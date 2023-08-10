«Анимация» выпустила «Абрис» с дуэтами

«Роман» все такой же лампово-гитарный, тот же речитатив в духе Бобунца, и даже гармошка Рушана Аюпова в виде мини-баяна все та же (клавишника же нет). То есть группа там же и с тем же. Даже жаль, я почему-то представлял себе эволюцию «Анимации» куда-то в сторону Chemical Brothers со скорбными песнопениями. Все же к этому шло! Но все не так.