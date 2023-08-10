«Анимация» выпустила «Абрис» с дуэтами

В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива из Ростова-на-Дону «Арт-клиника» Максимом Городничим.
«Абрис — это и есть абрис. Никак иначе мы не могли назвать эту работу. Это рандомно выбранные и записанные три песни, как зарисовка к звуку будущего альбома», - сказал лидер группы Константин Кулясов.
Дуэт с Максимом Городничим «Летят», как выразился Константин Кулясов, стал побочным продуктом конкурса «Нашествие: Молодые ветра», членом жюри которого был музыкант.
«Среди примерно 500 отслушанных заявок я совершенно случайно увидел знакомого мне исполнителя. У него была довольно симпатичная мелодия. Я знаю, что эта группа уже 20 лет в Ростове-на-Дону играет, но собственное творчество как-то особо не получается. Я просто сел у себя дома на кухне, переписал трек так, как он должен быть, сделал прямо домашнюю зарисовку и отправил конкурсанту в личные сообщения. Он спросил, что ему теперь делать. Я ему предложил вместе спеть эту песню в качестве моего подарка, но уже вне рамок конкурса. Но конкурс привел к такому подарку одному из участников в виде вот такого вот дуэта».
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