«Анимация» выпустит песню для девочек

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Группа «Анимация» пообещала выпустить песню для девочек. Дата релиза нового сингла пока неизвестна, зато известно его название.

«Как вы, наверное, знаете (я много об этом говорил) в этом концертном сезоне и в прошлом концертном сезоне мы не выпускали никаких альбомов, а выпускали песни исключительно синглами. С момента выхода самого свежего альбома мы уже выпустили пять синглов и примерно столько же планируем еще выпустить. В скором времени выйдет новая песня, не знаю, успеем ли мы снять на нее клип, но мы планируем выпустить песню под названием «Роман». Песня очень лирическая, для девочек», - рассказал НСН Константин Кулясов.

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