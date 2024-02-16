Ирина Дубцова объединила откровения в «Новости»

В альбом «Новости» вошло восемь откровенных историй от Ирины Дубцовой и официальный гимн года Семьи 2024. Каждый год в свой день рождения певица делает подарок всем слушателям.

«У меня не было цели записывать альбом. Я написала «Новости», хотела её выпустить, потом родилась ещё одна песня, и ещё одна, и ещё. Я не могла выбрать, какую представить первой – это был творческий порыв. В итоге я решила выпустить их вместе, объединив в альбом», – рассказывает певица.



Ирина Дубцова

Девять песен – девять личных историй Ирины Дубцовой, сообщается в пресс-релизе.