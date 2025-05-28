«Анимация» посвятила «Сыну» клип

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Группа «Анимация» выпустила клип на песню «Сыну» (смотреть клип).

Песня войдет в десятый студийный альбом «Отрицательное время». В видео молодой папа играет со своим юным сыном, предлагая ему машинки и глобус. Сами музыканты при этом играют в неком лофте.

По словам музыкантов, новая работа является цельным высказыванием и единым произведением в двенадцати эпизодах:

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Константин Кулясов
Константин Кулясов

«Мы, конечно, попытались, чтобы каждый в отдельности эпизод, следуя современным традициям, был востребован публикой, как маленькая история, но всё-таки искренне хотелось бы, чтобы слушатель впитал в себя всё произведение целиком от первой до последней ноты, от первого до последнего слова».

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