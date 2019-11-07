«Анимация» выпустила альбом «Во!»

«У меня не стояла задача написать альбом, я как-то вообще об этом не думал, - говорит лидер группы Константин Кулясов. - Несколько лет подряд мы выпускали новые песни исключительно синглами. А тут как-то нахлынуло и я буквально за полтора месяца написал несколько песен, объединённых одной общей темой.
Плюс мы значительно обновили и видоизменили музыкальную составляющую, что в совокупности привело к появлению этого альбома.
В нём почти нет иронии и сарказма, как в предыдущих работах, за исключением заглавной песни, зато тексты, нам мой взгляд стали более объемными, да и музыка повзрослела вместе с нами».
Альбом «Во!» также будет доступен на CD. Он вышел на лейбле Navigator Records.
Презентация альбома в столицах пройдет 21.12 – Москва, Главclub Green Concert, 13.03 – Санкт-Петербург, Космонавт.
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