, а Ирина Дубцова расплакалась и сбежала

Желание поп-артистов петь русский рок можно только приветствовать, но только не так, как это было сделано в этом выпуске. В нем сошлись большая поп-певица и сонграйтер Ирина Дубцова и некий 10AGE. Когда этот «тинейджер» начал голосить очень противным тембром мимо нот в хите «Хали-гали», - я даже остановил видео и захотел узнать, кто это вообще. Оказывается, он относительно популярный 28-летний рэпер (3,5 млн прослушиваний в месяц в Яндекс Музыке), самый топ-трек «Вот уж вечер» на стихи Есенина (он потом спел ее).

Более скандального выпуска «Соль. Легенда» еще не было. Начну с того, что музыканты 10AGE лажали чудовищно все три песни, что им дали спеть, - бас и барабаны расходились в разные стороны, рэпер читал что-то свое мимо нот, гитары вообще были в параллельной реальности. Такого в телеэфире точно давно не было.

А вот большую артистку Ирину Дубцову подставляли со всех сторон. После ее феноменального исполнения Stranger группы «Парк Горького» в духе Иэна Гиллана (особенно в верхнем регистре) кто-то из жюри вообще не узнал исполняемой песни, Дробыш обвинил певицу во лжи после слов о том, что она спела практически без репетиций (а это не так, и он не извинился!), а потом он же назвал ее шоу поп-выступлением, а потом еще и пригвоздил ее сравнением с Эдитой Пьеха. Когда Ирина спела свою грандиозную песню «Кому, зачем?», в дело вступили звукачи РЕН-ТВ, которые оказались не в курсе, что бэки в этой песне звучат на одном уровне с основным вокалом, - они опустили их по громкости, и напрочь запороли знаменитый припев. Отдельно доставили менеджеры по массовке РЕН-ТВ, которые собрали в зале исключительно фан-клуб (!) 10AGE, которые послушно голосовали только за любимого артиста, сколько бы он ни лажал.



Но вишенкой на тортике стала грубость Виктора Дробыша, обращенная напрямую к Дубцовой, которую он озвучил после того, как залез под стол и дал свой балл Дубцовой:

«Во-первых, это не конкурс вокалистов. Меня никогда не восхищали нормы ми какой-то октавы. Мне глубоко на них наплевать (Дробыш показал, как поет Лепс). Дубцова пела громко, я пытался показать ей, что надо разговаривать тише. Но она решила, что это конкурс вокалистов. С позиции конкурса «А ну ка песня» ты и спела. … Со своим уставом в чужой монастырь не приходят!»

«А я в принципе со своим уставом везде иду», - ответила Ирина Дубцова.

«А ты могла бы вообще в принципе отсюда уйти. Я не знаю, что ты тут стоишь и выкаблучиваешься. Это все равно, что если бы ты пела, а мы бы с ST переговаривались. Ты перебиваешь нас».

«Я при всем уважении», - ответила Дубцова.

«Поэтому лучше при уважении! Мой голос я все равно отдаю Ирине, как бы ни печально это было».

Ирина Дубцова после этого отвернулась и заплакала.

«Ира, у тебя все хорошо? Все нормально? Ира-Ира-Ира!», - спохватились члены жюри.

Ирина Дубцова после этого спрыгнула со сцены и ушла.

В результате странного голосования жюри, в котором приняла участие Юлия Савичева, и предсказуемого голосования публики, - победу одержал бездарный рэп-проект 10AGE, не попавший ни в одну ноту.

Возможно, это самый неудачный выпуск шоу «Соль. Легенда», ставящий под вопрос вообще участие топовых поп-артистов в нем. Или нет. И нас ждет еще больший трэш-контент.

Гуру КЕН