«АнимациЯ» спела фит с группой «Аффинаж»

«В этом году на «Нашествии» нам повезло встретиться с Рустемом Булатовым из группы Lumen. Он очень хороший, добрый человек, очень светлый, правда. Группа замечательная, материал замечательный и мы в свое время, в 2011 году, делали на них кавер. Есть даже очень хохмическая история: в 2015-м году на...