Ирина Дубцова объединила откровения в «Новости»

В альбом «Новости» вошло восемь откровенных историй от Ирины Дубцовой и официальный гимн года Семьи 2024. Каждый год в свой день рождения певица делает подарок всем слушателям.
«У меня не было цели записывать альбом. Я написала «Новости», хотела её выпустить, потом родилась ещё одна песня, и ещё одна, и ещё. Я не могла выбрать, какую представить первой – это был творческий порыв. В итоге я решила выпустить их вместе, объединив в альбом», – рассказывает певица.
Девять песен – девять личных историй Ирины Дубцовой, сообщается в пресс-релизе.
- «Мама» – обещание самому близкому человеку и самой себе, что ошибки прошлого больше не повторятся
- «16» – возвращение в состояние влюблённости, когда ты точно знаешь, что с этим человеком всё будет хорошо.
- «На мигающий жёлтый» – падение без оглядки в бездну чувств, любовь, которая сильнее любой стихии.
- «Завтра» – ожидание дня, когда все переживания о несостоявшейся любви закончатся, дня, когда можно, наконец, проснуться счастливой.
- «Привкус» – то, что остаётся после любви, то, что каждый заберёт с собой в свою новую жизнь.
- «Новости» – выход из зоны комфорта вдвоём, когда вы решаете рассказать о вашей любви всему миру.
- «С Новым годом, хорошие люди» – пожелание быть счастливыми, встретить своего человека и верить, что всё непременно сбудется.
- «Как бы не так» – ранее не вышедшая песня Ирины Дубцовой, написанная в 2007 году. История времён первого большого хита певицы «О нём» в полной мере демонстрирует её поэтический и композиторский талант.
- «Главное – Семья» – официальный Гимн 2024 года, который в России объявлен Годом семьи. Написать песню доверили именно Ирине Дубцовой, потому что только она может так рассказать и спеть о любви и семейных и ценностях.
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