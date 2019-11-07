«Анимация» выпустила альбом «Во!»

Плюс мы значительно обновили и видоизменили музыкальную составляющую, что в совокупности привело к появлению этого альбома.

В нём почти нет иронии и сарказма, как в предыдущих работах, за исключением заглавной песни, зато тексты, нам мой взгляд стали более объемными, да и музыка повзрослела вместе с нами».